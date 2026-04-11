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Arne Slot estime que le titre de champion de Premier League conquis par Liverpool en 2024-2025 a « reporté » la nécessaire reconstruction du groupe et que les Reds avaient atteint la « fin d’un cycle » sous l’ère Jürgen Klopp
Slot reconnaît que Liverpool entre dans une phase de transition marquant la fin d'un cycle
Slot reconnaît que Liverpool traverse la fin d’un cycle après l’ère extrêmement fructueuse sous la houlette de Klopp. Bien que le club ait remporté la Premier League la saison dernière, l’entraîneur néerlandais estime que ce succès n’a fait que repousser une période de transition inévitable, qui prend désormais forme à Anfield. Ce tournant est devenu de plus en plus évident avec les départs imminents de figures clés : Andy Robertson et Mohamed Salah partiront libres cet été, rejoignant une longue liste de joueurs influents qui formaient l’épine dorsale de l’équipe de Klopp, vainqueur de nombreux trophées.
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Slot explique pourquoi le calendrier de reconstruction a changé
Slot a révélé que les discussions sur le rajeunissement de l’effectif avaient commencé bien avant son arrivée sur la côte de Merseyside, mais que les succès de Liverpool la saison dernière avaient modifié le calendrier de ces projets.
« C’est l’un des points sur lesquels nous sommes d’accord – non pas aujourd’hui, mais depuis un an et demi », a-t-il déclaré, cité par The Guardian. « Dans le football, il est normal qu’il y ait des cycles. Je suis vraiment heureux que Mo et Robbo aient travaillé avec tous les joueurs que nous avons recrutés l’été dernier, car ils ont pu constater ce que le club représente pour eux et à quel point ils travaillent dur. »
« C’est un processus normal dans les clubs qui réussissent, ou dans n’importe quel club : chaque cycle a une fin. Ce n’est pas nouveau pour nous, et la saison dernière nous a simplement permis de repousser un peu ce cycle. »
La direction de Liverpool affiche un soutien unanime à ce projet à long terme.
Malgré les 17 défaites de Liverpool cette saison, Slot affirme jouir d’un soutien inconditionnel de la part du directeur sportif Richard Hughes et du propriétaire Fenway Sports Group. L’entraîneur indique que les échanges avec la direction portent sur la compréhension des défis liés à la transition plutôt que sur la recherche de coupables.
« Ce n’est pas une question de répéter sans cesse : “Nous te soutenons, nous te soutenons” », explique Slot. « L’essentiel est de dialoguer sur ce que nous constatons et, parfois, il n’est même pas utile de dire : “Je te soutiens”, on le ressent simplement. Tout le monde voit ce qui se passe et nous sommes d’accord sur les raisons de cette situation. Nous sommes parfaitement d’accord sur ce que nous observons et sur les raisons de cette situation. »
- AFP
Et maintenant ?
Liverpool occupe actuellement la cinquième place du classement de la Premier League avec 49 points en 31 matches, à six points de Manchester United, troisième. Les Reds affronteront prochainement Fulham avant de se concentrer sur le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.