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Arne Slot fait le point sur la blessure de Mohamed Salah après que la star de Liverpool a demandé à être remplacée lors de la déroute face à Galatasaray
Salah brille lors de la victoire de Liverpool
Salah a inscrit son 50e but en Ligue des champions mercredi, lors de la victoire 4-0 de Liverpool face à Galatasaray. Le « roi » égyptien de Liverpool a conclu le score d'une frappe enroulée, sa marque de fabrique, et a ainsi permis à son équipe d'accéder aux quarts de finale, où elle affrontera le Paris Saint-Germain, tenant du titre. Cependant, Salah n'a pas terminé le match, ayant demandé à être remplacé peu après son but après avoir semblé se blesser.
- AFP
Slot fait le point sur la blessure de Salah
Slot a évoqué Salah après la victoire et a déclaré aux journalistes : « Il demandait à être remplacé, non pas parce qu’il estimait avoir marqué suffisamment, mais parce qu’il ressentait quelque chose. Nous verrons donc comment il se sentira ce week-end et par la suite. »
Le manager de Liverpool a également félicité Salah pour son but, ajoutant : « Cela en dit long sur lui qu'il ait réussi à marquer ce but après avoir manqué un penalty juste avant la mi-temps. Cela peut parfois être difficile pour un joueur ou pour une équipe, alors bravo à l’équipe pour la façon dont nous avons abordé la seconde mi-temps, car nous avons connu beaucoup de revers cette saison ; nous avons eu de nombreuses premières ou secondes mi-temps où nous avons créé occasion après occasion sans que cela reflète notre performance, et donc sans marquer.
« Puis, Mo et l’équipe sont revenus en deuxième mi-temps comme ils l’ont fait. Il a d’abord fait une passe décisive à Hugo, une superbe passe, puis a marqué un but typique de son style, comme il en a marqué beaucoup dans ce stade et pour ce club, en rentrant dans la surface et en trouvant la lucarne. Cela en dit long sur sa force mentale, mais aussi, sans aucun doute, sur celle de l’équipe, car l’adversité est un sujet dont on peut parler quand on évoque cette saison. »
Un nouveau rôle pour Salah ?
Slot a également été interrogé sur sa décision d’aligner Salah dans un rôle plus « intérieur » contre Galatasaray et a fait part de ses réflexions : « La réflexion ne portait pas uniquement sur Mo, elle portait sur beaucoup de choses. On essaie toujours de préparer son équipe de manière à ce que cela l’aide pendant le match. Mais je pense que ce soir, ce n’est pas une question de tactique, c’est surtout grâce au travail qu’ils ont fourni et au soutien qu’ils ont reçu des supporters. Et puis, bien sûr, la tactique peut aider. Mais ce rythme de travail, cette intensité, cette combinaison de jeu sont toujours plus importants que la tactique. Malheureusement, nous avons déjà utilisé cette tactique auparavant – à Francfort, à l’Inter Milan et lors d’autres matchs –, mais cette saison, nous avons généralement eu un joueur blessé, ce qui nous a empêchés de la reproduire, car il nous manquait alors un certain type de joueur à un poste précis.
« Nous avons donc déjà utilisé cette tactique, mais malheureusement, ce soir encore, Joe Gomez n’a pas pu jouer, ce qui n’a pas vraiment aidé, bien sûr, quand j’ai dû sortir Jeremie Frimpong, mais Curtis [Jones] a encore fait un excellent travail. C’est ça notre saison : chaque fois que nous pensons avoir trouvé le système ou le bon style de jeu, quelqu’un se blesse et nous n’avons pas de remplaçant à sa hauteur, alors nous devons nous adapter et changer à nouveau. Mais cela fait partie du métier d’entraîneur, on ne peut donc pas s’en plaindre. »
- Getty Images Sport
Et maintenant ?
Liverpool affrontera le PSG en quarts de finale en avril ; le vainqueur de cette rencontre affrontera le Real Madrid ou le Bayern Munich en demi-finales. Avant cela, Liverpool affrontera Brighton en Premier League et Manchester City en quarts de finale de la FA Cup.
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