Arne Slot tacle le gouvernement britannique pour le retard pris dans l’adoption de la loi sur Hillsborough, alors que Liverpool commémore le 37e anniversaire de la tragédie

À la veille du très attendu Liverpool-Paris Saint-Germain à Anfield, Slot a utilisé ses notes dans le programme officiel pour évoquer l’impasse politique autour de la loi Hillsborough.

Le technicien néerlandais a réaffirmé son soutien aux familles des victimes et s’est interrogé sur les raisons pour lesquelles les autorités n’avaient pas encore inscrit dans la loi une « obligation de vérité ».

Ce texte, destiné à contraindre les organismes publics à dire la vérité lors des enquêtes sur les catastrophes majeures, a pourtant rencontré d’importants obstacles. Après un élan politique initial, sa progression s’est récemment enlisé en raison de désaccords sur l’inclusion des services de renseignement dans son champ d’application.