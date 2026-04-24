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Arne Slot fait le point sur l’état de santé d’Hugo Ekitike après son opération pour une rupture du tendon d’Achille ; l’attaquant de Liverpool doit désormais faire face à un « long processus de rééducation »
Ekitike a subi avec succès une opération du tendon d'Achille.
Les options offensives de Liverpool ont subi un coup dur après l'annonce selon laquelle Ekitike devra suivre une rééducation d'au moins neuf mois. L'ancien attaquant du PSG a subi une rupture complète du tendon d'Achille lors d'un match européen décisif contre son ancien club au début du mois. Bien que l'opération initiale, réalisée en avril 2026, ait été jugée réussie, le calendrier médical confirme qu'il ne participera pas à la prochaine Coupe du monde.
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Slot se concentre sur la récupération des données clés
Slot s'est exprimé devant la presse pour faire le point sur l'état de santé de l'attaquant : si le premier cap a été franchi, le retour à la pleine forme s'annonce encore long et parsemé d'embûches. Le technicien néerlandais a cité des exemples de joueurs ayant retrouvé leur meilleur niveau après une longue absence.
Faisant le point sur l’état d’Ekitike et les prévisions médicales, Slot a déclaré aux journalistes : « L’opération s’est bien déroulée, mais un processus de rééducation aussi long comporte de nombreuses étapes à franchir. Les experts vous diront que cela prendra plusieurs mois, et tout dépendra ensuite des étapes. Nous ne pouvons pas encore le prédire, mais l’étape initiale et la plus cruciale est réussie : l’opération s’est bien passée. La convalescence sera longue, mais il reviendra plus fort, comme tous ceux qui ont déjà franchi ce cap. »
La crise au poste de gardien de but compromet la profondeur de l’effectif.
Les Reds traversent actuellement une période difficile, plusieurs joueurs clés étant indisponibles, notamment en raison d’une situation délicate au poste de gardien suite à la blessure au genou de Giorgi Mamardashvili contre Everton. Slot a également évoqué les problèmes musculaires récurrents d’Alisson Becker, attribuant la multiplication de ce type de blessures au calendrier footballistique actuel.
Concernant la disponibilité de ses gardiens et l’impact du calendrier sur la santé des joueurs, il a ajouté : « Giorgi sera absent au moins une semaine supplémentaire. Ali est tout proche de son retour, nous vérifierons demain si le timing est trop juste. Il reste donc Freddie [Woodman] comme option. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers la course à la Ligue des champions.
Liverpool accueille Crystal Palace à Anfield ce samedi ; Woodman pourrait être titularisé si Alisson échoue au test de condition physique de dernière minute. Après leur élimination de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, l'équipe de Slot, actuellement cinquième, doit terminer parmi les cinq premières pour bénéficier de la place supplémentaire attribuée à l'Angleterre au classement européen. Avec actuellement cinq points d'avance sur Brighton et un match en moins, les Reds ont besoin que leurs joueurs de second plan se montrent à la hauteur durant cette période de forte pression afin de garantir leur participation aux compétitions européennes de haut niveau la saison prochaine.