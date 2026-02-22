Getty Images Sport
Arne Slot donne des nouvelles de la blessure de Florian Wirtz après avoir vu la star de Liverpool boiter lors de l'échauffement avant la victoire spectaculaire contre Nottingham Forest
La blessure tardive de Wirtz
Lorsque Liverpool a annoncé la composition de son équipe pour le match contre Forest au City Ground, Wirtz figurait dans la liste, mais après l'échauffement, il a été remplacé par Curtis Jones. Les Reds ont remporté le match 1-0 grâce au but décisif d'Alexis Mac Allister dans le temps additionnel. Après le match, le manager Slot a naturellement été invité à faire le point sur la condition physique du joueur recruté cet été en provenance du Bayer Leverkusen.
Il a déclaré aux journalistes: « Nous ne pensons pas que ce soit très grave, mais il a trop ressenti son dos pendant l'échauffement pour pouvoir commencer.
Il n'était pas capable d'être à 100 %, ni même proche de 100 %. Je pense qu'après avoir passé six, sept ou huit mois dans cette ligue, il comprend désormais que, quelle que soit votre qualité balle au pied, vous devez être à 100 % à ce niveau.
Nous avons donc décidé de ne pas le faire jouer. Nous espérons et pensons qu'il pourra être de nouveau avec nous la semaine prochaine, mais on ne sait jamais comment les choses vont se passer. »
La victoire serrée de Liverpool
Le but décisif inscrit par Mac Allister dans le temps additionnel est d'autant plus remarquable qu'il avait vu son but refusé à peine cinq minutes auparavant, mais il s'est repris pour marquer le but de la victoire. Il insiste néanmoins sur le fait que son équipe doit s'améliorer si elle veut se hisser parmi les quatre premières places du classement. Elle occupe actuellement la sixième place, derrière Chelsea, quatrième, à la différence de buts, mais Manchester United pourrait prendre trois points d'avance s'il bat Everton lundi soir.
Mac Allister a déclaré: « Pour être honnête, j'ai des sentiments mitigés. J'adore marquer, j'adore gagner, donc dans ce sens, je pense que c'est une très bonne journée.
Mais d'un autre côté, je ne pense pas que nous ayons très bien joué. Nous avons beaucoup de choses à améliorer, mais c'est toujours plus agréable quand on gagne. »
Interrogé sur l'impact de son but refusé, il a ajouté : « Je pensais que j'allais en marquer un autre avant même la remise en jeu.
J'ai dit à Hugo [Ekitike] que ce serait notre but et notre situation. Je ne sais pas si c'était sur celui-là ou le suivant, mais j'ai eu une autre occasion et je suis content qu'elle ait abouti. »
Il a poursuivi : « Nous devons analyser [le match] pendant la semaine, mais la première mi-temps n'était pas bonne du tout. Le positionnement, l'intensité, le pressing... rien n'était bon. Enfin, peut-être notre défense dans la surface, car nous avons bloqué quelques tirs.
Mais ce n'était pas bon et cela ne correspondait pas à nos standards. En deuxième mi-temps, je ne dirais pas que c'était bon, mais c'était un peu mieux. Nous avons eu quelques occasions et le plus important, c'est que nous avons gagné le match. »
La fusée de Slot
Slot a tenu à dire à ses joueurs que Liverpool avait connu sa pire mi-temps sous sa direction lorsqu'ils sont rentrés au vestiaire à Nottingham.
Il a ajouté: « C'était la pire première mi-temps que nous ayons jouée. Mais nous avons très bien défendu notre surface, et c'est grâce à cela que le score était toujours de zéro à zéro. Même si Forest était la meilleure équipe et nous forçait à reculer, nous avons très bien défendu notre surface, à mon avis. Nous avons dû défendre de nombreux coups de pied arrêtés tout au long du match, en particulier en première mi-temps. Si nous pouvions appliquer cette mentalité à l'ensemble du terrain, en améliorant quelques aspects du jeu et en évitant de perdre tous les ballons que nous touchons, car c'est presque ce qui s'est passé, alors vous savez que ces joueurs peuvent faire mieux.
J'ai essayé de leur donner un peu d'énergie en leur disant : « Oui, ils ont joué jeudi, un match difficile à l'extérieur, ils sont peut-être à court d'énergie, mais nous, nous ne pouvons certainement pas être à court d'énergie ». Cela pourrait peut-être équilibrer le match, ou nous donner l'avantage. J'ai également souligné notre deuxième mi-temps contre [Manchester] City, où nous avons été capables, après une première mi-temps qui n'était peut-être pas à la hauteur de nos attentes, de beaucoup mieux jouer [en] deuxième mi-temps. »
Et ensuite ?
Liverpool affrontera West Ham samedi dans l'espoir de se hisser parmi les quatre premiers. Les hommes de Slot se rendront chez les Wolves, derniers du classement, cinq jours plus tard, avant de retourner à Molineux pour le cinquième tour de la FA Cup, le 6 mars.
