« Arrêtez le temps, je veux vivre ce moment pour toujours ! » : dans la folle soirée de rêve du PSG de Ferran Torres et Ousmane Dembele

Champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain a lancé sa campagne d’UEFA Champions League de manière éclatante avec une victoire 6-1 contre le FK Slovan Bratislava au Parc des Princes. Ferran Torres a été la grande vedette de la soirée avec un triplé sensationnel, tandis qu’Ousmane Dembélé a inscrit un doublé avant que Fabian Ruiz n’ajoute un sixième but en fin de match.

Cette large victoire a immédiatement envoyé un sérieux avertissement à toute l’Europe, l’équipe de Luis Enrique lançant la défense de son trophée avec une performance aboutie.

Les deux principaux buteurs ont affiché leur satisfaction face au rythme offensif incessant de l’équipe devant leurs supporters.