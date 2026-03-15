L'ancien international écossais Craig Burley a vivement critiqué les performances de Florian Wirtz au FC Liverpool cette saison et a même évoqué la possibilité d'un transfert rapide de l'international allemand.
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« Arrêtons de tourner autour du pot avec Florian Wirtz » : un ancien joueur professionnel évoque la vente de la star de Liverpool
En tant qu'expert chez ESPN, Burley a tenu des propos sans détours : « Arrêtons de tourner autour du pot avec Florian Wirtz. J'en ai ras-le-bol. Ce qu'il a accompli en Allemagne, il l'a accompli en Allemagne. C'est du passé. Dans cette équipe de Liverpool, c'est un poids plume absolu, c'est incroyable. » Wirtz manque « à tel point de conviction dans le dernier tiers du terrain que c'en est incompréhensible », a poursuivi l'ancien professionnel.
Wirtz a quitté le Bayer Leverkusen l'été dernier pour rejoindre Anfield Road pour un transfert de 125 millions d'euros. Là-bas, il n'a pas répondu aux attentes élevées au début et il lui a fallu des semaines avant de marquer son premier but pour le champion d'Angleterre.
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Florian Wirtz est sous contrat avec le FC Liverpool jusqu'en 2030
Certes, Wirtz semblait en pleine progression ces derniers mois, mais cette semaine, il a déçu lors de la défaite 0-1 de Liverpool contre Galatasaray lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Burley, qui a notamment longtemps joué pour le Chelsea FC, le Celtic de Glasgow et Derby County, a demandé : « S'il ne marque pas de buts, où sont donc ses passes ? Où sont ces dribbles et ces courses déconcertantes qu’il a montrés à Leverkusen, grâce auxquels il a semé trois ou quatre adversaires avant de conclure avec un sang-froid de fer ? Où est tout cela ? »
Un autre point crucial est la position qu’occupe Wirtz dans l’équipe d’Arne Slot. En début de saison, il a pu évoluer à son poste préféré, celui de milieu offensif. Mais ses performances n’étaient pas au rendez-vous et Slot a ainsi démantelé son trio de milieu de terrain qui avait fait ses preuves lors de la saison du titre, composé de Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister et Ryan Gravenberch.
Wirtz évolue donc désormais sur le côté gauche de l'attaque. Pour Burley, ce n'est toutefois pas une solution durable : « C'est probablement en numéro 10 qu'il jouera son meilleur football. Et si ça ne marche pas, Liverpool devra le vendre. » Wirtz a été jusqu'à présent « un peu gâché », selon le verdict du commentateur de 54 ans.
Pour l'instant, les dirigeants de Liverpool se montrent toutefois patients avec ce technicien de haut vol âgé de 22 ans, et une vente après une seule saison n'est, du moins officiellement, pas à l'ordre du jour. Le contrat de Wirtz avec le sixième du classement de la Premier League court encore jusqu'en 2030.
Les transferts record du FC Liverpool
Joueurs Poste Recruté par Année Indemnité de transfert Aleksander Isak Attaquant Newcastle United 2025 145 millions d'euros Florian Wirtz Milieu de terrain Bayer Leverkusen 2025 125 millions d'euros Hugo Ekitike Attaque Eintracht Francfort 2025 95 millions d'euros Darwin Nunez Attaque Benfica 2022 85 millions d'euros Virgil van Dijk Défense FC Southampton 2018 84,65 millions d'euros Alisson Becker Gardien AS Rome 2018 72,5 millions d'euros Dominik Szoboszlai Milieu de terrain RB Leipzig 2023 70 millions d'euros Naby Keita Milieu de terrain RB Leipzig 2018 60 millions d'euros Luis Diaz Attaque FC Porto 2022 49 millions d'euros Milos Kerkez Défense AFC Bournemouth 2025 46,9 millions d'euros