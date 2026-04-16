Selon le journaliste sportif de renom David Ornstein, dans le podcast The Athletic FC, le champion d’Angleterre en titre compte bien maintenir sa confiance en Slot, même en cas de non-qualification pour la Ligue des champions.
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Arne Slot : une surprise se profile. Les projets attribués au FC Liverpool concernant le technicien néerlandais ont été dévoilés
Ces dernières semaines, la pression s’est accentuée sur Arne Slot à Anfield Road. L’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain a confirmé l’hypothèse d’un départ du technicien néerlandais en fin de saison. « Slot marche vers son licenciement comme un somnambule », écrivait par exemple le Daily Mail après la défaite 0-4 de Liverpool face à Manchester City en quarts de finale de la FA Cup début avril.
Selon Ornstein, malgré ces revers, les dirigeants d’Anfield Road maintiennent leur plan clair : conserver Slot, dont le contrat court jusqu’en 2027, quel que soit l’issue sportive de la saison.
Pour leur dernier objectif de la saison, les Reds profitent du fait que la Premier League a déjà assuré une cinquième place qualificative pour la Ligue des champions la saison prochaine. Actuellement cinquièmes, ils ne comptent toutefois qu’une avance de quatre points sur le sixième, Chelsea. Le calendrier à venir est périlleux : après le derby face à Everton, puis la réception de Crystal Palace, les Reds défieront trois concurrents directs dans la course à la C1 – Manchester United à Old Trafford, Chelsea à Anfield, puis Aston Villa à Villa Park. Enfin, lors de la 38^e journée, le surprenant 7^e Brentford, toujours en lice pour l’Europe, viendra clôturer cette course au top 5.
- AFP
Arne Slot, vivement critiqué après l’élimination de Liverpool face au PSG
Arrivé à Liverpool en 2024 pour succéder à l’icône Jürgen Klopp, Arne Slot a immédiatement remporté le titre lors de sa première saison. La deuxième campagne commençait aussi sous les meilleurs auspices, avec cinq victoires en autant de journées de championnat.
Depuis, les problèmes se sont accumulés, la course au titre en Premier League s’est rapidement étiolée, et les éliminations précoces en Carabao Cup puis en FA Cup, suite à une débâcle contre Manchester City, ont fait de la Ligue des champions la dernière voie vers un trophée.
En quarts de finale contre le PSG, l’aventure s’est toutefois conclue de manière méritée après deux défaites 0-2. À l’issue du match retour, mardi, Slot a été critiqué pour l’un de ses choix de composition. Il avait surpris en titularisant l’attaquant Alexander Isak, de retour de blessure après près de trois mois d’absence, tandis que Mohamed Salah et Cody Gakpo débutaient sur le banc.
Le technicien batave avait justifié ce choix en expliquant qu’il ne voulait pas utiliser Isak comme joker en cas de prolongation, craignant que le Suédois, de retour de blessure, ne tienne pas la distance. « Le faire jouer 45 minutes puis évaluer à la mi-temps s’il pouvait enchaîner avec cinq ou dix minutes supplémentaires était une option », a expliqué Slot, qui a finalement remplacé l’attaquant, peu en vue, par Gakpo en seconde période.
Après la rencontre, l’ancien milieu des Reds Dietmar Hamann a ironisé sur ce choix : « S’il (Isak) ne joue pas pendant trois mois et qu’il fait son retour contre la meilleure équipe d’Europe, c’est justement le moment de le faire jouer. Et lui (Slot), il ne veut pas le lancer parce qu’il ne pourrait peut-être pas tenir en cas de prolongation. Je dois l’avouer, j’avais le plus grand respect pour cet homme, mais je n’ai jamais entendu une chose pareille. » Et d’ajouter, visiblement exaspéré : « Je ne sais pas si ça s’est déjà produit. Probablement, mais pas en Ligue des champions. »
Le calendrier restant du FC Liverpool
Journée de championnat
Adversaire
33^e
FC Everton (ext.)
34
Crystal Palace (domicile)
35
Manchester United (en déplacement)
36
FC Chelsea (domicile)
37
Aston Villa (A)
38
FC Brentford (domicile)