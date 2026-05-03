Arne Slot estime que l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) a pénalisé Liverpool tout au long de la saison, notamment après le but controversé de Benjamin Sesko lors de la défaite face à Manchester United

Slot estime que les décisions arbitrales ont pénalisé son équipe tout au long de la saison, après la victoire 3-2 de United. Les locaux ont réalisé leur premier doublé en championnat contre Liverpool depuis 2015-2016. Le tournant du match a eu lieu lorsque Sesko a marqué alors que le ballon semblait avoir effleuré sa main. Après une longue consultation de la VAR, l’arbitre a validé le but. « S’il y a bien eu contact [de la part de Sesko], ce qui semble probable – car dans un sport de balle la trajectoire peut varier –, alors il y a eu touche et il faut se demander si cela justifie d’annuler un but », a expliqué Slot à la presse. « Cela ne surprendra personne : dès qu’il y a une intervention du VAR, elle va contre nous. Et cela dure depuis le début de la saison. »