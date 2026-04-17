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Arne Slot suggère que Liverpool pourrait s’orienter vers un profil de joueur « différent » pour succéder à Mohamed Salah, alors que l’entraîneur des Reds dévoile ses plans de recrutement estival
Les Reds s’apprêtent à perdre plusieurs joueurs clés.
Après son élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, Liverpool se projette déjà sur le mercato estival. Slot a confirmé que le remplacement de Salah et de Robertson est devenu l’urgence numéro un, les deux piliers ayant annoncé leur départ à l’expiration de leur contrat. Malgré les 450 millions de livres sterling investis l’été dernier, l’entraîneur estime qu’une telle revue de l’effectif est peu probable lors de la prochaine fenêtre de transferts.
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Slot détaille sa philosophie de jeu
L’entraîneur principal a rappelé que Liverpool demeurait un « club actif sur le marché des transferts », tout en précisant que le nombre de recrues serait inférieur à celui des années précédentes. Il a également indiqué que le profil tactique du successeur de Salah constituait toujours une priorité pour le département recrutement.
Évoquant la stratégie financière du club et les domaines spécifiques nécessitant une attention particulière avant le début de la nouvelle saison, Slot a déclaré : « L’été dernier, nous avons réalisé de nombreuses recrues et c’est pourquoi nous avons effectué autant de transferts. Au cours des quatre mercato depuis mon arrivée, nous avons dépensé 150 millions de livres sterling, ce qui en dit long sur le type de club que nous sommes. Nous savons que Robbo et Mo vont partir, ce qui signifie qu’il faut remplacer deux joueurs, mais nous savons aussi que Kostas Tsimikas revient de son prêt à la Roma.
Notre priorité est donc de définir comment nous gérons le poste de Mo : le remplacer par un profil similaire ou changer de direction. Pour le reste, je ne vois pas, à ce stade, de risque que d’autres joueurs partent.
« Bien sûr, il y a la situation contractuelle d’Ibrahima Konaté. Je ne raisonne pas en termes de chiffres, mais de postes. Nous savons déjà que certains joueurs partiront. Attendons de voir ce qui se passera cet été. Nous sommes un club qui fait des transferts, donc attendons de voir ce qui se passera réellement cet été avant de décider des recrues. Nous n’aurons peut-être pas besoin d’un grand nombre d’opérations si nous n’avons pas besoin de beaucoup de joueurs. »
Selon les observateurs, l’avenir s’annonce prometteur pour le club.
Malgré l’élimination 4-0 au cumul des deux matchs contre le PSG, Slot affirme que les données de performance confirment que son équipe peut toujours rivaliser avec l’élite européenne. Il rappelle les victoires à domicile contre l’Atlético Madrid, le Real Madrid et Arsenal, preuves selon lui de la force actuelle et du potentiel de son effectif.
Revenant sur l’évolution de son équipe et sur les raisons d’espérer un avenir prometteur à Anfield, le manager des Reds a ajouté : « Pour ceux qui ont suivi la rencontre à domicile contre le PSG, il est juste de dire que l’avenir s’annonce radieux. Nous avons dominé la possession, tenté 21 tirs et affiché une expected goals supérieure face à une formation habituée à dicter le jeu.
Il est vrai qu’Hugo Ekitike est sorti au bout de 30 minutes et qu’Alex Isak a cédé sa place à la mi-temps, mais quand ces joueurs sont à 100 % pendant 90 minutes, cette équipe a déjà prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec le gratin européen. »
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Le derby du Merseyside se joue chez Hill Dickinson.
Ce dimanche, Liverpool se rendra au Hill Dickinson Stadium d'Everton pour un derby du Merseyside décisif, dans l'espoir de s'assurer une place parmi les cinq premiers. L'équipe a subi un coup dur avec l'absence de longue durée d'Ekitike, victime d'une rupture du tendon d'Achille lors du match contre le PSG. Slot doit donc trouver des solutions offensives sans son attaquant blessé afin de garantir la qualification pour la Ligue des champions avant l'ouverture officielle du mercato estival.