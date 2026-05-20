Arne Slot doit partir ! La critique de Mohamed Salah à l'encontre de l'entraîneur de Liverpool met le technicien, vainqueur du titre, dans une position très délicate, alors que le vestiaire d'Anfield réclame un changement

Klopp allait partir quoi qu’il arrive, ce qui dispensait Salah de tout risque de froisser les supporters de Liverpool en s’en prenant à l’un des entraîneurs les plus appréciés de l’histoire du club. Il n’y aurait eu qu’un seul vainqueur dans cette affaire.

À l’inverse, Salah n’a pas hésité à critiquer publiquement le successeur de Klopp, Arne Slot. Sa déclaration de la semaine dernière, bienque ne citant pas le Néerlandais, pointait clairement le technicien, et ses coéquipiers l’ont d’ailleurs validé sur Instagram.

Il s’agit même de la troisième fois que l’international égyptien vise l’entraîneur cette saison : sa première sortie avait surpris Slot, mais c’est la dernière qui a provoqué le plus de dégâts.