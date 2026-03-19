Getty
Traduit par
Arne Slot estime que le PSG « ne sera pas ravi » du tirage au sort face à Liverpool, mais l'entraîneur invite à l'optimisme face aux tenants du titre de la Ligue des champions
Liverpool écrase Galatasaray
Mercredi, à Anfield, Liverpool a réussi à renverser la situation après avoir été mené au match aller, s'imposant 4-1 sur l'ensemble des deux manches face à Galatasaray en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les buts de Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch et Mohamed Salah ont offert aux hommes de Slot une large victoire et leur ont permis de se qualifier pour affronter le PSG, tenant du titre. L'équipe de Luis Enrique s'est également qualifiée pour les quarts de finale de la compétition de manière impressionnante. Le PSG a battu Chelsea à domicile et à l'extérieur pour s'imposer 8-2 sur l'ensemble des deux matchs face aux Blues et poursuivre la défense de son titre.
- Getty Images Sport
Slot est convaincu que le PSG « ne sera pas ravi » d'affronter les Reds
Slot a évoqué la perspective d'affronter le PSG lors d'une interview accordée à TNT Sports après le match. Il a déclaré : « La saison dernière, face au PSG, nous avons été complètement dominés à l'extérieur ; nous avons livré un excellent match à Anfield, mais nous avons perdu aux tirs au but. Pour être honnête, ils n’ont pas baissé leur niveau. Il leur était difficile de s’améliorer, mais ils ont été très impressionnants jusqu’à présent. Je ne pense pas qu’ils seront très enthousiastes à l’idée de nous affronter après avoir vu notre performance ce soir, et la saison dernière, nous étions la seule équipe à les avoir poussés en prolongation et aux tirs au but. »
Slot ravi de la victoire contre Galatasaray
Slot a également évoqué la performance de son équipe face à Galatasaray et s'est réjoui de cette victoire. Il a expliqué : « J'ai apprécié presque chaque minute. J'ai aimé notre façon de jouer, notre pressing, la réaction des supporters lorsque Galatasaray a réagi exactement comme je m'y attendais. Ils étaient à terre, agitant les bras, essayant de briser notre élan, mais les supporters ont réagi immédiatement, tout comme nos joueurs. La seule chose dont je pourrais me plaindre, c'est que tout au long de cette saison, nous avons créé beaucoup plus d'occasions que nous n'en avons concrétisées, et même aujourd'hui, nous avons sous-performé par rapport à notre xG ! C'est difficilement concevable [quand on marque quatre buts].
« Juste avant la mi-temps, nous avons obtenu un penalty, puis nous avons eu quelques occasions supplémentaires. Il y a eu tellement d’occasions, et ce qui est positif, c’est que nous avons réalisé de très bonnes mi-temps avant de baisser notre intensité pendant une dizaine de minutes, moment où l’autre équipe marque généralement. Aujourd’hui, nous n’avons pas baissé notre niveau du tout. L’autre équipe n’a pas eu d’occasion, je pense. Nous avons continué à nous créer des occasions, et c'est une belle victoire, une belle performance. »
- Getty Images Sport
Les quarts de finale de la Ligue des champions sont connus
Les quarts de finale de la Ligue des champions sont désormais connus et réservent des affrontements passionnants. Barcelone affrontera l'Atlético dans un duel 100 % Liga, tandis que la victoire du Real Madrid face à Manchester City lui permet d'affronter le Bayern Munich de Harry Kane. L'autre rencontre opposera Arsenal, leader de la Premier League, au Sporting CP.
Publicité