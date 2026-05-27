Selon The Athletic, Arsenal réclamerait jusqu’à 20 millions de livres sterling (27 millions de dollars) pour céder Gabriel Jesus lors du prochain mercato. Plusieurs clubs se sont renseignés sur la disponibilité de l’attaquant de 29 ans, et les Gunners ont fait connaître leurs exigences alors qu’ils cherchent à optimiser leur secteur offensif.

Malgré son palmarès étoffé, dont cinq titres en Premier League, l’international brésilien traverse une période d’incertitude à Londres. Son contrat actuel expirant dans un an, les Gunners savent que cet été constitue l’une de leurs dernières chances d’obtenir une indemnité de transfert significative pour le joueur expérimenté.