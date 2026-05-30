Arne Slot réagit au limogeage à Liverpool, commente l’annonce fracassante des Reds et adresse un message aux supporters mécontents

Dans un communiqué conjoint, le club et ses propriétaires ont salué l’impact d’Arne Slot malgré son départ : « Depuis son arrivée à Liverpool, la contribution d’Arne a été considérable, significative et, surtout aux yeux des supporters comme des dirigeants, couronnée de succès.

Notre gratitude à l’égard de ses réalisations est immense, d’autant plus qu’elles reposent sur une éthique de travail, une rigueur et une expertise qui confirment son statut de leader dans son domaine.

Sa compassion et son humanité témoignent de la personne qu’il est. Nous lui souhaitons donc bonne chance pour la suite de sa carrière d’entraîneur, en espérant qu’il continuera à connaître le succès. Son héritage à Liverpool reste intact et prendra encore plus de sens avec le temps.

« Néanmoins, notre analyse conclut qu’un changement d’orientation est nécessaire pour redonner un nouvel élan à l’équipe. Cela ne retire rien au travail accompli par Arne, ni au respect que nous lui devons. Cela ne remet pas non plus en cause ses compétences ; c’est simplement la preuve qu’une nouvelle approche est requise.

« Arne part avec toute notre gratitude, un titre de Premier League à son palmarès, et la certitude que lui et sa famille seront toujours les bienvenus à Anfield. »