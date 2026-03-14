Arne Slot fait une étrange remarque sur le fait que « c'est le club le plus agréable où l'on puisse se battre » alors que l'entraîneur de Liverpool réagit aux rumeurs selon lesquelles il devrait être limogé

Ce cap a été officiellement franchi mardi soir lors de la défaite 1-0 contre Galatasaray en Ligue des champions, un résultat qui a encore assombri l'ambiance dans le Merseyside. Ironie du sort, avec 62 victoires lors de ses 100 premiers matchs, Slot est à égalité avec le légendaire Sir Kenny Dalglish pour le plus grand nombre de victoires sur cette période ; mais personne ne fait la fête pour l'instant à l'AXA Training Centre, alors que la pression sur son poste atteint son paroxysme.

Le contraste entre la première saison de Slot et son passage à vide actuel est saisissant, ce qui suscite des rumeurs quant à sa capacité à occuper ce poste à long terme. Après avoir mené Liverpool à un titre de champion de Premier League incontesté la saison dernière, avec 10 points d'avance et quatre journées d'avance, la machine semble s'être enrayée au cours d'une deuxième année difficile qui a vu le club chuter à la sixième place du classement.