Arne Slot promet de reconquérir les supporters de Liverpool après avoir été sifflé lors du match nul frustrant contre Chelsea

Les difficultés récentes de Liverpool se sont poursuivies samedi, avec un match nul décevant (1-1) face à Chelsea, un résultat qui a laissé le public d'Anfield dans un état d'agitation. Au coup de sifflet final, des huées se sont fait entendre dans les tribunes, reflétant un sentiment croissant de malaise quant à la direction actuelle prise par l'équipe.

D’autant plus préoccupant que Chelsea, qui restait sur six défaites consécutives en Premier League et avait parcouru le moins de kilomètres de la compétition cette saison, a dominé physiquement et au plan du travail les hommes de Slot. Le manque de contrôle en seconde période alimente les interrogations sur la capacité du groupe à s’adapter aux exigences tactiques du technicien néerlandais, dont l’avenir à long terme fait désormais l’objet d’un débat intense parmi les supporters.