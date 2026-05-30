Arne Slot doit partir ! Coup de théâtre au FC Liverpool : des conséquences amères pour le Bayer Leverkusen ?

« Il va sans dire que cette décision a été difficile à prendre pour notre club », a déclaré samedi le club d'Anfield Road dans un communiqué : « La contribution d'Arne au FC Liverpool pendant son séjour parmi nous a été significative, importante et, ce qui compte le plus pour les supporters et pour nous-mêmes, couronnée de succès. Notre gratitude à l’égard de ses accomplissements est immense. »

Dès sa première saison sur le banc des Reds, il avait conquis le titre de champion en héritant de l’après-Klopp, un sillage exigeant. L’été précédent, le club avait pourtant mené une campagne de recrutement ambitieuse, investissant près de 500 millions d’euros pour attirer Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez et Giovanni Leoni, entre autres.

Malgré un effectif regorgeant de stars, le technicien néerlandais n’a pas réussi à forger un collectif cohérent, et les espoirs de titre se sont rapidement évanouis. En Premier League, Liverpool a dû se contenter d’une cinquième place synonyme de qualification in extremis pour la Ligue des champions. Dans la compétition phare, le club a buté sur le Paris Saint-Germain en quarts de finale, révélant ses limites.

Même en Coupe d’Angleterre, le parcours s’est arrêté net en quarts de finale, avec une défaite 0-4 face à Manchester City. Enfin, contre Crystal Palace, les Reds ont perdu tant en Supercoupe qu’au quatrième tour de la Coupe de la Ligue.