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Arne Slot explique sa décision de laisser Mohamed Salah sur le banc et d'offrir à Rio Ngumoha sa première titularisation en Premier League avec Liverpool
Slot justifie son choix d'une vaste sélection
S'adressant à Sky Sports avant le coup d'envoi du match contre Tottenham, Arne Slot a expliqué les raisons qui l'ont poussé à faire débuter le jeune Rio Ngumoha en tant que titulaire. «
Pourquoi maintenant ? Parce qu'il s'est entraîné avec nous tout au long de la saison et qu'il ne cesse de s'améliorer, encore et encore. Son temps de jeu n'a cessé d'augmenter, et généralement, l'étape suivante consiste à être titularisé – et c'est aujourd'hui que cela se produit.
« Tout d’abord, parce qu’il a très bien joué contre les Wolverhampton Wanderers, mais aussi parce qu’il progresse vraiment bien. Mais surtout, c’est parce que Rio a montré qu’il était prêt. Il doit maintenant le prouver à nouveau aujourd’hui. Je pense que la prochaine étape pour lui était de débuter le match. »
- Getty Images Sport
L'ascension de Ngumoha
Alors que Salah débutera sur le banc, tous les regards seront tournés vers Ngumoha, ce talent « exceptionnel » qui s'est rapidement imposé comme l'un des chouchous du public à Anfield. L'ailier frappe à la porte de l'équipe première depuis des semaines, et les légendes de Liverpool Jamie Carragher et Steven Gerrard ont été les premiers à réclamer sa titularisation.
Slot avait déjà laissé entendre que ce moment allait arriver, en gérant avec soin la charge de travail de l'adolescent et en attendant le moment opportun pour lui offrir sa première titularisation.
De nouvelles tensions entre Salah et Slot ?
La décision de mettre Salah sur le banc risque de ne pas plaire à l'attaquant, qui a déjà eu des différends avec son entraîneur principal au sujet de son temps de jeu. En décembre dernier, le joueur de 33 ans s'était ouvertement opposé à Slot après avoir été écarté de la composition de départ lors de trois matches consécutifs, ce qui avait donné lieu à une dispute publique qui n'avait pu être réglée qu'au prix de longues négociations.
Au cours de cette période de tensions, l'Égyptien n'a pas caché sa frustration, déclarant : « Je n'ai pas à me battre tous les jours pour ma place, car je l'ai méritée. » Il a également exprimé son mécontentement en affirmant qu'il avait le sentiment d'avoir été « sacrifié » par la direction.
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Rotation de l'effectif et changements tactiques
Salah n'est pas le seul grand nom à être écarté, puisque Hugo Ekitiké et Ibrahima Konaté se retrouvent eux aussi sur le banc dans le cadre de la rotation. Alexander Isak étant toujours indisponible pour cause de blessure, Slot a dû faire preuve de créativité dans ses choix offensifs. Cela a donné lieu à un quatuor offensif fluide composé de Cody Gakpo, Florian Wirtz et Dominik Szoboszlai, qui ont tous évolué au poste de « faux numéro 9 » cette saison.
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