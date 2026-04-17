Arne Slot suggère que Liverpool pourrait s’orienter vers un profil de joueur « différent » pour succéder à Mohamed Salah, alors que l’entraîneur des Reds dévoile ses plans de recrutement estival

L’entraîneur principal a rappelé que Liverpool demeurait un « club actif sur le marché des transferts », tout en précisant que le nombre de recrues serait inférieur à celui des années précédentes. Il a également indiqué que le profil tactique du successeur de Salah constituait toujours une priorité pour le département recrutement.

Évoquant la stratégie financière du club et les domaines spécifiques nécessitant une attention particulière avant le début de la nouvelle saison, Slot a déclaré : « L’été dernier, nous avons réalisé de nombreuses recrues et c’est pourquoi nous avons effectué autant de transferts. Au cours des quatre mercato depuis mon arrivée, nous avons dépensé 150 millions de livres sterling, ce qui en dit long sur le type de club que nous sommes. Nous savons que Robbo et Mo vont partir, ce qui signifie qu’il faut remplacer deux joueurs, mais nous savons aussi que Kostas Tsimikas revient de son prêt à la Roma.

Notre priorité est donc de définir comment nous gérons le poste de Mo : le remplacer par un profil similaire ou changer de direction. Pour le reste, je ne vois pas, à ce stade, de risque que d’autres joueurs partent.

« Bien sûr, il y a la situation contractuelle d’Ibrahima Konaté. Je ne raisonne pas en termes de chiffres, mais de postes. Nous savons déjà que certains joueurs partiront. Attendons de voir ce qui se passera cet été. Nous sommes un club qui fait des transferts, donc attendons de voir ce qui se passera réellement cet été avant de décider des recrues. Nous n’aurons peut-être pas besoin d’un grand nombre d’opérations si nous n’avons pas besoin de beaucoup de joueurs. »