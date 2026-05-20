Arne Slot doit partir ! La critique de Mohamed Salah à l'encontre de l'entraîneur de Liverpool met le technicien, vainqueur du titre, dans une position très délicate, alors que le vestiaire d'Anfield réclame un changement

Sous les ordres de Slot, Liverpool a clairement perdu ses repères. Autrefois redoutée, l’équipe est désormais facile à battre, et l’entraîneur en porte l’entière responsabilité : les adversaires n’innovent pas, se contentant de reproduire les mêmes schémas pour marquer sur coups de pied arrêtés, de défendre bas et de lancer des transitions rapides.
Slot dit comprendre la frustration des supporters, mais affirme qu’« ils sous-estiment ce qu’un mercato peut apporter ». Pourtant, comment leur reprocher de douter d’un département recrutement qui a dépensé 450 millions de livres (600 millions de dollars) l’été dernier, au point de fragiliser la meilleure équipe du championnat ?
Par ailleurs, Slot n’a guère brillé dans l’intégration des nouveaux éléments : seul Hugo Ekitike semble s’être adapté, et encore, l’attaquant français a lui aussi approuvé la publication de Salah déplorant le style de jeu des Reds, tout comme ses coéquipiers arrivés cet été 2025, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong et Giovanni Leoni.
Le soutien public apporté par Dominik Szoboszlai, Curtis Jones et Andy Robertson à la position de Salah revêt une portée encore plus significative, puisque ces trois joueurs ont, à plusieurs reprises ces derniers mois, reconnu que la saison des Reds était loin d’être satisfaisante.
Si la sortie de Salah était clairement intéressée et destinée à mettre Slot en difficulté, elle n’est que le symptôme d’un malaise plus profond. La majorité des Reds sont inquiets : les matches de Liverpool sont aussi pénibles à jouer qu’à regarder.