Ce match nul marque la huitième fois cette saison que Liverpool encaisse un but après la 90e minute, une statistique qui met en évidence l'instabilité défensive qui mine sa campagne. Pour une équipe qui a débuté la saison en tant que championne en titre de la Premier League, l'incapacité à tenir le résultat jusqu'au coup de sifflet final est devenue un cauchemar récurrent pour Slot et son staff technique.

Slot n'a pas tardé à reconnaître que la patience des supporters avait été mise à rude épreuve par ces effondrements constants en fin de match. « Ils ont vécu cela bien trop souvent, plus souvent qu'ils n'en ont l'habitude, et il est tout à fait normal qu'ils manifestent leur frustration », a expliqué le Néerlandais. « Cette frustration est ressentie par moi, par les joueurs et aussi par nos supporters. »