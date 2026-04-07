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Arne Slot reste convaincu que Liverpool peut « tenir tête » au PSG après avoir relevé des points positifs dans la défaite 4-0 face à Manchester City
Tirer des enseignements de l'effondrement d'Etihad
Slot s'est adressé aux médias à Paris avant le match aller de leur quart de finale, quelques jours seulement après leur élimination de la FA Cup ce week-end. L'entraîneur a refusé de laisser le score final de 4-0 occulter les phases du match où son équipe a réussi à tenir tête à ses hôtes. Lorsqu'on lui a demandé ce qui lui donnait confiance dans la capacité de son équipe à rebondir, le technicien a mis en avant le début de la rencontre. « Les 35 premières minutes me donnent beaucoup de confiance dans notre capacité à tenir tête à une équipe qui, avec le Paris Saint-Germain, est pour moi l’une des deux meilleures – voire la meilleure – en jeu ouvert. Ce sont les équipes les plus difficiles à affronter en jeu ouvert, en raison de leur qualité et de la façon dont elles sont gérées », a-t-il déclaré.
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Slot prend la défense des Reds après leur défaite en FA Cup
Revenant sur cette lourde défaite, Slot a insisté sur le fait que le score ne reflétait pas l'intégralité du match et a mis en avant un problème récurrent. « La réponse est très simple : les 35 premières minutes, car ce n’est pas le premier revers que nous subissons, ce n’est pas la première fois que nous perdons 4-0, ce n’est pas la première fois qu’il y a 10, 15 ou 20 minutes de match où nous ne jouons pas notre meilleur football et où nous sommes immédiatement punis par un but », a-t-il déclaré. Pour mieux contextualiser cet effondrement, il a ajouté : « Parfois, c’est un but, parfois deux, et dans cette situation, il y en a eu quatre – les quatre seules occasions que nous avons concédées dans le match, soit dit en passant. »
« Le PSG représente un défi différent », déclare Slot
Tout en se réjouissant de cette première prestation, l'entraîneur a averti ses joueurs que l'équipe de Luis Enrique représentait un défi tactique tout à fait différent, les tenants du titre de la Ligue des champions abordant cette double confrontation forts d'une série de quatre victoires consécutives. « On ne peut pas tout à fait comparer le Paris Saint-Germain à City, car lorsque nous avons contrôlé le jeu et dominé la possession pendant les 35 premières minutes, cela tenait aussi au fait que City restait plus statique, sans se montrer trop agressif à notre égard, alors que le Paris Saint-Germain a démontré ces dernières saisons, depuis l’arrivée de Luis Enrique, qu’il ne vous laisse pas une seconde pour garder le ballon tranquillement aux pieds. C'est du pressing, du pressing, du pressing, du pressing, du pressing à chaque seconde du match », a-t-il noté. Pour surmonter cela, Slot fait appel à l'ADN du club, déclarant : « Je pense que la réponse se trouve dans l'histoire de Liverpool. Ce club a toujours montré que dans les moments difficiles, il se relève. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Liverpool ?
Après leur élimination dévastatrice de la FA Cup, la Ligue des champions est désormais le seul trophée pour lequel Liverpool est encore en lice cette saison. Cependant, les Reds doivent également livrer une bataille titanesque en Premier League pour décrocher leur qualification pour la plus prestigieuse compétition européenne de l’année prochaine.
Il occupe actuellement la cinquième place du classement avec 49 points après 31 matches, à cinq points d'Aston Villa, quatrième, et à six points de Manchester United, troisième. Avec Chelsea et Brentford qui le talonnent respectivement avec 48 et 46 points, l'équipe doit affronter un fin de saison difficile en championnat, parallèlement à son double affrontement européen crucial, pour sauver une campagne mouvementée.