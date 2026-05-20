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Mark Doyle

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Arne Slot doit partir ! La critique de Mohamed Salah à l'encontre de l'entraîneur de Liverpool met le technicien, vainqueur du titre, dans une position très délicate, alors que le vestiaire d'Anfield réclame un changement

Opinion
Liverpool
A. Slot
M. Salah
Premier League
FEATURES
Liverpool vs Brentford

Lorsqu’il a été remplacé lors du match nul frustrant et coûteux contre West Ham le 27 avril 2024, Mohamed Salah a exprimé son agacement par un vif échange avec Jürgen Klopp. Mais l’Égyptien a ensuite refusé d’en rajouter une couche devant les médias. « Si je parle, ça va faire des étincelles », a-t-il lancé aux journalistes dans la zone mixte du London Stadium, avant de garder sagement le silence pour ne pas attiser le feu.

Klopp allait partir quoi qu’il arrive, ce qui dispensait Salah de tout risque de froisser les supporters de Liverpool en s’en prenant à l’un des entraîneurs les plus appréciés de l’histoire du club. Il n’y aurait eu qu’un seul vainqueur dans cette affaire.

À l’inverse, Salah n’a pas hésité à critiquer publiquement le successeur de Klopp, Arne Slot. Sa déclaration de la semaine dernière, bienque ne citant pas le Néerlandais, pointait clairement le technicien, et ses coéquipiers l’ont d’ailleurs validé sur Instagram.

Il s’agit même de la troisième fois que l’international égyptien vise l’entraîneur cette saison : sa première sortie avait surpris Slot, mais c’est la dernière qui a provoqué le plus de dégâts.

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Refuser de se laisser faire

    Dès que Liverpool a officialisé le départ de Salah, demandé par le joueur bien avant la fin de la saison, l’idée d’une séparation discrète s’est évaporée. Ce n’est tout simplement pas dans l’ADN de l’Égyptien. Peu loquace en temps normal, il n’a pourtant jamais hésité à exprimer son malaise, rarement, mais clairement, quand il s’est senti à l’étroit à Anfield au cours des neuf dernières années.

    Il était donc inévitable qu'un joueur déjà vexé d'avoir été remplacé par Klopp malmène sa mise sur le banc par Slot, six mois seulement après avoir mené Liverpool au titre grâce à l'une des meilleures saisons individuelles de l'histoire de la Premier League.

    Ses déclarations à Elland Road en décembre dernier avaient déjà secoué Anfield : il avait accusé « quelqu’un » au club de vouloir lui faire « porter l’entière responsabilité » de la pire série de résultats des Reds depuis 71 ans, ajoutant que sa « bonne relation avec l’entraîneur » s’était totalement dégradée.

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  • Liverpool FC v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Réaction négative des médias

    L’attitude insubordonnée de Salah a été à juste titre vivement critiquée. Un comportement aussi déplacé qu’indigne d’un si grand professionnel ne pouvait pas passer inaperçu auprès de joueurs ayant porté le maillot d’un club où l’une des règles d’or était de ne jamais laver son linge sale en public.

    Même constat pour sa dernière sortie médiatique : le joueur de 33 ans a ouvertement reproché à Slot la saison catastrophique de Liverpool, estimant que l’équipe s’était trop éloignée du football « heavy metal » prôné par son prédécesseur. Une nouvelle manifestation de défiance aussi indigne que délibérée, une tentative manifeste de prendre le contrôle du récit avant le dernier match de la saison des Reds – et de sa carrière à Anfield.

    Malheureusement pour Slot, cette manœuvre a réussi : il sera critiqué s’il laisse Salah sur le banc pour le match de dimanche contre Brentford – et critiqué s’il ne le fait pas.

  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Les supporters affichent leur soutien à Salah.

    Malgré les efforts de Jamie Carragher et de ses acolytes pour présenter une nouvelle fois Mohamed Salah comme le méchant de l’histoire, les supporters de Liverpool ne l’entendent pas de cette oreille. Lors de sa dernière sortie sur « Monday Night Football », alors que l’ancien défenseur tentait de ternir l’image de l’Égyptien, un sondage de Sky Sports a montré que 92 % des Reds préféraient Salah à Slot.

