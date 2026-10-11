L’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, a fermement défendu l’attaquant Donyell Malen après son expulsion à la 53e minute face à Côme, au stade Giuseppe Sinigaglia. Réduite à dix pendant près de quarante minutes, la Roma a dû adopter une approche défensive dans une rencontre par ailleurs ouverte.

Refusant de voir une intention malveillante dans le geste de Malen, Gasperini a affirmé que l’attaquant néerlandais avait subi des fautes à répétition avant son tacle sur Kaiki.

« Nous avons été contraints de défendre après le carton rouge. Malen avait subi des fautes à répétition avant ce tacle », a lâché Gasperini.