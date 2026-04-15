Slot n’a pas vu grand-chose ce soir-là, mais il a eu raison d’affirmer que « le but de Dembélé montrait pourquoi il avait remporté le Ballon d’Or la saison dernière ». L’entraîneur de Liverpool a vu juste : l’ailier, reconverti en attaquant, a alors livré un instant de pure excellence, même s’il s’était jusqu’alors montré relativement inefficace dans cette double confrontation des quarts de finale. L’inefficacité du PSG à Paris lui était tout autant imputable qu’à quiconque, et il avait même gâché une occasion en or en tirant au-dessus de la barre en première période du match retour.

Néanmoins, le tournant du match est à mettre à son crédit : parti de sa propre moitié de terrain, il a lancé l’action, combiné avec Khvicha Kvaratskhelia, puis conclu d’une frappe chirurgicale. Retrouvant son instinct de buteur, il a logiquement doublé la mise dans les arrêts de jeu.

Si l’attaquant n’a pas encore retrouvé le niveau qui était le sien en 2025, sa nouvelle performance décisive à Anfield, conjuguée à la progression du PSG au meilleur des moments, le remet en pole position pour le Ballon d’Or, d’autant que la France figure parmi les favorites de la Coupe du monde estivale.