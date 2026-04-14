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Arne Slot tacle le gouvernement britannique pour le retard pris dans l’adoption de la loi sur Hillsborough, alors que Liverpool commémore le 37e anniversaire de la tragédie
Slot exprime sa frustration
À la veille du très attendu Liverpool-Paris Saint-Germain à Anfield, Slot a utilisé ses notes dans le programme officiel pour évoquer l’impasse politique autour de la loi Hillsborough.
Le technicien néerlandais a réaffirmé son soutien aux familles des victimes et s’est interrogé sur les raisons pour lesquelles les autorités n’avaient pas encore inscrit dans la loi une « obligation de vérité ».
Ce texte, destiné à contraindre les organismes publics à dire la vérité lors des enquêtes sur les catastrophes majeures, a pourtant rencontré d’importants obstacles. Après un élan politique initial, sa progression s’est récemment enlisé en raison de désaccords sur l’inclusion des services de renseignement dans son champ d’application.
- AFP
Un hommage émouvant aux 97
Les propos de Slot interviennent à un moment délicat pour le club de Merseyside, alors qu’il se prépare à commémorer officiellement cet anniversaire le 15 avril. L’entraîneur a souligné que cette tragédie restait au cœur de l’identité du club, quel que soit le nombre d’années écoulées depuis cette demi-finale fatidique de la FA Cup en 1989.
« Outre la rencontre elle-même, nous commémorerons ce soir le 37^e anniversaire de la tragédie de Hillsborough », a écrit l’entraîneur de Liverpool. « Bien que près de quatre décennies se soient écoulées depuis la tragédie, les joueurs et moi-même sommes pleinement conscients que de nombreuses personnes – familles endeuillées, survivants, supporters de Liverpool et bien d’autres – continuent d’être affectées par les événements tragiques de ce jour. Depuis que je suis entraîneur principal, j’ai pu entendre certaines de leurs histoires et le temps qui passe ne les rend pas moins émouvantes. »
Une justice qui dépasse les rivalités de clubs
Slot a tenu à préciser que son soutien à la loi Hillsborough ne découle pas uniquement de son poste à Anfield, mais d’une conviction profonde en matière de droits de l’homme.
« J’ai découvert la campagne pour une loi sur Hillsborough, j’ai entendu les arguments et pris connaissance des faits, et je suis surpris qu’elle ne soit pas encore adoptée », a-t-il déclaré.
« Mon avis ne repose pas sur mon affiliation au Liverpool FC. Je suis simplement convaincu que les familles endeuillées ne devraient pas avoir à se battre et à militer pour connaître la vérité sur la manière dont leurs proches ont perdu la vie ; cette vérité doit leur être fournie d’office. »
- AFP
Un appel à l’action adressé au gouvernement
Le manager de Liverpool a conclu son intervention en adressant un appel direct au gouvernement britannique, estimant qu’un véritable hommage exige plus que des moments de silence et des cérémonies. Il a affirmé que la meilleure façon d’honorer la mémoire des victimes était d’adopter enfin la législation réclamée depuis des décennies par les familles et leurs soutiens.
« Ce soir, nous rendrons hommage aux 97 victimes, mais il est évident que la meilleure façon pour le pays de le faire, après tant d’années, serait d’adopter la loi que les familles de Hillsborough et leurs soutiens réclament », a conclu l’entraîneur.