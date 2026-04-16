Arrivé à Liverpool en 2024 pour succéder à l’icône Jürgen Klopp, Arne Slot a immédiatement remporté le titre lors de sa première saison. La deuxième campagne commençait aussi sous les meilleurs auspices, avec cinq victoires en autant de journées de championnat.

Depuis, les problèmes se sont accumulés, la course au titre en Premier League s’est rapidement étiolée, et les éliminations précoces en Carabao Cup puis en FA Cup, suite à une débâcle contre Manchester City, ont fait de la Ligue des champions la dernière voie vers un trophée.

En quarts de finale contre le PSG, l’aventure s’est toutefois conclue de manière méritée après deux défaites 0-2. À l’issue du match retour, mardi, Slot a été critiqué pour l’un de ses choix de composition. Il avait surpris en titularisant l’attaquant Alexander Isak, de retour de blessure après près de trois mois d’absence, tandis que Mohamed Salah et Cody Gakpo débutaient sur le banc.

Le technicien batave avait justifié ce choix en expliquant qu’il ne voulait pas utiliser Isak comme joker en cas de prolongation, craignant que le Suédois, de retour de blessure, ne tienne pas la distance. « Le faire jouer 45 minutes puis évaluer à la mi-temps s’il pouvait enchaîner avec cinq ou dix minutes supplémentaires était une option », a expliqué Slot, qui a finalement remplacé l’attaquant, peu en vue, par Gakpo en seconde période.

Après la rencontre, l’ancien milieu des Reds Dietmar Hamann a ironisé sur ce choix : « S’il (Isak) ne joue pas pendant trois mois et qu’il fait son retour contre la meilleure équipe d’Europe, c’est justement le moment de le faire jouer. Et lui (Slot), il ne veut pas le lancer parce qu’il ne pourrait peut-être pas tenir en cas de prolongation. Je dois l’avouer, j’avais le plus grand respect pour cet homme, mais je n’ai jamais entendu une chose pareille. » Et d’ajouter, visiblement exaspéré : « Je ne sais pas si ça s’est déjà produit. Probablement, mais pas en Ligue des champions. »