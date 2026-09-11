« Arrêtez de faire des promesses ! » - le Premier ministre marocain intervient après qu’un dirigeant du football a revendiqué la finale de la Coupe du monde 2030

Le Premier ministre marocain Akhannouch a adressé un avertissement sévère à Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), l’appelant à cesser de donner des garanties publiques concernant le lieu de la finale de la Coupe du monde 2030. Le tournoi, qui célèbre le centenaire de la compétition, doit être coorganisé par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, avec des matches d’ouverture également organisés en Amérique du Sud pour rendre hommage à l’histoire de l’événement.

Comme l’a rapporté BBC Sport, des tensions ont éclaté après que Lekjaa a déclaré publiquement, lors d’un événement d’un parti politique, que le nouveau stade de Casablanca aurait « l’honneur » d’accueillir la finale. Cependant, alors que le lieu de la finale n’a toujours pas été confirmé par la FIFA, le Premier ministre est intervenu pour éviter une rupture diplomatique avec leurs coorganisateurs européens.