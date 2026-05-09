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Arne Slot promet de reconquérir les supporters de Liverpool après avoir été sifflé lors du match nul frustrant contre Chelsea
Déception à Anfield sous les sifflets
Les difficultés récentes de Liverpool se sont poursuivies samedi, avec un match nul décevant (1-1) face à Chelsea, un résultat qui a laissé le public d'Anfield dans un état d'agitation. Au coup de sifflet final, des huées se sont fait entendre dans les tribunes, reflétant un sentiment croissant de malaise quant à la direction actuelle prise par l'équipe.
D’autant plus préoccupant que Chelsea, qui restait sur six défaites consécutives en Premier League et avait parcouru le moins de kilomètres de la compétition cette saison, a dominé physiquement et au plan du travail les hommes de Slot. Le manque de contrôle en seconde période alimente les interrogations sur la capacité du groupe à s’adapter aux exigences tactiques du technicien néerlandais, dont l’avenir à long terme fait désormais l’objet d’un débat intense parmi les supporters.
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Arne Slot répond à ses détracteurs
En conférence de presse d’après-match, Slot s’est vu demander s’il conservait « toute confiance » dans sa capacité à reconquérir des supporters de plus en plus impatients. L’entraîneur a affiché un ton combatif tout en admettant qu’il est difficile de faire évoluer l’opinion publique en cours de saison.
Il a déclaré : « Oui, j'y crois. Pas cette saison, bien sûr. Cette saison, les supporters auront leur opinion et elle ne changera pas. Mais si nous réussissons l'été comme nous le prévoyons, alors je suis convaincu à 100 % que nous serons une équipe différente la saison prochaine. »
Surmonter les contraintes actuelles de l’effectif
Slot impute son incapacité à aligner un groupe au complet à une série de blessures, tout en saluant les efforts de ses joueurs malgré un manque de réalisme. Alors qu’il prévoit de reconstruire son effectif durant l’intersaison, la priorité immédiate reste de décrocher les trois points lors des deux dernières journées pour valider la qualification en Ligue des champions.
Le manager des Reds a ajouté : « Les résultats et les circonstances sont différents, mais ce n'est pas toujours simple : on sait ce qu'il faut faire, pourtant l'objectif n'est pas toujours à portée de main. Pour nous, le constat est clair ; nous faisons le maximum avec l'effectif dont nous disposons, et l'un des principaux manquements est l'absence de joueurs en pleine forme. Mais les joueurs dont nous disposons actuellement, comme la semaine dernière et comme cette semaine, ont montré en deuxième mi-temps qu’ils voulaient tout donner et ont essayé de pousser, mais cela n’a pas suffi la semaine dernière et cela n’a pas suffi cette semaine pour trouver ce but, que nous méritions peut-être au vu de la rencontre. »
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Un parcours semé d’embûches attend l’entraîneur.
Malgré son optimisme, Slot est confronté à un défi de taille : inverser la tendance. L’entraîneur a certes souligné la domination de son équipe en termes de possession, mais il a aussi reconnu que cette maîtrise ne se traduisait pas toujours par des occasions franches. « Pour moi, la rencontre s’est principalement déroulée en deuxième mi-temps dans leur moitié de terrain, et c’est ce que nous avons vu à maintes reprises cette saison ; pourtant, nous avons aussi constaté que la domination territoriale ne se traduit pas forcément par une multitude d’occasions », a-t-il conclu.
Après avoir investi 460 millions de livres sterling lors du dernier mercato estival, le club songe déjà à un nouveau recrutement pour résoudre ses problèmes actuels. Si les blessures expliquent en partie ces difficultés, l’absence d’une identité de jeu claire inquiète tout autant, alors que Liverpool cherche à éviter de sombrer durablement dans la médiocrité.