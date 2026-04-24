Arne Slot fait le point sur l’état de santé d’Hugo Ekitike après son opération pour une rupture du tendon d’Achille ; l’attaquant de Liverpool doit désormais faire face à un « long processus de rééducation »

Slot s'est exprimé devant la presse pour faire le point sur l'état de santé de l'attaquant : si le premier cap a été franchi, le retour à la pleine forme s'annonce encore long et parsemé d'embûches. Le technicien néerlandais a cité des exemples de joueurs ayant retrouvé leur meilleur niveau après une longue absence.

Faisant le point sur l’état d’Ekitike et les prévisions médicales, Slot a déclaré aux journalistes : « L’opération s’est bien déroulée, mais un processus de rééducation aussi long comporte de nombreuses étapes à franchir. Les experts vous diront que cela prendra plusieurs mois, et tout dépendra ensuite des étapes. Nous ne pouvons pas encore le prédire, mais l’étape initiale et la plus cruciale est réussie : l’opération s’est bien passée. La convalescence sera longue, mais il reviendra plus fort, comme tous ceux qui ont déjà franchi ce cap. »