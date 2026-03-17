Arne Slot donne des nouvelles encourageantes concernant la condition physique d'Alexander Isak, mais souligne que l'attaquant n'est toujours pas prêt pour son retour contre Liverpool

Isak est enfin sur le point de faire son retour dans l'équipe première de Liverpool, mais Slot a confirmé que la recrue la plus chère de l'histoire du club devra encore rester sur la touche pendant au moins une semaine. L'attaquant de 25 ans a cruellement manqué aux Reds depuis qu'il s'est gravement blessé lors de la victoire 2-1 contre Tottenham en décembre.

Le Suédois s'est retrouvé avec une fracture du péroné gauche et une blessure à la cheville à la suite d'un tacle violent du défenseur des Spurs, Micky van de Ven. Après avoir subi une opération et manqué 20 matches, Isak a été aperçu cette semaine sur la pelouse de l'AXA Training Centre, suscitant l'espoir d'un retour imminent. Cependant, Slot s'est empressé de tempérer les attentes avant le match de Ligue des champions contre Galatasaray.