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Arne Slot donne des nouvelles encourageantes concernant la condition physique d'Alexander Isak, mais souligne que l'attaquant n'est toujours pas prêt pour son retour contre Liverpool
Isak est sur le point de faire son retour après une opération à la jambe
Isak est enfin sur le point de faire son retour dans l'équipe première de Liverpool, mais Slot a confirmé que la recrue la plus chère de l'histoire du club devra encore rester sur la touche pendant au moins une semaine. L'attaquant de 25 ans a cruellement manqué aux Reds depuis qu'il s'est gravement blessé lors de la victoire 2-1 contre Tottenham en décembre.
Le Suédois s'est retrouvé avec une fracture du péroné gauche et une blessure à la cheville à la suite d'un tacle violent du défenseur des Spurs, Micky van de Ven. Après avoir subi une opération et manqué 20 matches, Isak a été aperçu cette semaine sur la pelouse de l'AXA Training Centre, suscitant l'espoir d'un retour imminent. Cependant, Slot s'est empressé de tempérer les attentes avant le match de Ligue des champions contre Galatasaray.
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Slot annonce la date de son retour
S'adressant aux médias mardi, l'entraîneur de Liverpool a expliqué que, même si le retour d'Isak sur le terrain constituait une étape importante, celui-ci n'était pas encore prêt à disputer des minutes en match officiel. Slot a confirmé que l'attaquant ne participerait ni au match retour européen ni au prochain déplacement en Premier League sur la côte sud.
« Alex ne sera pas disponible pour demain », a confirmé Slot. « Mais le fait de le voir sur le terrain montre qu'il se rapproche de plus en plus de son retour parmi nous. » Interrogé sur une date précise, le Néerlandais a ajouté : « Pas vraiment. Il ne sera pas disponible pour samedi (à l'extérieur à Brighton) non plus. Tant qu'on ne s'entraîne pas encore avec l'équipe, on n'est pas prêt à jouer. »
Le passage à l'intensité de la Premier League
Slot a tenu à souligner les exigences physiques liées au retour au football de haut niveau après une si longue absence. Après avoir passé des mois à s'entraîner individuellement avec le staff médical, Isak doit désormais franchir le cap entre les exercices en solo et l'entraînement avec contact avant de pouvoir être retenu dans le groupe pour un match.
« Comme nous le savons tous, quand on n’a fait que des séances individuelles pendant des mois, c’est un sacré saut de passer à l’entraînement avec l’équipe », a fait remarquer Slot. « Et quand on s’entraîne avec l’équipe, c’est un sacré saut de passer à l’intensité de la Premier League ou de la Ligue des champions. »
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Quelle est la prochaine étape pour Liverpool ?
Liverpool, qui occupe actuellement la cinquième place du classement de la Premier League alors que sa difficile défense du titre touche à sa fin, fera son retour sur la scène européenne mercredi pour disputer le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au grand club turc de Galatasaray. L'équipe de Slot est menée 1-0 au score cumulé et aura fort à faire pour se qualifier pour les quarts de finale.
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