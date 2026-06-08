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Arsenal a décidé de se séparer de son médecin d’équipe à l’issue de la finale de la Ligue des champions et du sacre en Premier League
Le docteur a été limogé par Arsenal malgré une saison couronnée de succès.
Dans une décision qui a surpris le club londonien, Arsenal a officiellement séparé de son responsable de la médecine sportive et de la performance, Iqbal. Selon The Telegraph, ce dirigeant de 51 ans, arrivé en provenance de Crystal Palace en février 2024, a été convoqué lundi dernier à une réunion avec le directeur général Richard Garlick, qui lui a annoncé son départ immédiat.
Ce choix intervient peu après le premier titre de champion des Gunners en plus de vingt ans sous la direction de Mikel Arteta, mais il fait aussi suite à une saison marquée par de nombreux pépins physiques chez les joueurs cadres, ce qui interroge sur la capacité du staff médical à gérer la charge de travail.
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La vague de blessures assombrit les perspectives de titre en Premier League
Malgré ses succès nationaux et sa finale de Ligue des champions, Arsenal a dû composer avec une série de pépins physiques. Des cadres comme Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber et Kai Havertz ont connu de longues périodes d’indisponibilité, et le programme chargé – 63 matches répartis sur quatre compétitions – a visiblement laissé des traces sur l’effectif d’Arteta.
Le club a donc mandaté le kinésithérapeute espagnol Joaquín Acedo, proche collaborateur d’Arteta, pour mener une enquête interne sur la gestion des blessures. Ses conclusions auraient pesé dans la décision de se séparer d’Iqbal. La direction, emmenée par Garlick et Josh Kroenke, restait de plus en plus préoccupée par l’accumulation des pépins physiques et leur impact sur la disponibilité du groupe.
L'intensité d'Arteta passée au crible
L’une des principales raisons avancées pour expliquer ce taux élevé de blessures réside dans l’intensité même de l’approche tactique d’Arteta. L’Espagnol est réputé pour exiger que les séances d’entraînement se déroulent à la même intensité que les matchs, une philosophie à laquelle il attribue le récent retour du club au plus haut niveau. Pourtant, cette mentalité « s’entraîner comme on joue » a suscité un débat interne sur la gestion optimale de la charge de travail des joueurs.
Néanmoins, toutes les blessures ne sauraient être imputées à la fatigue ou aux méthodes d’entraînement : Mikel Merino, arrivé l’été dernier, s’est ainsi fracturé le pied en janvier, le contraignant à l’arrêt jusqu’à la dernière journée de la saison, exemple type de blessure traumatique. Malgré ces nuances, le club a jugé nécessaire de procéder à un changement à la tête du service médical.
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Malgré son prestigieux pedigree, Iqbal n’a pas réussi à conserver son poste.
Le départ d’Iqbal met fin à un mandat relativement court, mais largement salué dans le milieu du football anglais. Avant de rejoindre Arsenal, il avait passé huit ans à Crystal Palace et occupé des fonctions de premier plan à Liverpool et à Tottenham. Il préside par ailleurs la Football Association Medical Society, preuve supplémentaire de son autorité reconnue.