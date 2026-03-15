Arne Slot explique sa décision de laisser Mohamed Salah sur le banc et d'offrir à Rio Ngumoha sa première titularisation en Premier League avec Liverpool

S'adressant à Sky Sports avant le coup d'envoi du match contre Tottenham, Arne Slot a expliqué les raisons qui l'ont poussé à faire débuter le jeune Rio Ngumoha en tant que titulaire. «

Pourquoi maintenant ? Parce qu'il s'est entraîné avec nous tout au long de la saison et qu'il ne cesse de s'améliorer, encore et encore. Son temps de jeu n'a cessé d'augmenter, et généralement, l'étape suivante consiste à être titularisé – et c'est aujourd'hui que cela se produit.

« Tout d’abord, parce qu’il a très bien joué contre les Wolverhampton Wanderers, mais aussi parce qu’il progresse vraiment bien. Mais surtout, c’est parce que Rio a montré qu’il était prêt. Il doit maintenant le prouver à nouveau aujourd’hui. Je pense que la prochaine étape pour lui était de débuter le match. »