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Richard Martin

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Arne Slot, ton heure a sans doute sonné ! Gagnants et perdants alors que l'entraîneur de Liverpool se rapproche du licenciement après cette nouvelle prestation honteuse lors de la déroute en FA Cup face à un Manchester City emmené par Erling Haaland

Winners & losers
FA Cup
Manchester City
Liverpool
A. Slot
E. Haaland
Manchester City vs Liverpool
FEATURES

Pep Guardiola a insisté le mois dernier sur le fait que le Real Madrid n'était pas son plus grand rival lorsqu'il entraînait Manchester City, réservant cet honneur à Liverpool. Il a tout de même précisé qu'il faisait référence au Liverpool de Jürgen Klopp, ce qui tombe bien puisque les Reds d'Arne Slot n'ont pas réussi à inquiéter Guardiola alors qu'il regardait son équipe s'imposer 4-0 samedi en quart de finale de la FA Cup, confortablement installé dans les tribunes.

Assis aux côtés de sa fille Maria, Guardiola s'est montré très animé tout au long d'une première mi-temps équilibrée. Mais dès qu'Erling Haaland a inscrit le premier but de son triplé, Guardiola n'a eu qu'à se détendre et à savourer le spectacle de son équipe se qualifiant pour les demi-finales pour la neuvième fois depuis qu'il est aux commandes à Manchester, il y a dix ans.

Mais pas de répit pour son homologue Slot, qui a dû ressentir une profonde angoisse alors que son équipe encaissait quatre buts en l'espace de 19 minutes, se faisant ainsi éliminer de la coupe. L'entraîneur néerlandais avait fait l'objet de blagues du 1er avril plus tôt dans la semaine, mais en voyant la performance de son équipe à Manchester, avec notamment Mohamed Salah et Virgil van Dijk parmi les principaux responsables, on aurait pu penser que la chose la plus insensée que la direction de Liverpool puisse faire serait de maintenir Slot à la tête de l'équipe la saison prochaine.

En effet, les arguments en faveur d'un changement immédiat se multiplient, d'autant plus que le Paris Saint-Germain les attend en quarts de finale de la Ligue des champions mercredi.

GOAL fait le point sur les gagnants et les perdants de l'Etihad Stadium...

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    VAINQUEUR : Erling Haaland

    Haaland n’avait marqué que deux fois lors de ses huit derniers matchs depuis sa dernière confrontation avec Liverpool en février, mais il a mis fin à cette période de disette de manière éclatante en signant sa meilleure performance offensive à ce jour face aux Reds. Cela vient couronner une incroyable série de matchs cette saison contre les plus grands rivaux de City de ces dix dernières années : Haaland avait déjà marqué lors de la victoire 3-0 contre l’équipe de Slot en novembre, avant d’inscrire son premier but à Anfield lors du retour spectaculaire d’il y a deux mois. 

    Haaland est devenu le premier joueur à marquer cinq buts contre Liverpool en une seule saison depuis Matt Le Tissier en 1993-94, six ans avant la naissance du Norvégien. Haaland était resté discret avant que City n'obtienne ce penalty, mais il a tiré son penalty sans la moindre trace de nervosité, contrastant totalement avec la façon dont Salah allait gâcher son tir à 11 mètres plus tard dans le match.

    À partir de là, Haaland s'est mis en mode démolition. Il a dominé Ibrahima Konaté dans les airs pour marquer son deuxième but de la tête dans le temps additionnel de la première mi-temps, puis n'a pas tremblé sur une passe en retrait de Nico O'Reilly après la pause, complétant son triplé d'une frappe qui a rebondi sur la barre transversale avant de finir dans les filets. 

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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    PERDANT : Mohamed Salah

    Un spectateur occasionnel qui ne connaissait pas l'histoire de cette confrontation aurait eu du mal à croire que Salah avait marqué 13 buts et délivré huit passes décisives contre City au cours de sa carrière. Au contraire, il n'était plus que l'ombre de lui-même du début à la fin. 

    Salah a perdu confiance dès le début du match après qu'Abdukodir Khusanov l'ait rattrapé et contraint la star égyptienne à manquer son tir, qui a fini en touche. Salah a manqué deux autres occasions en seconde période, mais le véritable coup dur est survenu lorsque son penalty tiré sans conviction a été repoussé par James Trafford.

    Les commentateurs de TNT Sports ont émis l'hypothèse qu'Arne Slot avait choisi de ne pas remplacer Salah si tôt après ce penalty manqué, car il ne voulait pas qu'il soit humilié par les supporters de City en quittant le terrain. Il a finalement été relevé de ses souffrances 10 minutes plus tard, mettant un terme bien triste à la carrière de Salah dans une rencontre qu'il a dominée au cours de la dernière décennie, mais qu'il ne pourra plus jamais honorer.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Vainqueurs : Antoine Semenyo et Rayan Cherki

    Ce fut une formidable vitrine pour le service de recrutement de City, les recrues des deux derniers mercatos ayant fait leurs preuves.

