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Arrivabene : « La Juve prolonge le contrat de Spalletti. Je rêve de voir Donnarumma en noir et blanc. À propos de Vlahovic... »

L'ancien PDG de la Juve s'exprime : « Dusan, Locatelli, Bremer, Gatti, tous recrutés sous ma direction »

Maurizio Arrivabene, ancien directeur général de la Juventus et ancien directeur de l'écurie Ferrari, s'exprime dans la Gazzetta dello Sport. Sous ses couleurs, le plus gros coup de mercato de la Juve sous Arrivabene a été Dusan Vlahovic, recruté à la Fiorentina pour 70 millions d'euros. C'est justement par le Serbe que commence l'interview, dont nous rapportons ici les passages les plus intéressants.

Êtes-vous toujours fier du transfert de Vlahovic ou avez-vous eu des doutes ? 

« C'était l'opération qu'il fallait faire, l'investissement a été autorisé par le conseil d'administration. Je reste fier de Vlahovic. Dusan me rappelle Verstappen par sa détermination, Leclerc par sa ténacité et son humanité. J'écris encore à Vlahovic pour lui transmettre mon amitié et lui donner de l'énergie. Et je ne suis pas du genre à faire beaucoup de compliments. »

Révélez-nous un message.

« Dusan, convaincs-toi que pour devenir un grand joueur, il faut se mettre au service de l’équipe. » Avant l’arrêt, il l’a prouvé avec Spalletti. Je ne sais pas s’il marquera un jour 30 buts, mais avec le bon soutien, il peut se rapprocher des meilleurs.

Vlahovic ne vous a-t-il jamais fait de farce ? 

« Dusan est serbe, un dur à cuire : il n’y a pas grand-chose à plaisanter. En revanche, McKennie… Je faisais des blagues à Weston sur ses tenues. Un jour, je me présente au terrain avec une doudoune orange sans manches. McKennie me lance un regard noir : « Qui va nous sauver de la noyade aujourd’hui ? ». Je suis content de sa prolongation, il le mérite : Weston est un dur à cuire. »

Vlahovic s’est montré ouvert à une prolongation : êtes-vous surpris ? 

« Dusan est fort et son retour après sa blessure sera important pour la qualification en Ligue des champions. Mais ce n’est jamais un joueur seul qui vous mène à l’objectif. Je suis fier de voir dans le onze de Spalletti des joueurs comme Locatelli, Bremer, Gatti : tous des joueurs que Cherubini et moi avons recrutés. »

  • Yildiz est lui aussi arrivé à Turin en 2022, en tant que joueur libre et sous votre direction… 

    « Je n'y suis pour rien. Cherubini et ses collaborateurs en étaient convaincus. Yildiz a de la classe et un attachement au maillot : je lui souhaite de remporter autant de titres avec la Juventus que Hamilton en a remportés au cours de sa carrière. »

    John Elkann remportera-t-il d'abord le Scudetto avec la Juve ou le titre mondial des pilotes avec Hamilton ou Leclerc ? 

    « J’espère les deux, le plus tôt possible. Elkann garantit toutes les ressources financières possibles, mais c’est aux équipes de faire le travail. John ne cédera pas la Juventus, d’autant plus après ses récentes déclarations. Pour lui, c’est un atout qui va au-delà des affaires. »

    Avez-vous un rêve de transfert ? 

    « Donnarumma à la Juventus ».

    Renouvelerait-il le contrat de Spalletti ? 

    « Oui. C’est une personne réfléchie, il est en train de construire la Juventus et de donner de la confiance aux joueurs. »

    Vous avez vécu des années difficiles à cause des procès de la Juve : vous avez finalement été acquitté. Avez-vous eu peur ? 

    « J'étais plutôt en colère que l'on mette en doute mon honnêteté et mon éthique professionnelle. Mais j'ai toujours cru en la justice et j'ai eu raison. » 

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