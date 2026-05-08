Liverpool pourrait retrouver Isak pour la réception de Chelsea, l’international suédois ayant manqué la récente défaite contre Manchester United. Son absence a pesé lors d’un après-midi frustrant à Old Trafford, mais Slot a confirmé qu’il avait réintégré le groupe de l’équipe première au centre d’entraînement AXA.

« Alex s’est entraîné avec nous hier pour la première fois. Tout va bien », a déclaré Slot en conférence de presse. « Il a participé à une partie de la séance ; j’espère qu’il pourra en faire une partie ou la totalité aujourd’hui, et nous verrons dans quelle mesure nous allons l’utiliser. »