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Arne Slot Ousmane Dembele Hugo Ekitike GFXGOAL
Mark Doyle

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Arne Slot est déjà sous pression à Anfield après des choix de composition surprenants, la performance exceptionnelle d’Ousmane Dembélé, fraîchement couronné du Ballon d’Or, et le bilan complet des gagnants et des perdants de la défaite de Liverpool face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions

Winners & losers
Opinion
Ligue des Champions
Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Premier League
A. Slot
FEATURES
Ousmane Dembélé
H. Ekitike
A. Isak
X. Alonso
Marquinhos

Mardi soir, à Anfield, le Paris Saint-Germain a éliminé Liverpool de la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive. Sans surprise, Ousmane Dembélé s'est une nouvelle fois montré décisif. Un peu plus d’un an après avoir inscrit l’unique but du match retour des huitièmes de finale, offrant alors la qualification aux tirs au but au club parisien, l’ailier est revenu sur la pelouse de Merseyside pour signer un doublé lors d’une victoire 2-0, suffisante pour permettre aux champions en titre de l’emporter 4-0 sur l’ensemble des deux rencontres.

L’international français a ouvert le score d’une magnifique frappe dans le coin inférieur gauche des filets de Giorgio Mamardashvili, alors que Liverpool pressait le PSG. Son premier but, inscrit à la 72^e minute, a brisé la résistance des locaux, avant qu’il n’enfonce le clou peu avant le coup de sifflet final, concluant une rapide contre-attaque des visiteurs.

Son doublé n’a toutefois pas été le seul sujet de conversation de ce match retour. La rencontre a suscité bien d’autres débats, notamment autour du choix surprenant d’Arne Slot. Ci-dessous, GOAL passe en revue les grands gagnants et perdants de ce nouveau choc chaotique devant le Kop entre Liverpool et le PSG…

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    VAINQUEUR : Dembélé défend son Ballon d’Or

    Slot n’a pas vu grand-chose ce soir-là, mais il a eu raison d’affirmer que « le but de Dembélé montrait pourquoi il avait remporté le Ballon d’Or la saison dernière ». L’entraîneur de Liverpool a vu juste : l’ailier, reconverti en attaquant, a alors livré un instant de pure excellence, même s’il s’était jusqu’alors montré relativement inefficace dans cette double confrontation des quarts de finale. L’inefficacité du PSG à Paris lui était tout autant imputable qu’à quiconque, et il avait même gâché une occasion en or en tirant au-dessus de la barre en première période du match retour.

    Néanmoins, le tournant du match est à mettre à son crédit : parti de sa propre moitié de terrain, il a lancé l’action, combiné avec Khvicha Kvaratskhelia, puis conclu d’une frappe chirurgicale. Retrouvant son instinct de buteur, il a logiquement doublé la mise dans les arrêts de jeu.

    Si l’attaquant n’a pas encore retrouvé le niveau qui était le sien en 2025, sa nouvelle performance décisive à Anfield, conjuguée à la progression du PSG au meilleur des moments, le remet en pole position pour le Ballon d’Or, d’autant que la France figure parmi les favorites de la Coupe du monde estivale.

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  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Battu : Le rêve de Coupe du monde d’Ekitike

    Blessure musculaire : Hugo Ekitike forfait pour la tournée nord-américaine des Bleus. L’attaquant de Liverpool, auteur d’une saison éclatante sous les ordres de Didier Deschamps, s’est effondré tout seul, sans contact, au bout d’une demi-heure de jeu, après avoir tenté de contrôler une passe en profondeur.

    Aucun adversaire n’était à proximité, ce qui exclut un choc et suggère une blessure musculaire. Allongé au sol, le visage déformé par la douleur, l’attaquant a immédiatement fait signe au kinésithérapeute de Liverpool pour indiquer qu’il venait de se rompre.

    L’entraîneur Arne Slot a refusé de confirmer s’il s’agissait du tendon d’Achille, mais il a reconnu que le premier diagnostic « semblait très mauvais » et que l’attaquant, visiblement anéanti, avait regagné son domicile.

    Ibrahima Konaté, son coéquipier club et pays, a confié qu’il priait pour un rétablissement complet – un vœu certainement partagé par tous les amateurs de football, car voir ce jeune talent manquer sa première Coupe du monde serait un véritable gâchis.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Vainqueur : le majestueux Marquinhos

    Si Dembélé a inscrit les buts décisifs, Marquinhos a été le véritable homme du match.

    Willian Pacho a brillé à ses côtés, enchaînant les duels remportés, tandis qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes défendaient avec détermination et que Matvey Safonov, souvent critiqué, réalisait des arrêts décisifs.

    C’est pourtant lui qui a maintenu la cohésion d’une arrière-garde qui craquait sérieusement en seconde période, après avoir été à l’origine du tournant de la soirée.

    À la 30e minute, après un arrêt réflexe de Safonov face à Milos Kerkez, le ballon était revenu vers Virgil van Dijk, prêt à conclure. Mais le capitaine a surgit pour réaliser un tacle héroïque et préserver son équipe.

