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Mohamed Saeed

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Arne Slot s'exprime après que les supporters de Liverpool ont hué l'équipe à la suite d'un match nul sans relief contre Tottenham

L'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a refusé de critiquer le public d'Anfield après les sifflets qui ont retenti au coup de sifflet final lors du match nul contre Tottenham. Bien qu'ils aient pris l'avantage grâce à un coup franc de Dominik Szoboszlai, les Reds n'ont pas su tuer le match et ont été punis lorsque Richarlison a égalisé dans le temps additionnel, portant un coup dur aux ambitions de Liverpool de terminer parmi les cinq premiers.

  • Slot comprend la frustration qui règne à Anfield

    S'adressant à Sky Sports après le match, Slot a insisté sur le fait que la réaction des tribunes était une conséquence naturelle des récentes performances de l'équipe. « Je pense que c'est tout à fait normal », a déclaré Slot. « Quand l'équipe que l'on soutient perd autant de points face à des adversaires contre lesquels on ne s'y attendait pas, et ce à plusieurs reprises dans les dernières secondes du match, je pense que nous ressentons tous une grande frustration. »

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  • Les faiblesses défensives continuent de hanter les Reds

    Ce match nul marque la huitième fois cette saison que Liverpool encaisse un but après la 90e minute, une statistique qui met en évidence l'instabilité défensive qui mine sa campagne. Pour une équipe qui a débuté la saison en tant que championne en titre de la Premier League, l'incapacité à tenir le résultat jusqu'au coup de sifflet final est devenue un cauchemar récurrent pour Slot et son staff technique.

    Slot n'a pas tardé à reconnaître que la patience des supporters avait été mise à rude épreuve par ces effondrements constants en fin de match. « Ils ont vécu cela bien trop souvent, plus souvent qu'ils n'en ont l'habitude, et il est tout à fait normal qu'ils manifestent leur frustration », a expliqué le Néerlandais. « Cette frustration est ressentie par moi, par les joueurs et aussi par nos supporters. »

  • L'affaire Szoboszlai sonne l'alarme

    Le milieu de terrain Dominik Szoboszlai, auteur du premier but de la rencontre, s'est montré tout aussi direct quant à la situation difficile que traverse actuellement l'équipe.
    « Je n’ai pas entendu les sifflets, mais je peux les comprendre, car la saison dernière, nous avons été sacrés champions et cette saison, nous ne jouons pas comme nous le devrions », a admis Szoboszlai. Il a toutefois exhorté les supporters à rester fidèles à l’équipe pendant cette période de transition difficile. « Ils doivent continuer à nous soutenir, car la saison dernière, lorsque nous avons été sacrés champions quatre journées avant la fin, tout le monde était heureux. Soutenez-nous maintenant que nous traversons une période difficile. »

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Quelle est la prochaine étape pour Liverpool ?

    En quête de rédemption, Liverpool se recentre rapidement sur l'Europe : le club accueillera Galatasaray mercredi pour le match retour de son duel en Ligue des champions de l'UEFA, avec pour objectif de renverser un déficit de 1-0. Sur le plan national, une série de matchs décisifs attend les champions en perte de vitesse, à commencer par un déplacement à Brighton samedi prochain. La course au top 4 se jouera finalement lors d'un calendrier éprouvant en mai, avec des affrontements décisifs contre Manchester United, Chelsea et Aston Villa, un autre concurrent pour le top 4.

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