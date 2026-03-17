Arne Slot doit relever un défi « vraiment difficile » pour regagner la confiance des supporters de Liverpool, tandis que Jamie Carragher souligne le « grand changement » opéré à Anfield

Carragher a fait part de sa profonde inquiétude sur Sky Sports concernant les tensions entre le banc des joueurs et le public. Il a estimé que, même si les discussions en ligne s'éloignent souvent de la réalité vécue au stade, les huées entendues dimanche marquaient un tournant décisif.

« C'est inquiétant pour la suite de la saison de Liverpool », a noté Carragher. « Le plus important, c'est à quel point c'est inquiétant pour l'entraîneur. Je pense qu'il y a une différence entre la plupart des supporters que l'on voit en ligne et ceux qui se rendent au stade. Ce n’est pas facile pour le public de Liverpool de se retourner contre un entraîneur qui a remporté un titre il y a moins d’un an, mais j’ai senti un grand changement dimanche dans la façon dont le public percevait l’équipe et l’entraîneur. Les huées à la fin, c’étaient de véritables huées provenant d’un public mécontent et insatisfait. Je pense qu’il va être très difficile maintenant pour Arne Slot de les regagner. Une fois que l’on a perdu ce public, il est vraiment difficile de le regagner. »