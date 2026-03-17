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Arne Slot doit relever un défi « vraiment difficile » pour regagner la confiance des supporters de Liverpool, tandis que Jamie Carragher souligne le « grand changement » opéré à Anfield
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Le mécontentement atteint son paroxysme à Anfield
L'ambiance à Liverpool a atteint un nouveau creux dimanche, lorsqu'un but égalisateur inscrit en fin de match par Tottenham a scellé le score de 1-1, laissant les hôtes à la cinquième place. Ce résultat place les champions en titre à 21 points du leader de la Premier League, Arsenal, et à deux points d'Aston Villa, quatrième, dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Plus inquiétante encore que le classement, cependant, était la réaction des tribunes : un nombre important de supporters ont été vus se dirigeant vers les sorties avant le coup de sifflet final, tandis que ceux qui sont restés ont accueilli la fin du match par une salve de huées adressées tant aux joueurs qu'à l'entraîneur.
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Carragher met en garde contre un véritable décalage
Carragher a fait part de sa profonde inquiétude sur Sky Sports concernant les tensions entre le banc des joueurs et le public. Il a estimé que, même si les discussions en ligne s'éloignent souvent de la réalité vécue au stade, les huées entendues dimanche marquaient un tournant décisif.
« C'est inquiétant pour la suite de la saison de Liverpool », a noté Carragher. « Le plus important, c'est à quel point c'est inquiétant pour l'entraîneur. Je pense qu'il y a une différence entre la plupart des supporters que l'on voit en ligne et ceux qui se rendent au stade. Ce n’est pas facile pour le public de Liverpool de se retourner contre un entraîneur qui a remporté un titre il y a moins d’un an, mais j’ai senti un grand changement dimanche dans la façon dont le public percevait l’équipe et l’entraîneur. Les huées à la fin, c’étaient de véritables huées provenant d’un public mécontent et insatisfait. Je pense qu’il va être très difficile maintenant pour Arne Slot de les regagner. Une fois que l’on a perdu ce public, il est vraiment difficile de le regagner. »
Les joueurs appellent à l'unité face à la crise
L'équipe est sous pression, mais Dominik Szoboszlai fait partie de ceux qui ont publiquement appelé à la patience. Son coup franc avait mis Liverpool sur la voie des trois points face aux Spurs avant l'égalisation de dernière minute de Richarlison, et le milieu de terrain hongrois a exhorté les supporters à continuer de soutenir l'équipe après le match. Malgré les récents succès du club, le manque de régularité et la perte perçue du « facteur peur » à Anfield ont laissé les supporters déçus par l'orientation tactique actuelle.
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Une mission de sauvetage européenne aux enjeux considérables
Liverpool doit mettre ses problèmes internes de côté pour aborder, mercredi, un match de Ligue des champions contre Galatasaray qui pourrait bien être décisif pour la saison. L'équipe de Slot devra réaliser une performance irréprochable pour rattraper son retard d'un but concédé lors du match aller et se qualifier pour les quarts de finale. Un échec sur la scène européenne ne ferait qu'accentuer la pression sur l'entraîneur et éloignerait encore davantage un public déjà frustré.
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