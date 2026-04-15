De nombreux anciens joueurs de Liverpool, désormais commentateurs, refusent encore de réclamer le départ de Klopp, estimant que sa position ne deviendra intenable que si les Reds manquent la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Pourtant, ce seuil a déjà été franchi.
En réalité, les Reds auraient déjà dû opérer un changement : soit en novembre, après une série de résultats historiquement médiocres, soit lors de la trêve internationale qui a suivi l’humiliante défaite à Brighton en Premier League.
Cette inaction a fini par éliminer toute chance de titre : entre-temps, Liverpool a été sorti 4-0 en quarts de finale de la FA Cup par Manchester City, puis sur le même score en C1 par le PSG. Insuffisant, tout comme les choix de composition de Slot pour les deux actes contre les Parisiens.
À Paris, il a trahi ses principes – et le club – en adoptant une posture défensive honteusement prudente, symbolisée par le passage à une défense à cinq la plus malavisée de l’histoire du football. À Anfield, il a pratiquement gâché toute la première mi-temps avec sa décision tout aussi ridicule de titulariser Alexander Isak (ce qui était extrêmement injuste pour l’attaquant à moitié en forme), tout en laissant une fois de plus Mohamed Salah et Rio Ngumoha sur le banc.
Il n’est plus l’homme de la situation et ne parvient pas à tirer le meilleur de cet effectif. La cinquième place ne saurait être un résultat acceptable au vu de l’investissement sans précédent réalisé l’été dernier pour bâtir une équipe capable de jouer le titre.
Après la rencontre, Slot a de nouveau reporté une partie de la responsabilité des lacunes de son équipe sur la politique de recrutement du club, mais c’est bien au manager qu’incombe la responsabilité finale. Les Reds se sont dégradés depuis leur dernière élimination en Ligue des champions, et non améliorés.
Pour cette raison, mardi devrait marquer sa dernière soirée européenne à Anfield comme entraîneur des Reds. On a laissé ce spectacle lamentable durer bien trop longtemps, et tout le monde le sait, qu’on veuille l’admettre ou non.