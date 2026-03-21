Getty Images Sport
Traduit par
Arne Slot fait le point sur la blessure d'Alexander Isak, tandis que l'entraîneur de Liverpool minimise les inquiétudes concernant la condition physique d'Hugo Ekitike avant les rencontres contre Manchester City et le PSG
Slot s'attend à ce qu'Isak revienne bientôt
Liverpool a essuyé un double coup dur samedi : Ekitike a dû quitter le terrain dès les 10 premières minutes, et les Reds ont fini par s'incliner 2-1, ce qui porte un coup dur à leurs ambitions de qualification pour la Ligue des champions. Ekitike semble avoir souffert d'une contusion à la cuisse lors d'un duel avec James Milner, mais les Reds pourraient être quelque peu soulagés d'apprendre qu'Isak est sur le chemin du retour ; l'international suédois n'a plus joué pour le club depuis le match contre les Spurs en décembre, lors duquel il s'était cassé la jambe. Il pourrait toutefois faire son retour tant attendu contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions le mois prochain, après la trêve internationale.
Slot a déclaré : « Alex sera disponible [pour le match contre le PSG], oui. La question est de savoir ce que vous entendez par “être prêt”.
Si vous voulez le joueur qui a joué contre nous il y a exactement un an en finale de la Carabao Cup et qui était trop fort pour nous ce jour-là, alors je vous dirais que j’ai des doutes à ce sujet après sept ou huit mois d’absence.
Mais je pense pouvoir l'utiliser pendant quelques minutes. Je ne peux pas vous dire exactement ce que j'en retirerai, car il ne s'est pas entraîné une seule fois avec l'équipe. »
- (C)Getty Images
L'entraîneur de Liverpool minimise les inquiétudes concernant Ekitike
Slot a souligné que Liverpool avait dû affronter Brighton sans Alisson Becker et Mohamed Salah, tous deux blessés, et a déclaré ne pas savoir quand le premier serait de retour, mais il a quelque peu apaisé les craintes concernant l'indisponibilité d'Ekitike.
Il a ajouté : « Alisson sera définitivement absent pendant la trêve internationale, et on verra après. Hugo, je pense qu'il pourrait jouer demain s'il le fallait. C'était une contusion à la cuisse, comme on dit ici, je crois. Brighton a fait ce à quoi nous nous attendions. Quand on affronte une équipe qui n’a eu que 62 heures de repos et qu’on commence par en faire un match intense, en jouant les premiers duels, en jouant des duels durs – rien à redire sur les duels, d’ailleurs –, mais malheureusement, il y a eu une collision et ça a conduit à la sortie d’Hugo. Ouais, ça n’aide pas après deux minutes.
« Il faut continuer sans l’un des meilleurs attaquants que le championnat ait connus ces trois ou quatre dernières années, Alexander Isak, déjà indisponible pour toute la saison. L’un des meilleurs buteurs que le championnat ait connus ces huit dernières années, Mo Salah, est également indisponible. Et puis il y a l’absence d’Hugo Ekitike, qui a eu un impact considérable cette saison.
« Et puis, comme tant de fois cette saison, il faut trouver le moyen de faire jouer des joueurs à des postes auxquels ils ne sont peut-être pas habitués, et en première mi-temps, je pense que nous l’avons plutôt bien fait. Mais au fur et à mesure que le match avançait, Brighton est devenu de plus en plus fort. À quelques reprises cette saison, nous avons peut-être réussi à faire la différence grâce à nos remplaçants. Rio [Ngumoha] a réalisé quelques belles actions, mais tout au long de la seconde mi-temps, je pense qu’ils étaient plus près de marquer le 3-1 que nous ne l’étions de marquer le 2-2. »
« Ce n'est pas facile » de redresser la situation des Reds
Liverpool traverse une période difficile et n'a remporté aucun de ses trois derniers matchs de Premier League ; Slot reconnaît qu'il aura fort à faire pour ramener l'équipe à son niveau habituel.
Il a ajouté : « Oui, ce n'est pas facile, même si nous avons remporté une belle victoire [contre Galatasaray] en milieu de semaine. Je pense qu'on ne peut pas comparer un déplacement à Brighton à un déplacement à Wolverhampton. On ne peut pas comparer un match que nous aurions dû gagner en termes de création d'occasions et de tous les autres indicateurs du football à un match comme celui-ci. Un déplacement à Brighton, c’est un match difficile pour n’importe quelle équipe, [pas seulement] pour nous, mais pour n’importe quelle équipe qui vient ici, surtout si, comme nous, on est privés de quelques joueurs très influents. On parle du poste de numéro 9, mais là encore, j’ai dû faire un remplacement et aligner un arrière latéral qui n’a pas l’habitude de jouer à ce poste. Bien sûr, en regardant le classement maintenant, cette défaite fait très mal et elle devrait nous faire très mal.
« Mais le problème principal, c’est que nous nous retrouvons dans cette situation parce que nous avons laissé filer des points à Wolverhampton à la dernière minute sur un tir dévié il y a une semaine – pas il y a une semaine, car nous avons dû jouer dimanche, pas samedi, mais dimanche, puis mercredi, puis samedi. Contrairement à toutes les autres équipes de Ligue des champions qui jouent le dimanche, nous avons dû jouer le samedi en début de journée. Ce but de la 90e minute la semaine dernière [contre Tottenham] est, je dirais, un problème encore plus grave que la défaite à l’extérieur contre Brighton. »
- AFP
Et maintenant ?
Liverpool affrontera Manchester City en quarts de finale de la FA Cup après la trêve internationale, avant de se mesurer au PSG lors d'un match qui pourrait marquer le retour d'Isak. Les Reds ne disputeront pas d'autre match de Premier League avant le 11 avril, date à laquelle ils recevront Fulham à Anfield.
Publicité