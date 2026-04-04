Arne Slot, dehors ! Les supporters de Liverpool scandent le nom de Xabi Alonso alors que les fans des Reds, déçus, quittent le stade après l'humiliation subie en FA Cup face à Man City

Le match lui-même a été un véritable cauchemar du début à la fin pour l'équipe de Merseyside. Erling Haaland s'est montré d'une efficacité redoutable, signant un triplé qui a mis à mal la défense de Liverpool, tandis qu'Antoine Semenyo – un joueur qui avait auparavant été pressenti pour rejoindre Anfield – a ajouté un quatrième but pour sceller la déroute. Le fossé de niveau entre les deux équipes a été flagrant tout au long des 90 minutes.

Cette défaite met définitivement fin à tout espoir réaliste de remporter un titre national cette saison pour Liverpool. Alors que les supporters de City narguaient Slot en scandant « tu vas être limogé demain matin », la réalité est que la position de l’entraîneur n’a jamais semblé aussi précaire. Confronté à la tâche titanesque de maintenir la cohésion du vestiaire et le soutien des supporters, Slot faisait figure de solitaire sur la ligne de touche alors que son équipe capitulait.