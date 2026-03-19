Arne Slot fait le point sur la blessure de Mohamed Salah après que la star de Liverpool a demandé à être remplacée lors de la déroute face à Galatasaray

Slot a évoqué Salah après la victoire et a déclaré aux journalistes : « Il demandait à être remplacé, non pas parce qu’il estimait avoir marqué suffisamment, mais parce qu’il ressentait quelque chose. Nous verrons donc comment il se sentira ce week-end et par la suite. »

Le manager de Liverpool a également félicité Salah pour son but, ajoutant : « Cela en dit long sur lui qu'il ait réussi à marquer ce but après avoir manqué un penalty juste avant la mi-temps. Cela peut parfois être difficile pour un joueur ou pour une équipe, alors bravo à l’équipe pour la façon dont nous avons abordé la seconde mi-temps, car nous avons connu beaucoup de revers cette saison ; nous avons eu de nombreuses premières ou secondes mi-temps où nous avons créé occasion après occasion sans que cela reflète notre performance, et donc sans marquer.

« Puis, Mo et l’équipe sont revenus en deuxième mi-temps comme ils l’ont fait. Il a d’abord fait une passe décisive à Hugo, une superbe passe, puis a marqué un but typique de son style, comme il en a marqué beaucoup dans ce stade et pour ce club, en rentrant dans la surface et en trouvant la lucarne. Cela en dit long sur sa force mentale, mais aussi, sans aucun doute, sur celle de l’équipe, car l’adversité est un sujet dont on peut parler quand on évoque cette saison. »