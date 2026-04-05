Arne Slot, ton heure a sans doute sonné ! Gagnants et perdants alors que l'entraîneur de Liverpool se rapproche du licenciement après cette nouvelle prestation honteuse lors de la déroute en FA Cup face à un Manchester City emmené par Erling Haaland

Assis aux côtés de sa fille Maria, Guardiola s'est montré très animé tout au long d'une première mi-temps équilibrée. Mais dès qu'Erling Haaland a inscrit le premier but de son triplé, Guardiola n'a eu qu'à se détendre et à savourer le spectacle de son équipe se qualifiant pour les demi-finales pour la neuvième fois depuis qu'il est aux commandes à Manchester, il y a dix ans.

Mais pas de répit pour son homologue Slot, qui a dû ressentir une profonde angoisse alors que son équipe encaissait quatre buts en l'espace de 19 minutes, se faisant ainsi éliminer de la coupe. L'entraîneur néerlandais avait fait l'objet de blagues du 1er avril plus tôt dans la semaine, mais en voyant la performance de son équipe à Manchester, avec notamment Mohamed Salah et Virgil van Dijk parmi les principaux responsables, on aurait pu penser que la chose la plus insensée que la direction de Liverpool puisse faire serait de maintenir Slot à la tête de l'équipe la saison prochaine.

En effet, les arguments en faveur d'un changement immédiat se multiplient, d'autant plus que le Paris Saint-Germain les attend en quarts de finale de la Ligue des champions mercredi.

GOAL fait le point sur les gagnants et les perdants de l'Etihad Stadium...