    Carragher et nombre d’autres experts proches du club ont souvent relativisé les avis des fans en ligne, mais les sifflets entendus lors du dernier Liverpool-Chelsea montrent que même les abonnés présents au stade ont désormais tourné le dos à l’entraîneur. Avec raison, estiment ces derniers.


  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un sentiment de frustration partagé

    Si certains doutaient encore que les difficultés de Slot dépassaient un simple conflit de personnalité avec Salah, les six derniers mois ont dissipé toute ambiguïté.

    Liverpool n’a remporté aucun match sans Salah en 2026, et la décision de Slot de le laisser sur le banc lors des deux quarts de finale de Ligue des champions perdus contre le Paris Saint-Germain a semblé particulièrement discutable : aucun autre Red n’a créé plus d’occasions que l’attaquant, pourtant aligné seulement 59 minutes sur 180.

    Cela n’excuse toutefois pas les performances jugées insuffisantes de Salah cette saison, ni son comportement. Les fans ne sont guère impressionnés de voir une légende vivante de Liverpool exprimer son mécontentement sur Instagram.

    Toutefois, contrairement à la plupart des médias, ils s’attardent sur le fond plutôt que sur la forme : beaucoup partagent en effet l’agacement de l’attaquant, encore accentué par le départ de Xabi Alonso, considéré comme le successeur idéal de Slot, vers Chelsea.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Mutinerie sur la Mersey

    Sous les ordres de Slot, Liverpool a clairement perdu ses repères. Autrefois redoutée, l’équipe est désormais facile à battre, et l’entraîneur en porte l’entière responsabilité : les adversaires n’innovent pas, se contentant de reproduire les mêmes schémas pour marquer sur coups de pied arrêtés, de défendre bas et de lancer des transitions rapides.

    Slot dit comprendre la frustration des supporters, mais affirme qu’« ils sous-estiment ce qu’un mercato peut apporter ». Pourtant, comment leur reprocher de douter d’un département recrutement qui a dépensé 450 millions de livres (600 millions de dollars) l’été dernier, au point de fragiliser la meilleure équipe du championnat ?

    Par ailleurs, Slot n’a guère brillé dans l’intégration des nouveaux éléments : seul Hugo Ekitike semble s’être adapté, et encore, l’attaquant français a lui aussi approuvé la publication de Salah déplorant le style de jeu des Reds, tout comme ses coéquipiers arrivés cet été 2025, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong et Giovanni Leoni.

    Le soutien public apporté par Dominik Szoboszlai, Curtis Jones et Andy Robertson à la position de Salah revêt une portée encore plus significative, puisque ces trois joueurs ont, à plusieurs reprises ces derniers mois, reconnu que la saison des Reds était loin d’être satisfaisante.

    Si la sortie de Salah était clairement intéressée et destinée à mettre Slot en difficulté, elle n’est que le symptôme d’un malaise plus profond. La majorité des Reds sont inquiets : les matches de Liverpool sont aussi pénibles à jouer qu’à regarder.

  • Aston Villa v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Coup de grâce

    Slot, comme il l’a fait toute la saison, invoquera encore des circonstances atténuantes. Certes, les blessures ont été nombreuses et malheureuses, mais cela n’explique pas tout : Liverpool a encaissé 52 buts en championnat et subi 19 défaites toutes compétitions confondues (une seule fois, depuis sa dernière promotion en 1962, le club a connu autant de revers sur une même saison).

    Invoquer une saison de transition est un argument qui méprise l’intelligence des supporters ayant fêté le titre de Premier League en avril dernier. Le Fenway Sports Group (FSG) n’a pas investi massivement pour se contenter d’une cinquième place.

    Ses dirigeants espéraient percevoir, au fil des mois, des signes tangibles de progression ; or rien n’indique que les départs de Salah, Robertson ou Jones régleraient le problème structurel des Reds.

    Reste une réalité dérangeante : même si Salah a tort de laver le linge sale en public, le fond de son propos tient debout. Les performances de Liverpool sont inacceptables, nombre de ses matchs étant même difficiles à regarder ; la position de Slot est désormais intenable. Le peu de crédibilité qu’il lui restait s’est évaporé sous le poids du soutien apporté à la dernière sortie médiatique de l’Égyptien.


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