    Rayan Cherki pouvait sembler être un pari risqué lorsque City l'a présenté en juin comme le successeur de Kevin De Bruyne, après avoir laissé Florian Wirtz filer à Liverpool. Les supporters de City ont exprimé leur colère en ligne contre le club pour ne pas avoir recruté Wirtz, mais la décision du nouveau directeur sportif Hugo Viana de renoncer à un transfert de plus de 100 millions de livres sterling, bonus compris, pour le meneur de jeu allemand au profit de Cherki, pour seulement 34 millions de livres sterling, apparaît désormais comme un coup de génie. Samedi, le Français a formé un duo avec Antoine Semenyo, arrivé sept mois plus tard pour un prix presque deux fois plus élevé, mais qui s'avère être une recrue tout aussi judicieuse.

    Cherki a servi Semenyo pour le centre qui a mené au deuxième but de Haaland, et leur complicité télépathique s’est à nouveau manifestée en deuxième mi-temps lorsque l’international ghanéen Semenyo a repris une autre passe de l’ancienne star lyonnaise pour inscrire le troisième but. Semenyo affiche désormais un bilan impressionnant de huit buts et deux passes décisives en moins de trois mois avec City, tandis que Cherki compte 10 buts et 11 passes décisives cette saison. 

    City a ainsi acquis deux brillants meneurs de jeu pour moins cher qu’un seul, Wirtz n’ayant inscrit jusqu’à présent que six buts et délivré cinq passes décisives toutes compétitions confondues sous le maillot rouge.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    PERDANT : Virgil van Dijk

    Si Van Dijk avait réussi à remonter le temps la saison dernière pour mener Liverpool au titre, son âge l'a bel et bien rattrapé cette saison.

    Le joueur de 34 ans a maladroitement fait trébucher Nico O'Reilly, concédant ainsi le penalty qui a changé le cours du match. C'était le quatrième penalty concédé par Van Dijk cette saison, soit autant que lors de ses huit années précédentes à Liverpool. Il s'est ensuite fait surprendre à la fois par la passe parfaitement dosée de Cherki et par la vitesse de Semenyo, permettant à City de marquer à nouveau en début de seconde mi-temps, avant d'être complètement dépassé par le mouvement de Haaland pour le quatrième but des locaux.

    Tout comme Salah, Van Dijk a signé un nouveau contrat avec Liverpool l'été dernier, le liant au club jusqu'en 2027, mais vu à quel point il semblait à la traîne lors de ce match, et tout au long de la saison, certains supporters l'encourageront à suivre l'exemple de l'Égyptien et à mettre également un terme à sa longue et brillante carrière avec les Reds un an plus tôt que prévu.

  • James Trafford Manchester City 2025-26Getty/GOAL

    VAINQUEUR : James Trafford

    Trafford était naturellement déçu lorsqu'il a appris que City avait recruté Gianluigi Donnarumma et qu'il ne serait finalement pas le numéro 1 après son retour, l'été dernier, au club de son enfance en provenance de Burnley. Mais être le gardien de but de City en coupe est sans doute plus gratifiant que d'être le numéro 1 dans la plupart des clubs de Premier League, et Trafford a désormais un nouveau déplacement à Wembley à se mettre sous la dent après ses exploits lors de la finale de la Carabao Cup le mois dernier.

    Trafford n'a peut-être pas la même présence imposante que Donnarumma, mais il a su contenir Salah ici, et son arrêt de penalty face à l'Égyptien vient s'ajouter à son palmarès de exploits sur penalty, qui comprend notamment deux arrêts en un seul match pour Burnley la saison dernière contre Sunderland et un arrêt dans la dernière minute de la finale du Championnat d'Europe des moins de 21 ans en 2023.

    Trafford est en droit de chercher un nouveau club pour la saison prochaine où il pourra jouer chaque semaine, mais il pourrait tout de même garder un excellent souvenir de ce qui sera probablement sa seule saison à City, avec deux autres déplacements à Wembley et un nouveau trophée encore à sa portée.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    PERDANT : Arne Slot

    On a longtemps eu l'impression, alors que Liverpool enchaînait les résultats désastreux, que la seule chose qui maintenait Klopp sur le banc d'Anfield était l'insistance de Xabi Alonso à vouloir faire une pause avant de se lancer dans une nouvelle aventure d'entraîneur. Le retour d'Alonso à Liverpool en tant qu'entraîneur semblait être une question de « quand » plutôt que de « si » depuis qu'il a prouvé qu'il était un entraîneur tout aussi talentueux qu'il l'était en tant que milieu de terrain, en menant le Bayer Leverkusen à son premier titre de Bundesliga tout en restant invaincu en 2024. 

    Comme l’a souligné Jamie Carragher dans sa chronique du Daily Telegraph samedi, il existe de nombreux parallèles entre la situation actuelle et celle de 2015, lorsque Liverpool courtisait Jürgen Klopp alors que Brendan Rodgers était encore aux commandes. Pour aggraver encore les choses pour Slot, ce résultat sans appel à l’Etihad Stadium a porté à 15 le nombre de défaites de Liverpool en une seule saison, un chiffre indésirable jamais atteint depuis la dernière campagne de Rodgers sur les rives de la Mersey.

    Si les propriétaires de Liverpool étaient aussi impitoyables que le Bayern de Munich, qui a limogé Julian Nagelsmann lors de la trêve internationale de mars 2023 pour le remplacer par Thomas Tuchel, ils procéderaient au changement dès maintenant. Il semble toutefois qu’ils attendent simplement de pouvoir effectuer une transition en douceur cet été. Cela signifie que Liverpool va subir d’autres défaites cuisantes d’ici la fin de la saison, et il y a fort à parier que cette souffrance se poursuivra mercredi dans la capitale française.