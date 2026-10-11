Jonathan Moscrop
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« Arrêtez avec les arrêts sur image ! » : Gian Piero Gasperini furieux qu’une image de la VAR fausse la perception du carton rouge de Donyell Malen
Gasperini furieux après une expulsion qui a changé le cours du match
L’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, a fermement défendu l’attaquant Donyell Malen après son expulsion à la 53e minute face à Côme, au stade Giuseppe Sinigaglia. Réduite à dix pendant près de quarante minutes, la Roma a dû adopter une approche défensive dans une rencontre par ailleurs ouverte.
Refusant de voir une intention malveillante dans le geste de Malen, Gasperini a affirmé que l’attaquant néerlandais avait subi des fautes à répétition avant son tacle sur Kaiki.
« Nous avons été contraints de défendre après le carton rouge. Malen avait subi des fautes à répétition avant ce tacle », a lâché Gasperini.
- Jonathan Moscrop
Un entraîneur fustige les arrêts sur image dans les ralentis télévisés
Gasperini a maintenu sa position après avoir vu les ralentis de l’action, critiquant les arbitres qui jugent des contacts physiques à grande vitesse à partir d’images figées. « Dire que Malen jouait de manière violente est difficile à croire ; il était retenu et emporté par son élan », a expliqué Gasperini.
« Le saut n’était pas beau à voir, mais il n’y avait aucune intention de faire mal. C’est assurément un incident qui a gâché le match. »
« Cela ne sert à rien de faire un arrêt sur image ; le football n’est pas une succession d’images figées. On peut tout justifier de cette manière, mais c’est le principe qui compte. Arrêtez avec les arrêts sur image, car ils déforment la réalité. »
La résilience saluée face à des conditions difficiles
Malgré sa colère contre l’arbitrage, Gasperini s’est montré fier de la façon dont son équipe s’est adaptée à l’infériorité numérique face à celle de Cesc Fabregas. La Roma a tenu bon pour obtenir le premier match nul 0-0 de la saison en Serie A.
« Jouer à dix pendant plus de 30 minutes sur 90 contre une équipe solide comme Como, c’est décevant », a souligné Gasperini.
« Je ne sais pas comment cela se serait terminé à onze, mais nous étions confiants. Un match nul dans ces conditions, c’est bien. »
- IPA Sport
L’attention se tourne vers la dynamique sur le plan national
Après avoir résisté à la forte pression exercée en fin de match par six joueurs de Côme en attaque, la Roma quitte la Lombardie avec un point précieux qui lui permet de maintenir son rythme en championnat. Malgré les deux points perdus, Gasperini reste convaincu des progrès de fond réalisés par son groupe.
Les Giallorossi évalueront les conséquences de la suspension à venir de Malen avant leur prochain match de Serie A.
Gasperini attend de ses joueurs qu’ils fassent preuve de la même solidité défensive lors des prochains matches.
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