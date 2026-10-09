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Arne Slot décroche un nouveau poste ! L’ancien entraîneur de Liverpool fait son retour dans le football quatre mois après son départ d’Anfield, son rôle étant confirmé
Slot décroche un poste d’observateur de l’UEFA
Slot a décroché son premier poste depuis son licenciement par Liverpool à la fin de la saison dernière. Le Néerlandais a été démis de ses fonctions à l’issue d’une campagne compliquée au cours de laquelle Liverpool a arraché de justesse sa qualification pour la Ligue des champions, mettant fin à son passage sur les bords de la Mersey.
Plutôt que de retourner immédiatement sur un banc, l’ancien entraîneur de l’AZ Alkmaar a été nommé au Groupe des observateurs techniques de l’UEFA. Il rejoint un panel d’élite chargé d’analyser les matches continentaux et de suivre les évolutions tactiques dans les principales compétitions européennes de clubs.
Avant d’accepter ce rôle à l’UEFA, Slot a été fortement associé au poste vacant de sélectionneur des Pays-Bas. Cependant, il a pris ses distances avec la sélection, insistant sur le fait que sa priorité restait un retour sur un banc de club dans un avenir proche.
Revenant sur les précédents liens avec le poste chez les Oranje, Slot s’est confié à Voetbal International pour rétablir la vérité. « Cette spéculation est incorrecte. Nous ne sommes tout simplement jamais arrivés à ce stade des discussions », a-t-il expliqué.
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L’UEFA met en avant le succès de Liverpool
En confirmant sa nomination, l’UEFA a détaillé les responsabilités exactes que Slot assumera aux côtés de ses pairs. L’instance dirigeante a indiqué que le groupe suivra les compétitions européennes avec « des statistiques et une assistance vidéo, leur permettant de fournir des rapports détaillés sur les dernières évolutions en matière d’entraînement, qui sont partagés au sein de la communauté du football afin d’offrir un compte rendu dynamique de l’état du jeu ».
L’instance dirigeante du football européen a également salué le parcours du Néerlandais, ajoutant : « Slot s’est fait un nom à Feyenoord, atteignant la finale de l’UEFA Conference League en 2022 et remportant un titre d’Eredivisie ainsi que la Coupe des Pays-Bas lors des deux campagnes suivantes.
« Il a rejoint Liverpool en 2024 et a immédiatement guidé le club vers son deuxième titre de Premier League en cinq ans avant de quitter Anfield cet été. »
Rejoignant un panel de stars alors que Xavi prend le poste à la tête des Pays-Bas
Slot rejoint un casting de stars parmi les observateurs techniques, avec plusieurs visages familiers du football anglais. Le panel de l’UEFA comprend les anciens entraîneurs de Liverpool Rafa Benitez et Roy Hodgson, ainsi que l’ex-gardien des Reds David James. L’ancien sélectionneur de l’Angleterre Gareth Southgate et l’ex-entraîneur d’Everton Sean Dyche font également partie de ce groupe prestigieux.
Alors que Slot analyse les rencontres européennes, l’équipe nationale des Pays-Bas a pris une autre direction. À l’issue des recherches de la KNVB, la légende de Barcelone Xavi a été nommée nouveau sélectionneur des Pays-Bas, en signant un contrat de longue durée courant jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2030.
Malgré cet échec dans l’obtention du poste en sélection, Slot reste ferme dans sa préférence pour le travail quotidien du football de club. « À ce stade de ma carrière, je préfère me voir sur le terrain d’entraînement avec mes joueurs tous les jours, ce qui n’est tout simplement pas possible de la même manière avec une équipe nationale », a-t-il reconnu. « J’ai beaucoup de respect pour l’équipe nationale et pour la KNVB et je ne peux qu’être positif au sujet de la manière professionnelle dont les discussions se sont déroulées cette semaine-là. Pour l’instant, je pense que le football de club a encore beaucoup à m’offrir. »
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En attendant le retour parfait en club
Slot va désormais se concentrer sur ses fonctions auprès de l’UEFA, en assistant à des rencontres européennes de premier plan afin de fournir des analyses tactiques. Ce rôle lui permet de rester très impliqué dans le football de très haut niveau en attendant que la bonne opportunité d’entraîneur se présente. Vainqueur de la Premier League et de l’Eredivisie, le technicien de 48 ans ne manquera pas de prétendants.
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