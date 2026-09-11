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« Arrêtez de faire des promesses ! » - le Premier ministre marocain intervient après qu’un dirigeant du football a revendiqué la finale de la Coupe du monde 2030
Tensions internes autour des projets pour la Coupe du monde
Le Premier ministre marocain Akhannouch a adressé un avertissement sévère à Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), l’appelant à cesser de donner des garanties publiques concernant le lieu de la finale de la Coupe du monde 2030. Le tournoi, qui célèbre le centenaire de la compétition, doit être coorganisé par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, avec des matches d’ouverture également organisés en Amérique du Sud pour rendre hommage à l’histoire de l’événement.
Comme l’a rapporté BBC Sport, des tensions ont éclaté après que Lekjaa a déclaré publiquement, lors d’un événement d’un parti politique, que le nouveau stade de Casablanca aurait « l’honneur » d’accueillir la finale. Cependant, alors que le lieu de la finale n’a toujours pas été confirmé par la FIFA, le Premier ministre est intervenu pour éviter une rupture diplomatique avec leurs coorganisateurs européens.
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Le Premier ministre exige le respect diplomatique
S’exprimant lors d’un rassemblement, Akhannouch s’est montré clair dans son évaluation de la situation, en déclarant à Lekjaa : « N’offrez pas d’accueillir la grande finale au Maroc alors que nous n’avons pas encore discuté de la question avec nos alliés, l’Espagne et le Portugal. Il devrait y avoir un minimum de respect, mes frères. Arrêtez d’utiliser des promesses électorales pour nous couper l’herbe sous le pied. Ce sont des sujets énormes. Décider du lieu où se jouera la finale est une question majeure. »
La FIFA n’a pas encore fait d’annonce officielle à ce sujet, se contentant d’indiquer qu’« une décision sera prise en temps voulu ». Alors que le pays nord-africain pousse fortement pour faire venir la finale en Afrique pour la première fois depuis que l’Afrique du Sud a accueilli le tournoi en 2010, les autorités du football espagnol restent tout aussi confiantes dans le fait que l’affiche se jouera sur leur sol.
L’Espagne reste confiante quant à l’organisation de l’événement
Rafael Louzan, le président de la fédération espagnole de football (RFEF), a affiché avec force sa conviction que l’Espagne est le choix naturel pour la finale. « Même si aucune décision n’a été prise, je pense que l’Espagne est le lieu idéal parce qu’il ne peut pas en être autrement », a déclaré Louzan à la radio Cadena SER. « Comme vous le savez, nous sommes actuellement champions du monde. Je pense que la capacité organisationnelle de l’Espagne pour les grands événements ne fait aucun doute et c’est pourquoi la réalité dicte que la grande finale ne peut pas et ne doit pas se tenir ailleurs qu’en Espagne. »
La candidature espagnole est renforcée par le récent succès de son équipe nationale masculine, qui a battu l’Argentine pour décrocher son deuxième titre en Coupe du monde l’été dernier. Avec des infrastructures de classe mondiale déjà en place, dont le Santiago Bernabeu récemment rénové à Madrid et l’agrandissement en cours du Spotify Camp Nou de Barcelone, la RFEF estime avoir l’avantage dans les négociations malgré les ambitieux projets de stades actuellement en cours au Maroc.
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La bataille des méga-stades
Dans l’optique d’obtenir la finale, le Maroc construit actuellement un immense stade de 115 000 places qui, une fois achevé, deviendrait la plus grande enceinte au monde dédiée exclusivement au football. Ce projet ambitieux vise à rivaliser avec les stades légendaires de l’Espagne.
Le calendrier d’une décision finale reste flexible, comme l’a montré la planification de la Coupe du monde 2026, où le New Jersey n’a été confirmé comme hôte de la finale qu’au début de l’année 2024. Pour l’instant, le gouvernement marocain semble désireux de gérer les attentes et de maintenir de bonnes relations avec l’Espagne et le Portugal.
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