Slot s'est empressé de rejeter l'idée selon laquelle quelques matchs passés sur le banc auraient déterminé l'avenir de Salah. « Quand je repense à cette saison, je me dis que j'ai pris quelques décisions qui auraient pu être meilleures, mais je ne parle pas de ce cas précis avec Mo », a déclaré Slot avant le quart de finale de la FA Cup opposant les Reds à Manchester City. « Je ne regrette pas grand-chose de ce que j'ai fait au cours de cette période d'un peu plus d'un an et demi passée ensemble. Encore une fois, l'hypothèse selon laquelle s'il ne joue pas, c'est qu'il veut partir – c'est l'hypothèse qui est avancée –, alors il serait parti il y a un an et demi. »

«Je me souviens du match à l’extérieur contre West Ham où il ne jouait pas (sous Jürgen Klopp en 2024). Je n’étais pas là. Il n’a pas décidé de partir. On suppose que si vous ne jouez pas ces matchs et que vous voulez soudainement partir, c’est une supposition et peut-être que c’est vrai ou peut-être que ça ne l’est pas. Mais l’histoire a montré qu’il ne l’avait pas fait auparavant et qu’il avait connu une excellente saison par la suite. »