« Arrêtons de tourner autour du pot avec Florian Wirtz » : un ancien joueur professionnel évoque la vente de la star de Liverpool

Certes, Wirtz semblait en pleine progression ces derniers mois, mais cette semaine, il a déçu lors de la défaite 0-1 de Liverpool contre Galatasaray lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Burley, qui a notamment longtemps joué pour le Chelsea FC, le Celtic de Glasgow et Derby County, a demandé : « S'il ne marque pas de buts, où sont donc ses passes ? Où sont ces dribbles et ces courses déconcertantes qu’il a montrés à Leverkusen, grâce auxquels il a semé trois ou quatre adversaires avant de conclure avec un sang-froid de fer ? Où est tout cela ? »

Un autre point crucial est la position qu’occupe Wirtz dans l’équipe d’Arne Slot. En début de saison, il a pu évoluer à son poste préféré, celui de milieu offensif. Mais ses performances n’étaient pas au rendez-vous et Slot a ainsi démantelé son trio de milieu de terrain qui avait fait ses preuves lors de la saison du titre, composé de Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister et Ryan Gravenberch.

Wirtz évolue donc désormais sur le côté gauche de l'attaque. Pour Burley, ce n'est toutefois pas une solution durable : « C'est probablement en numéro 10 qu'il jouera son meilleur football. Et si ça ne marche pas, Liverpool devra le vendre. » Wirtz a été jusqu'à présent « un peu gâché », selon le verdict du commentateur de 54 ans.

Pour l'instant, les dirigeants de Liverpool se montrent toutefois patients avec ce technicien de haut vol âgé de 22 ans, et une vente après une seule saison n'est, du moins officiellement, pas à l'ordre du jour. Le contrat de Wirtz avec le sixième du classement de la Premier League court encore jusqu'en 2030.