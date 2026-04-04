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Arne Slot, dehors ! Les supporters de Liverpool scandent le nom de Xabi Alonso alors que les fans des Reds, déçus, quittent le stade après l'humiliation subie en FA Cup face à Man City
Les supporters réclament l'arrivée de Xabi Alonso
La vue de milliers de supporters de Liverpool se dirigeant vers les sorties avant même le coup de sifflet final, alors que l'équipe était menée 4-0 par Manchester City en FA Cup et n'opposait guère de résistance, s'est avérée un véritable camouflet pour le mandat de Slot. La frustration, qui s'était d'abord manifestée sur les réseaux sociaux, s'est ensuite propagée dans les tribunes, où des chants en l'honneur de Xabi Alonso ont retenti, reflétant les appels de plus en plus pressants pour que l'Espagnol remplace le Néerlandais, sous pression.
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Le triplé de Haaland aggrave encore la situation
Le match lui-même a été un véritable cauchemar du début à la fin pour l'équipe de Merseyside. Erling Haaland s'est montré d'une efficacité redoutable, signant un triplé qui a mis à mal la défense de Liverpool, tandis qu'Antoine Semenyo – un joueur qui avait auparavant été pressenti pour rejoindre Anfield – a ajouté un quatrième but pour sceller la déroute. Le fossé de niveau entre les deux équipes a été flagrant tout au long des 90 minutes.
Cette défaite met définitivement fin à tout espoir réaliste de remporter un titre national cette saison pour Liverpool. Alors que les supporters de City narguaient Slot en scandant « tu vas être limogé demain matin », la réalité est que la position de l’entraîneur n’a jamais semblé aussi précaire. Confronté à la tâche titanesque de maintenir la cohésion du vestiaire et le soutien des supporters, Slot faisait figure de solitaire sur la ligne de touche alors que son équipe capitulait.
- AFP
Records indésirables et comparaisons avec Rodgers
Les statistiques qui illustrent le déclin de Liverpool sont pour le moins inquiétantes. Selon Opta, Liverpool compte désormais 15 défaites toutes compétitions confondues cette saison. Il s'agit de son plus grand nombre de défaites en une seule saison depuis la dernière saison complète de Brendan Rodgers en 2014-2015, où le club avait essuyé 18 défaites – et Klopp a encore au moins neuf matches à disputer.
L'ambiance qui règne autour du club commence à rappeler les derniers jours de l'ère Rodgers. Bien que le Fenway Sports Group affirme et insiste sur le fait qu'il continuera à soutenir l'entraîneur principal, l'absence de progrès sur le terrain rend cette position de plus en plus difficile à justifier. Avec un match de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain qui se profile également, se concentrer sur une place dans le top 5 pour assurer une qualification européenne pourrait bien être la seule chance pour Slot de sauver la saison.