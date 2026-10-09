Arne Slot décroche un nouveau poste ! L’ancien entraîneur de Liverpool fait son retour dans le football quatre mois après son départ d’Anfield, son rôle étant confirmé

Slot a décroché son premier poste depuis son licenciement par Liverpool à la fin de la saison dernière. Le Néerlandais a été démis de ses fonctions à l’issue d’une campagne compliquée au cours de laquelle Liverpool a arraché de justesse sa qualification pour la Ligue des champions, mettant fin à son passage sur les bords de la Mersey.

Plutôt que de retourner immédiatement sur un banc, l’ancien entraîneur de l’AZ Alkmaar a été nommé au Groupe des observateurs techniques de l’UEFA. Il rejoint un panel d’élite chargé d’analyser les matches continentaux et de suivre les évolutions tactiques dans les principales compétitions européennes de clubs.

Avant d’accepter ce rôle à l’UEFA, Slot a été fortement associé au poste vacant de sélectionneur des Pays-Bas. Cependant, il a pris ses distances avec la sélection, insistant sur le fait que sa priorité restait un retour sur un banc de club dans un avenir proche.

Revenant sur les précédents liens avec le poste chez les Oranje, Slot s’est confié à Voetbal International pour rétablir la vérité. « Cette spéculation est incorrecte. Nous ne sommes tout simplement jamais arrivés à ce stade des discussions », a-t-il expliqué.



