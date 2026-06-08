Arsenal a décidé de se séparer de son médecin d’équipe à l’issue de la finale de la Ligue des champions et du sacre en Premier League





Dans une décision qui a surpris le club londonien, Arsenal a officiellement séparé de son responsable de la médecine sportive et de la performance, Iqbal. Selon The Telegraph, ce dirigeant de 51 ans, arrivé en provenance de Crystal Palace en février 2024, a été convoqué lundi dernier à une réunion avec le directeur général Richard Garlick, qui lui a annoncé son départ immédiat.

Ce choix intervient peu après le premier titre de champion des Gunners en plus de vingt ans sous la direction de Mikel Arteta, mais il fait aussi suite à une saison marquée par de nombreux pépins physiques chez les joueurs cadres, ce qui interroge sur la capacité du staff médical à gérer la charge de travail.







