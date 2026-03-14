Arrivabene : « La Juve prolonge le contrat de Spalletti. Je rêve de voir Donnarumma en noir et blanc. À propos de Vlahovic... »

Maurizio Arrivabene, ancien directeur général de la Juventus et ancien directeur de l'écurie Ferrari, s'exprime dans la Gazzetta dello Sport. Sous ses couleurs, le plus gros coup de mercato de la Juve sous Arrivabene a été Dusan Vlahovic, recruté à la Fiorentina pour 70 millions d'euros. C'est justement par le Serbe que commence l'interview, dont nous rapportons ici les passages les plus intéressants.

Êtes-vous toujours fier du transfert de Vlahovic ou avez-vous eu des doutes ?

« C'était l'opération qu'il fallait faire, l'investissement a été autorisé par le conseil d'administration. Je reste fier de Vlahovic. Dusan me rappelle Verstappen par sa détermination, Leclerc par sa ténacité et son humanité. J'écris encore à Vlahovic pour lui transmettre mon amitié et lui donner de l'énergie. Et je ne suis pas du genre à faire beaucoup de compliments. »

Révélez-nous un message.

« Dusan, convaincs-toi que pour devenir un grand joueur, il faut se mettre au service de l’équipe. » Avant l’arrêt, il l’a prouvé avec Spalletti. Je ne sais pas s’il marquera un jour 30 buts, mais avec le bon soutien, il peut se rapprocher des meilleurs.

Vlahovic ne vous a-t-il jamais fait de farce ?

« Dusan est serbe, un dur à cuire : il n’y a pas grand-chose à plaisanter. En revanche, McKennie… Je faisais des blagues à Weston sur ses tenues. Un jour, je me présente au terrain avec une doudoune orange sans manches. McKennie me lance un regard noir : « Qui va nous sauver de la noyade aujourd’hui ? ». Je suis content de sa prolongation, il le mérite : Weston est un dur à cuire. »

Vlahovic s’est montré ouvert à une prolongation : êtes-vous surpris ?

« Dusan est fort et son retour après sa blessure sera important pour la qualification en Ligue des champions. Mais ce n’est jamais un joueur seul qui vous mène à l’objectif. Je suis fier de voir dans le onze de Spalletti des joueurs comme Locatelli, Bremer, Gatti : tous des joueurs que Cherubini et moi avons recrutés. »