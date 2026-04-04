Getty/GOAL
Traduit par
Arne Slot n'a aucun « regret » concernant sa dispute avec Mohamed Salah avant le départ de la légende de Liverpool
Slot maintient ses choix tactiques
Salah a accusé le club de l'avoir « laissé tomber » lors d'une série qui a vu l'équipe perdre neuf de ses douze derniers matchs. Néanmoins, l'entraîneur de Liverpool reste inébranlable dans ses décisions tactiques malgré une rupture publique de leurs relations au cours d'une période hivernale difficile. Cette décision a conduit l'attaquant à publier une vidéo sur les réseaux sociaux confirmant que la saison en cours serait sa dernière sur les rives de la Mersey, mettant ainsi un terme à un séjour légendaire de neuf ans qui lui a valu deux titres de Premier League et un trophée de la Ligue des champions.
- Getty
Répondre aux rumeurs concernant son départ
Slot s'est empressé de rejeter l'idée selon laquelle quelques matchs passés sur le banc auraient déterminé l'avenir de Salah. « Quand je repense à cette saison, je me dis que j'ai pris quelques décisions qui auraient pu être meilleures, mais je ne parle pas de ce cas précis avec Mo », a déclaré Slot avant le quart de finale de la FA Cup opposant les Reds à Manchester City. « Je ne regrette pas grand-chose de ce que j'ai fait au cours de cette période d'un peu plus d'un an et demi passée ensemble. Encore une fois, l'hypothèse selon laquelle s'il ne joue pas, c'est qu'il veut partir – c'est l'hypothèse qui est avancée –, alors il serait parti il y a un an et demi. »
«Je me souviens du match à l’extérieur contre West Ham où il ne jouait pas (sous Jürgen Klopp en 2024). Je n’étais pas là. Il n’a pas décidé de partir. On suppose que si vous ne jouez pas ces matchs et que vous voulez soudainement partir, c’est une supposition et peut-être que c’est vrai ou peut-être que ça ne l’est pas. Mais l’histoire a montré qu’il ne l’avait pas fait auparavant et qu’il avait connu une excellente saison par la suite. »
La vie privée face aux révélations fracassantes
La décision de Salah d'annoncer son départ via une vidéo sur les réseaux sociaux a pris de nombreux supporters par surprise, mais Slot a laissé entendre que les discussions en interne avaient été bien plus approfondies. Le Néerlandais est resté discret sur les détails de leurs conversations privées, préférant respecter les raisons personnelles qui ont poussé le joueur à partir.
« Lorsque ce genre de choses est annoncé au grand public, je ne pense pas que cela vous surprenne d’apprendre qu’il y a eu de nombreuses discussions et échanges entre lui, son agent, le club, moi-même et lui avant que cela ne soit rendu public. Mais, comme je l’ai toujours dit, et je ne vais pas revenir sur ce qui s’est dit entre nous deux, ou entre lui et le club, c’est quelque chose que je ne vais pas partager. S’il souhaite expliquer les raisons de son départ, c’est à lui de le faire, mais ce n’est pas à moi de parler en son nom », a ajouté le manager de Liverpool.
- AFP
Le droit de décider de son avenir
Malgré les tensions publiques, Slot n'a pas tari d'éloges sur tout ce que l'attaquant a accompli au sein du club – il occupe en effet la troisième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club avec 255 réalisations. Fort de deux titres de Premier League et d'un trophée de Ligue des champions à son palmarès, Salah s'en va en comptant parmi les plus grands joueurs à avoir jamais porté le maillot rouge, et l'entraîneur estime qu'il a gagné le droit de partir selon ses propres conditions.
« Je pense que Mo a pleinement mérité le droit de décider quand il estime devoir partir. Et il a tant apporté à ce club. C'est à lui de prendre sa décision, et c'est ce qu'il a fait. Après cet incident dont vous parlez [à Leeds] – des incidents qui se produisent partout dans le monde presque tous les jours dans le monde du football –, savez-vous ce qui s'est passé ensuite ? Il est parti à la CAN et, une fois de retour de la CAN, il a joué tous les matchs. Le seul qui puisse en parler, c’est Mo lui-même. Vous partez donc du principe qu’il veut partir parce qu’il a été absent pendant six jours. Mais ce n’est pas forcément vrai », a conclu Slot.