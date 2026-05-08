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Arne Slot dissipe les craintes concernant les blessures d'Ibrahima Konaté et de Florian Wirtz, tandis que l'entraîneur de Liverpool fait part d'un bilan encourageant pour Alexander Isak
Isak fait son retour dans le groupe
Liverpool pourrait retrouver Isak pour la réception de Chelsea, l’international suédois ayant manqué la récente défaite contre Manchester United. Son absence a pesé lors d’un après-midi frustrant à Old Trafford, mais Slot a confirmé qu’il avait réintégré le groupe de l’équipe première au centre d’entraînement AXA.
« Alex s’est entraîné avec nous hier pour la première fois. Tout va bien », a déclaré Slot en conférence de presse. « Il a participé à une partie de la séance ; j’espère qu’il pourra en faire une partie ou la totalité aujourd’hui, et nous verrons dans quelle mesure nous allons l’utiliser. »
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Konaté et Wirtz sont aptes à jouer.
Les fans d’Anfield étaient de plus en plus inquiets au sujet de la condition physique de Konaté et Wirtz, mais Slot a rapidement démenti toute absence pour le match du week-end. Malgré quelques séances d’entraînement manquées cette semaine, les deux joueurs devraient être alignés d’entrée contre les Blues, alors que Liverpool vise à consolider sa place en Europe.
« Ibou avait un souci personnel mercredi, mais il était de retour hier et aujourd’hui, et Florian, légèrement enrhumé, a également participé à la séance d’hier », a expliqué Slot. Le retour du pilier défensif et du meneur de jeu allemand constitue un sacré coup de pouce pour un groupe déterminé à conclure une saison contrastée sur une bonne note.
Une performance surprenante dans les cages malgré l'absence d'Alisson
Si les avant-postes peuvent souffler, Alisson Becker est toujours à l’arrêt en raison d’une lésion aux ischio-jambiers. Mais coup de théâtre : Giorgi Mamardashvili pourrait revenir plus tôt que prévu pour pallier cette absence. Le portier géorgien, attendu sur la touche plusieurs semaines après une lacération subie face à Everton, a déjà repris l’entraînement sur gazon.
« Alisson n'est pas encore prêt, Giorgi a repris aujourd'hui pour la première fois. Mo est très très proche, tout comme Ali », a indiqué Slot, suggérant que si Mohamed Salah est toujours à l'infirmerie, la liste des blessés commence enfin à se dégager.
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La qualification pour la Ligue des champions est à portée de main
Liverpool aborde ce match de midi en sachant qu'une victoire face à une équipe de Chelsea en difficulté – désormais dirigée par l'entraîneur par intérim Calum McFarlane – lui garantirait de facto une place en Ligue des champions pour la saison prochaine. Malgré une saison globalement décevante, Slot est déterminé à décrocher les trois points nécessaires pour atteindre l'objectif minimum du club.
« La saison s'est déroulée de telle sorte que, même en enchaînant trois victoires et de solides performances, personne n'envisagera la saison comme un succès. Il est donc crucial d'obtenir au moins un succès, ce qui pourrait suffire. Nous cherchons à le faire de la manière la plus aboutie possible sur le plan du jeu. Le point positif, c’est que plusieurs joueurs clés, vraiment importants pour nous, reviennent soit ce week-end, soit juste après. Cela nous sera utile. Trois succès ne feront pas taire les critiques ; il nous faudra donc une série de résultats et de performances sur une période bien plus longue », a conclu Slot.