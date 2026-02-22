Arne Slot donne des nouvelles de la blessure de Florian Wirtz après avoir vu la star de Liverpool boiter lors de l'échauffement avant la victoire spectaculaire contre Nottingham Forest

Lorsque Liverpool a annoncé la composition de son équipe pour le match contre Forest au City Ground, Wirtz figurait dans la liste, mais après l'échauffement, il a été remplacé par Curtis Jones. Les Reds ont remporté le match 1-0 grâce au but décisif d'Alexis Mac Allister dans le temps additionnel. Après le match, le manager Slot a naturellement été invité à faire le point sur la condition physique du joueur recruté cet été en provenance du Bayer Leverkusen.

Il a déclaré aux journalistes: « Nous ne pensons pas que ce soit très grave, mais il a trop ressenti son dos pendant l'échauffement pour pouvoir commencer.

Il n'était pas capable d'être à 100 %, ni même proche de 100 %. Je pense qu'après avoir passé six, sept ou huit mois dans cette ligue, il comprend désormais que, quelle que soit votre qualité balle au pied, vous devez être à 100 % à ce niveau.

Nous avons donc décidé de ne pas le faire jouer. Nous espérons et pensons qu'il pourra être de nouveau avec nous la semaine prochaine, mais on ne sait jamais comment les choses vont se passer. »