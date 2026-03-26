Arne Slot risque-t-il d'être limogé ? David Ornstein dévoile la position de Liverpool concernant son entraîneur sous le feu des critiques

Ornstein n’a toutefois pas hésité à reconnaître que la saison en cours n’a pas répondu aux attentes du champion de Premier League 2024-2025. Liverpool a dû faire face à plusieurs difficultés sur et en dehors du terrain, ce qui a conduit à des performances irrégulières et l’a contraint à se battre pour terminer parmi les cinq premiers. Si l’entraîneur principal est naturellement sous le feu des projecteurs dans de telles périodes, le club estime qu’il faut tenir compte de facteurs externes avant de prendre des décisions radicales.

« Je ne suis pas là pour défendre Arne Slot, la saison de Liverpool a été médiocre par rapport à ses standards, ses performances et ses résultats, et il est au cœur de tout cela », a ajouté Ornstein. « Mais si l’on examine l’ensemble des facteurs sur le terrain et en dehors, c’est remarquable, et je ne suis pas surpris que Liverpool veuille lui accorder plus de temps. »







