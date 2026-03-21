Arne Slot fait le point sur la blessure d'Alexander Isak, tandis que l'entraîneur de Liverpool minimise les inquiétudes concernant la condition physique d'Hugo Ekitike avant les rencontres contre Manchester City et le PSG

Liverpool a essuyé un double coup dur samedi : Ekitike a dû quitter le terrain dès les 10 premières minutes, et les Reds ont fini par s'incliner 2-1, ce qui porte un coup dur à leurs ambitions de qualification pour la Ligue des champions. Ekitike semble avoir souffert d'une contusion à la cuisse lors d'un duel avec James Milner, mais les Reds pourraient être quelque peu soulagés d'apprendre qu'Isak est sur le chemin du retour ; l'international suédois n'a plus joué pour le club depuis le match contre les Spurs en décembre, lors duquel il s'était cassé la jambe. Il pourrait toutefois faire son retour tant attendu contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions le mois prochain, après la trêve internationale.

Slot a déclaré : « Alex sera disponible [pour le match contre le PSG], oui. La question est de savoir ce que vous entendez par “être prêt”.

Si vous voulez le joueur qui a joué contre nous il y a exactement un an en finale de la Carabao Cup et qui était trop fort pour nous ce jour-là, alors je vous dirais que j’ai des doutes à ce sujet après sept ou huit mois d’absence.

Mais je pense pouvoir l'utiliser pendant quelques minutes. Je ne peux pas vous dire exactement ce que j'en retirerai, car il ne s'est pas entraîné une seule fois avec l'équipe. »