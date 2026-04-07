Arne Slot reste convaincu que Liverpool peut « tenir tête » au PSG après avoir relevé des points positifs dans la défaite 4-0 face à Manchester City

Après leur élimination dévastatrice de la FA Cup, la Ligue des champions est désormais le seul trophée pour lequel Liverpool est encore en lice cette saison. Cependant, les Reds doivent également livrer une bataille titanesque en Premier League pour décrocher leur qualification pour la plus prestigieuse compétition européenne de l’année prochaine.

Il occupe actuellement la cinquième place du classement avec 49 points après 31 matches, à cinq points d'Aston Villa, quatrième, et à six points de Manchester United, troisième. Avec Chelsea et Brentford qui le talonnent respectivement avec 48 et 46 points, l'équipe doit affronter un fin de saison difficile en championnat, parallèlement à son double affrontement européen crucial, pour sauver une campagne mouvementée.