    Une intervention époustouflante que le capitaine a célébrée comme un but, et à juste titre. Si Liverpool avait ouvert le score à ce moment-là, la donne du match, et même de la double confrontation, aurait été totalement différente.

    Les ailiers et les milieux de terrain de Luis Enrique sont à juste titre très appréciés, mais Marquinhos est un défenseur exceptionnel et le PSG, en tant que club, ne serait tout simplement pas là où il en est aujourd’hui sans son capitaine inspirant.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Battu : la Premier League face au PSG

    La Premier League aime se présenter comme la compétition la plus exigeante du football de clubs, mais affronter l'élite anglaise semble presque toujours faire ressortir le meilleur du Paris Saint-Germain.

    Sous les ordres de Luis Enrique, le club de la capitale a disputé treize rencontres face à des formations anglaises depuis janvier 2023, pour dix victoires, dont les quatre dernières de manière consécutive.

    Plus impressionnant encore, leurs seules défaites durant cette période, à domicile contre Liverpool et à l’extérieur contre Aston Villa, ne les ont pas empêchés de se qualifier pour le tour suivant de la Ligue des champions. En effet, ils ont désormais remporté cinq matchs consécutifs en phase à élimination directe contre des adversaires de Premier League.

    Les détracteurs rappelleront certes que le PSG ne rencontre guère de concurrence sérieuse en France, et que, lorsqu’il en trouve, les matchs nationaux sont souvent reportés pour lui permettre de se concentrer sur les épreuves européennes plus exigeantes.

    Reste que le club de la capitale est devenu un véritable casse-tête pour les formations anglaises, au point qu’Arsenal espère sans doute éviter de les croiser en finale cette saison.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-AUGSBURGAFP

    Vainqueur : Xabi Alonso plaide en faveur de

    Xabi Alonso était pressenti pour prendre la succession de Jürgen Klopp à Anfield après l’annonce du départ de ce dernier à l’issue de la saison 2023-2024. Mais l’ancien milieu de terrain des Reds, très apprécié, a d’abord conduit le Bayer Leverkusen en Ligue des champions, puis réalisé un doublé national sans la moindre défaite avant de rejoindre, l’été dernier, un autre de ses anciens clubs : le Real Madrid.

    De manière surprenante (mais, connaissant la gestion des Blancos, pas si surprenante), il a été limogé par Florentino Pérez au bout de seulement six mois, pour avoir refusé de céder aux caprices de certaines superstars gâtées comme Vinicius Junior. Depuis, les fans de Liverpool réclament toujours plus fort le remplacement de l’actuel entraîneur en difficulté, Slot, par leur ancien milieu, toujours adulé.

    Ces appels risquent même de s’amplifier après la rencontre de mardi soir, tant il était difficile de ne pas imaginer qu’Alonso aurait su tirer davantage du potentiel des locaux, notamment de l’ancien duo de Leverkusen Jérémie Frimpong et Florian Wirtz.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    PERDANT : Les espoirs de survie de Slot

    De nombreux anciens joueurs de Liverpool, désormais commentateurs, refusent encore de réclamer le départ de Klopp, estimant que sa position ne deviendra intenable que si les Reds manquent la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Pourtant, ce seuil a déjà été franchi.

    En réalité, les Reds auraient déjà dû opérer un changement : soit en novembre, après une série de résultats historiquement médiocres, soit lors de la trêve internationale qui a suivi l’humiliante défaite à Brighton en Premier League.

    Cette inaction a fini par éliminer toute chance de titre : entre-temps, Liverpool a été sorti 4-0 en quarts de finale de la FA Cup par Manchester City, puis sur le même score en C1 par le PSG. Insuffisant, tout comme les choix de composition de Slot pour les deux actes contre les Parisiens.

    À Paris, il a trahi ses principes – et le club – en adoptant une posture défensive honteusement prudente, symbolisée par le passage à une défense à cinq la plus malavisée de l’histoire du football. À Anfield, il a pratiquement gâché toute la première mi-temps avec sa décision tout aussi ridicule de titulariser Alexander Isak (ce qui était extrêmement injuste pour l’attaquant à moitié en forme), tout en laissant une fois de plus Mohamed Salah et Rio Ngumoha sur le banc.

    Il n’est plus l’homme de la situation et ne parvient pas à tirer le meilleur de cet effectif. La cinquième place ne saurait être un résultat acceptable au vu de l’investissement sans précédent réalisé l’été dernier pour bâtir une équipe capable de jouer le titre.

    Après la rencontre, Slot a de nouveau reporté une partie de la responsabilité des lacunes de son équipe sur la politique de recrutement du club, mais c’est bien au manager qu’incombe la responsabilité finale. Les Reds se sont dégradés depuis leur dernière élimination en Ligue des champions, et non améliorés.

    Pour cette raison, mardi devrait marquer sa dernière soirée européenne à Anfield comme entraîneur des Reds. On a laissé ce spectacle lamentable durer bien trop longtemps, et tout le monde le sait, qu’on veuille l’admettre ou non.

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