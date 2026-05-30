Getty Images Sport
Traduit par
Arne Slot réagit au limogeage à Liverpool, commente l’annonce fracassante des Reds et adresse un message aux supporters mécontents
Les Reds ont officialisé le départ de leur entraîneur néerlandais.
Liverpool a officiellement démis Slot de ses fonctions après deux ans à Anfield. Le club a annoncé la résiliation de son contrat dans un communiqué conjoint détaillé publié avec les propriétaires, qualifiant ce licenciement de « décision extrêmement difficile ». Si le Néerlandais avait conquis le titre de Premier League dès sa première saison, une baisse de forme a ensuite conduit le club à terminer cinquième et à connaître une saison sans titre.
- AFP
Le club a publié un communiqué détaillé.
Dans un communiqué conjoint, le club et ses propriétaires ont salué l’impact d’Arne Slot malgré son départ : « Depuis son arrivée à Liverpool, la contribution d’Arne a été considérable, significative et, surtout aux yeux des supporters comme des dirigeants, couronnée de succès.
Notre gratitude à l’égard de ses réalisations est immense, d’autant plus qu’elles reposent sur une éthique de travail, une rigueur et une expertise qui confirment son statut de leader dans son domaine.
Sa compassion et son humanité témoignent de la personne qu’il est. Nous lui souhaitons donc bonne chance pour la suite de sa carrière d’entraîneur, en espérant qu’il continuera à connaître le succès. Son héritage à Liverpool reste intact et prendra encore plus de sens avec le temps.
« Néanmoins, notre analyse conclut qu’un changement d’orientation est nécessaire pour redonner un nouvel élan à l’équipe. Cela ne retire rien au travail accompli par Arne, ni au respect que nous lui devons. Cela ne remet pas non plus en cause ses compétences ; c’est simplement la preuve qu’une nouvelle approche est requise.
« Arne part avec toute notre gratitude, un titre de Premier League à son palmarès, et la certitude que lui et sa famille seront toujours les bienvenus à Anfield. »
Slot adresse un message d’adieu
Malgré l'annonce soudaine, l'entraîneur sortant a immédiatement exprimé sa gratitude envers les supporters. Dans un message diffusé en ligne par le journaliste Fabrizio Romano peu après la confirmation du club, Slot a retracé son passage à Liverpool en déclarant : « Ce fut une aventure extraordinaire avec Liverpool. Je suis extrêmement reconnaissant que nous ayons pu remporter le championnat la saison dernière. »
- AFP
La direction d’Anfield cherche un successeur.
Liverpool doit désormais gérer une transition inattendue sur le banc, alors qu’il cherche à inverser la tendance avant le coup d’envoi de la saison prochaine. L’ancien entraîneur de Bournemouth, Andoni Iraola, est actuellement en pole position pour prendre les commandes, après avoir mené les Cherries à une impressionnante sixième place. Le futur technicien aura fort à faire : restructurer l’effectif, remonter le moral des troupes et préparer l’équipe à un retour exigeant en Ligue des champions.