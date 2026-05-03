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Arne Slot estime que l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) a pénalisé Liverpool tout au long de la saison, notamment après le but controversé de Benjamin Sesko lors de la défaite face à Manchester United
Slot s’insurge contre la « pratique » du VAR
Slot estime que les décisions arbitrales ont pénalisé son équipe tout au long de la saison, après la victoire 3-2 de United. Les locaux ont réalisé leur premier doublé en championnat contre Liverpool depuis 2015-2016. Le tournant du match a eu lieu lorsque Sesko a marqué alors que le ballon semblait avoir effleuré sa main. Après une longue consultation de la VAR, l’arbitre a validé le but. « S’il y a bien eu contact [de la part de Sesko], ce qui semble probable – car dans un sport de balle la trajectoire peut varier –, alors il y a eu touche et il faut se demander si cela justifie d’annuler un but », a expliqué Slot à la presse. « Cela ne surprendra personne : dès qu’il y a une intervention du VAR, elle va contre nous. Et cela dure depuis le début de la saison. »
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Les comparaisons européennes alimentent la frustration
L’entraîneur a exploité la polémique à Old Trafford pour exprimer des griefs antérieurs, pointant des incohérences flagrantes en Ligue des champions. Il s’interroge sur la manière dont des incidents similaires ont été jugés différemment. « Je me souviens d’un match à domicile contre le PSG : un penalty avait été accordé pour un léger contact sur [Alexis] Mac Allister, mais la vidéo l’a annulé », a expliqué le Néerlandais. « Quelques jours plus tard, le PSG obtient un penalty. Cette fois, l’arbitre arrête le jeu parce qu’un joueur de United se blesse juste à côté du terrain, alors que la semaine précédente, la rencontre avait continué alors que notre gardien était au sol et attendait les soins. »
Les erreurs défensives coûtent cher aux Reds
Malgré sa colère envers les arbitres, l’entraîneur de Liverpool a refusé de dédouaner ses joueurs de toute responsabilité. Les visiteurs ont vaillamment remonté un retard de deux buts avant de repartir bredouille, victimes d’un but décisif de Kobbie Mainoo en fin de match. Slot a reconnu que ses joueurs devaient mieux gérer leur concentration. « Le deuxième but de Sesko n’est pas né d’une faute de main ; nous l’avons concédé parce que nous avons perdu le ballon dans une position idiote. Nous devons donc d’abord nous remettre en question », a-t-il concédé. « C’est une tendance qui se répète tout au long de la saison, et nous encaissons trop de buts évitables. »
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La course à la Ligue des champions
Liverpool doit désormais remporter les trois points lors de ses derniers matchs contre Chelsea, Aston Villa et Brentford pour s'assurer une place parmi les cinq premiers. Slot est pleinement conscient de l'enjeu et attend une réaction immédiate ; il exige de ses joueurs qu'ils éliminent ces erreurs défensives récurrentes afin de préserver leurs espoirs de qualification pour la Ligue des champions.