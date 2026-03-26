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Arne Slot risque-t-il d'être limogé ? David Ornstein dévoile la position de Liverpool concernant son entraîneur sous le feu des critiques

A. Slot
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Malgré un passage à vide qui a poussé les supporters à exprimer leur frustration à Anfield, Liverpool « maintient sa confiance » en Arne Slot. Le journaliste de The Athletic, David Ornstein, a démenti les rumeurs selon lesquelles la direction envisagerait un changement sur le banc, soulignant que le club planifie déjà l'avenir avec le Néerlandais aux commandes.

  • Les dirigeants de Liverpool soutiennent Arne Slot

    Lors d'une intervention sur le podcast « The Athletic FC », Ornstein a clarifié la position actuelle du club en déclarant : « D'après toutes nos informations, et contrairement à ce qu'ont laissé entendre certains articles, Liverpool compte bien garder Arne Slot ; il n'est pas question de changer d'entraîneur. Le club planifie son avenir avec lui et sa priorité, son objectif principal, est de lui fournir un effectif à la hauteur pour qu'il puisse réussir. »

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    Faire face à la baisse de performance

    Ornstein n’a toutefois pas hésité à reconnaître que la saison en cours n’a pas répondu aux attentes du champion de Premier League 2024-2025. Liverpool a dû faire face à plusieurs difficultés sur et en dehors du terrain, ce qui a conduit à des performances irrégulières et l’a contraint à se battre pour terminer parmi les cinq premiers. Si l’entraîneur principal est naturellement sous le feu des projecteurs dans de telles périodes, le club estime qu’il faut tenir compte de facteurs externes avant de prendre des décisions radicales.

    « Je ne suis pas là pour défendre Arne Slot, la saison de Liverpool a été médiocre par rapport à ses standards, ses performances et ses résultats, et il est au cœur de tout cela », a ajouté Ornstein. « Mais si l’on examine l’ensemble des facteurs sur le terrain et en dehors, c’est remarquable, et je ne suis pas surpris que Liverpool veuille lui accorder plus de temps. »



  • Des rumeurs contradictoires en provenance d'Allemagne

    Cette mise au point vient contredire directement les informations parues en Allemagne, qui laissaient entendre que l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, était pressenti pour le remplacer. Le journal Bild affirmait qu'Arne Slot était sur le point d'être limogé et qu'Alonso, très apprécié des supporters depuis l'époque où il jouait sur la côte de Merseyside, « devait arriver » cet été.

    Cependant, Ornstein insiste sur le fait que Slot reste un élément essentiel de la vision à long terme du club, notamment compte tenu de son succès lors de la saison précédente. « Arne Slot a le profil – n’oublions pas ce que nous avons vu la saison dernière lorsqu’il a mené Liverpool au titre de champion – que le club recherche pour diriger l’équipe », a-t-il souligné. « Il jouera donc également un rôle prépondérant dans les décisions relatives au recrutement. »



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    L'accent continue d'être mis sur plusieurs fronts

    Avec des rencontres cruciales à l'horizon, notamment un quart de finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain et un quart de finale de la FA Cup face à Manchester City, Liverpool craint de compromettre sa saison en semant le doute.

    Alors que la pression reste forte, Liverpool risquant également de ne pas terminer parmi les quatre premiers de la Premier League, la consigne venue d’en haut est pour l’instant claire. Toute évaluation définitive du mandat de Slot aura plus de chances d’avoir lieu une fois le coup de sifflet final de la saison actuelle retenti, ce qui permettra au club d’évaluer l’ensemble de son travail loin de la fièvre de la fin de saison.

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