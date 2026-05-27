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Arsenal a communiqué aux clubs de Premier League le montant réclamé pour Gabriel Jesus, alors que l’intérêt pour l’attaquant brésilien ne cesse de croître
Les Gunners fixent le prix de l'attaquant brésilien
Selon The Athletic, Arsenal réclamerait jusqu’à 20 millions de livres sterling (27 millions de dollars) pour céder Gabriel Jesus lors du prochain mercato. Plusieurs clubs se sont renseignés sur la disponibilité de l’attaquant de 29 ans, et les Gunners ont fait connaître leurs exigences alors qu’ils cherchent à optimiser leur secteur offensif.
Malgré son palmarès étoffé, dont cinq titres en Premier League, l’international brésilien traverse une période d’incertitude à Londres. Son contrat actuel expirant dans un an, les Gunners savent que cet été constitue l’une de leurs dernières chances d’obtenir une indemnité de transfert significative pour le joueur expérimenté.
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Problèmes de blessures et profondeur de l’effectif
L’ancien joueur de Manchester City a connu une saison difficile, ayant manqué une grande partie de l’exercice en raison d’une grave blessure aux ligaments du genou contractée début 2025. Bien qu’il ait réussi à faire son retour en décembre et à inscrire six buts en 27 apparitions – dont une réalisation décisive contre Crystal Palace lors de la dernière journée –, il a eu du mal à retrouver une place de titulaire indiscutable.
Dans la hiérarchie actuelle sous Arteta, Jesus se retrouve derrière des joueurs tels que Viktor Gyokeres et Kai Havertz. N’ayant été titularisé que trois fois en Premier League cette saison, le manque de régularité de l’attaquant a également eu un impact sur sa carrière internationale, sa dernière sélection avec la Seleção remontant à fin 2023.
Un contentieux non réglé plane sur le nord de Londres.
Malgré les spéculations sur son avenir, Jesus a réaffirmé sa volonté de réussir à Arsenal. Interrogé sur un éventuel départ de la Premier League, l’attaquant a confirmé son engagement envers le projet des Gunners et a écarté, pour l’instant, l’idée de rejoindre un championnat émergent ou de retourner en Amérique du Sud.
En décembre, il avait d’ailleurs coupé court aux rumeurs : « On me demande : “Pourquoi ne pars-tu pas ? Pourquoi ne vas-tu pas en Arabie saoudite ou rentrer au Brésil ?” Un jour, j’aimerais boucler la boucle avec Palmeiras, mais pas maintenant. J’ai encore des preuves à faire à Arsenal. Je ne veux pas partir. »
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Une figure marquante pour Arteta
Depuis son arrivée en provenance de Manchester City en 2022, aux côtés d’Oleksandr Zinchenko, Gabriel Jesus a contribué à transformer la culture et les attentes au sein d’Arsenal. Son expérience et sa mentalité de gagnant ont été déterminantes pour faire du club un prétendant régulier au titre, et ont finalement permis aux Gunners de remporter la Premier League pour la première fois en 22 ans. Tout au long de son séjour à Londres, il a également apporté une polyvalence essentielle en évoluant à tous les postes de l’attaque.
En 123 matchs sous le maillot londonien, il a inscrit 32 buts et délivré 22 passes décisives, des statistiques qui attestent de son efficacité quand il est à son meilleur niveau. Sous contrat jusqu’en 2027, Arsenal n’envisage pas de le brader. Toutefois, l’intérêt de plusieurs rivaux laisse penser qu’un transfert est possible si la demande financière est satisfaite lors du prochain mercato estival.