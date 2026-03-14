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Arne Slot fait une étrange remarque sur le fait que « c'est le club le plus agréable où l'on puisse se battre » alors que l'entraîneur de Liverpool réagit aux rumeurs selon lesquelles il devrait être limogé
La pression s'intensifie sur Slot après cette étape importante
Ce cap a été officiellement franchi mardi soir lors de la défaite 1-0 contre Galatasaray en Ligue des champions, un résultat qui a encore assombri l'ambiance dans le Merseyside. Ironie du sort, avec 62 victoires lors de ses 100 premiers matchs, Slot est à égalité avec le légendaire Sir Kenny Dalglish pour le plus grand nombre de victoires sur cette période ; mais personne ne fait la fête pour l'instant à l'AXA Training Centre, alors que la pression sur son poste atteint son paroxysme.
Le contraste entre la première saison de Slot et son passage à vide actuel est saisissant, ce qui suscite des rumeurs quant à sa capacité à occuper ce poste à long terme. Après avoir mené Liverpool à un titre de champion de Premier League incontesté la saison dernière, avec 10 points d'avance et quatre journées d'avance, la machine semble s'être enrayée au cours d'une deuxième année difficile qui a vu le club chuter à la sixième place du classement.
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Une confession surprenante sur la vie à Anfield
Réagissant au bruit croissant autour de son avenir et aux appels lancés par certains milieux en faveur d’un changement à la tête de l’équipe, Slot a livré une analyse franche et quelque peu inhabituelle de sa situation. « Cela peut paraître étrange si je ne dis que des choses positives, car cette saison n’a pas été uniquement positive », a admis l’entraîneur principal lors de sa conférence de presse d’avant-match.
« Le soutien que j’ai toujours ressenti – je ne parle pas des réseaux sociaux, que je ne suis pas beaucoup – mais le soutien que j’ai ressenti de la part du public à domicile, du public à l’extérieur, des personnes présentes dans l’enceinte, des propriétaires. Ce que nous avons accompli ici ensemble pour atteindre les objectifs que nous avons atteints reste, dans mon esprit et ma mémoire, tout à fait exceptionnel. Nous traversons une période difficile actuellement, c’est également très évident. C’est probablement le plus beau club avec lequel traverser une période difficile. »
Slot ressent le soutien de la population
Malgré la situation précaire du club au classement, Slot insiste sur le fait que l'ambiance au sein de Liverpool reste positive, contrastant avec les réactions plus virulentes observées sur Internet. Il estime que la culture unique du club offre un filet de sécurité qui encourage le travail acharné plutôt que la peur, même lorsque les résultats sur le terrain ne répondent pas aux attentes élevées des fidèles d'Anfield.
Il a déclaré : « Ce club a toujours montré, à différentes époques, que tout le monde est là pour vous. On redouble d’efforts. C’est un club fantastique où travailler grâce aux installations, aux gens, aux supporters ; tout n’est pas négatif lorsque nous n’obtenons pas les performances que nous souhaitons. »
- AFP
Mettre l'accent sur le privilège que représente ce poste
Alors que les Reds cherchent à redresser la barre cette saison, Slot affirme que la pression liée à son poste à Liverpool reste un fardeau qu’il est toujours plus qu’heureux de porter. Si sa remarque selon laquelle c’est « le club le plus agréable où l’on puisse connaître des difficultés » peut en surprendre certains parmi les supporters qui réclament un succès immédiat, le Néerlandais insiste sur le fait que son attachement à cette institution n’a pas faibli malgré cette période difficile. « C’est toujours un endroit formidable où être. Et c’est encore mieux si on remporte le championnat ! Même lors d’une saison comme celle-ci, c’est toujours un privilège », a conclu Slot.
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