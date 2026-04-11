Arne Slot estime que le titre de champion de Premier League conquis par Liverpool en 2024-2025 a « reporté » la nécessaire reconstruction du groupe et que les Reds avaient atteint la « fin d’un cycle » sous l’ère Jürgen Klopp

Slot a révélé que les discussions sur le rajeunissement de l’effectif avaient commencé bien avant son arrivée sur la côte de Merseyside, mais que les succès de Liverpool la saison dernière avaient modifié le calendrier de ces projets.

« C’est l’un des points sur lesquels nous sommes d’accord – non pas aujourd’hui, mais depuis un an et demi », a-t-il déclaré, cité par The Guardian. « Dans le football, il est normal qu’il y ait des cycles. Je suis vraiment heureux que Mo et Robbo aient travaillé avec tous les joueurs que nous avons recrutés l’été dernier, car ils ont pu constater ce que le club représente pour eux et à quel point ils travaillent dur. »

« C’est un processus normal dans les clubs qui réussissent, ou dans n’importe quel club : chaque cycle a une fin. Ce n’est pas nouveau pour nous, et la saison dernière nous a simplement permis de repousser un peu ce cycle. »