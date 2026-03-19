Arne Slot estime que le PSG « ne sera pas ravi » du tirage au sort face à Liverpool, mais l'entraîneur invite à l'optimisme face aux tenants du titre de la Ligue des champions

Slot a également évoqué la performance de son équipe face à Galatasaray et s'est réjoui de cette victoire. Il a expliqué : « J'ai apprécié presque chaque minute. J'ai aimé notre façon de jouer, notre pressing, la réaction des supporters lorsque Galatasaray a réagi exactement comme je m'y attendais. Ils étaient à terre, agitant les bras, essayant de briser notre élan, mais les supporters ont réagi immédiatement, tout comme nos joueurs. La seule chose dont je pourrais me plaindre, c'est que tout au long de cette saison, nous avons créé beaucoup plus d'occasions que nous n'en avons concrétisées, et même aujourd'hui, nous avons sous-performé par rapport à notre xG ! C'est difficilement concevable [quand on marque quatre buts].

« Juste avant la mi-temps, nous avons obtenu un penalty, puis nous avons eu quelques occasions supplémentaires. Il y a eu tellement d’occasions, et ce qui est positif, c’est que nous avons réalisé de très bonnes mi-temps avant de baisser notre intensité pendant une dizaine de minutes, moment où l’autre équipe marque généralement. Aujourd’hui, nous n’avons pas baissé notre niveau du tout. L’autre équipe n’a pas eu d’occasion, je pense. Nous avons continué à nous créer des occasions, et c'est une belle victoire, une belle performance. »