ZUMA Press Wire
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« Arrêtez le temps, je veux vivre ce moment pour toujours ! » : dans la folle soirée de rêve du PSG de Ferran Torres et Ousmane Dembele
Torres et Dembele lancent la défense du titre du PSG
Champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain a lancé sa campagne d’UEFA Champions League de manière éclatante avec une victoire 6-1 contre le FK Slovan Bratislava au Parc des Princes. Ferran Torres a été la grande vedette de la soirée avec un triplé sensationnel, tandis qu’Ousmane Dembélé a inscrit un doublé avant que Fabian Ruiz n’ajoute un sixième but en fin de match.
Cette large victoire a immédiatement envoyé un sérieux avertissement à toute l’Europe, l’équipe de Luis Enrique lançant la défense de son trophée avec une performance aboutie.
Les deux principaux buteurs ont affiché leur satisfaction face au rythme offensif incessant de l’équipe devant leurs supporters.
- Getty Images Sport
Torres savoure ses débuts européens de rêve avec le PSG
Revenant sur sa soirée mémorable, Torres a décrit ses débuts européens avec le club parisien comme un scénario de rêve. L’attaquant espagnol a salué l’atmosphère accueillante au sein de l’effectif et s’est dit surpris par la rapidité avec laquelle il s’est adapté à la vie au Parc des Princes.
Torres a souligné son désir de continuer à offrir des moments décisifs au passionné public à domicile.
« C’était comme un rêve, une soirée incroyable, a déclaré Torres. C’était mon premier match de Ligue des champions avec le PSG, nous avons gagné et j’ai inscrit un triplé. Voir des supporters aussi passionnés, j’aimerais que cette journée ne se termine jamais ! Je me suis probablement adapté plus vite que je ne l’attendais. »
Dembélé salue l’engagement total de toute l’équipe
Dembélé s’est montré tout aussi ravi de l’issue de la soirée, mettant en avant l’effort collectif de l’équipe dans les deux phases de jeu. L’ailier français a souligné qu’il était essentiel pour le groupe de prendre rapidement de l’élan dans cette nouvelle phase de ligue.
Il a mis en avant l’atmosphère intense créée par les fidèles parisiens comme un facteur clé de la motivation de l’équipe.
« Il était très important de gagner ce soir, a déclaré Dembélé. Nous avons marqué beaucoup de buts et il était important de bien commencer cette campagne de Ligue des champions. C’était une très bonne performance et nous en avons vraiment profité, en attaquant et en défendant ensemble. »
- Ball Raw Images
Le PSG se concentre sur le maintien de son élan
Avec cinq buts à eux deux pour Torres et Dembele, le PSG a répondu aux fortes attentes et démontré toute la profondeur de son redoutable potentiel offensif.
Le géant français tourne désormais son attention vers ses prochains rendez-vous nationaux et européens, avec l'objectif de capitaliser sur cette victoire inaugurale.
Torres a résumé l'état d'esprit du groupe en ajoutant : « Il est toujours important de marquer des buts, de bien jouer, de montrer ce que l'équipe a montré ce soir, d'être à la hauteur des attentes. J'espère apporter encore plus de joie aux supporters. »
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