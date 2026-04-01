Arne Slot confirme que Liverpool va bénéficier d'un renfort après les blessures, Mohamed Salah et Alexander Isak étant sur le point de faire leur retour

Isak est enfin sur le point de faire son retour tant attendu sur les terrains après une longue période d'indisponibilité. L'international suédois est sur la touche depuis décembre, après s'être fracturé la jambe lors d'un match de Premier League contre Tottenham, mais sa convalescence a désormais atteint un tournant décisif.

Avant sa blessure, Isak avait disputé 16 matches toutes compétitions confondues avec Liverpool, marquant seulement trois buts et délivrant une seule passe décisive lors de sa première saison. Cependant, le vent semble tourner pour la star suédoise. Évoquant les progrès de l'attaquant, Slot a déclaré : « Je pense qu'Alex est dans une très bonne passe car la Suède s'est qualifiée pour la Coupe du monde hier soir et, en plus de cela, il va s'entraîner à nouveau avec le groupe pour la première fois demain. Quand on a travaillé si dur pendant trois ou quatre mois, voire plus, et qu'on revient à l'entraînement avec l'équipe, c'est très agréable pour tout le monde. Donc, dans ce sens, Alex est dans une bonne passe.

Bien sûr, ce n’est que sa première séance avec l’équipe après trois ou quatre mois d’absence, mais c’est bien de le retrouver car nous savons tous qui nous avons recruté : un attaquant incroyable. Le retrouver dans une équipe qui se crée généralement beaucoup d’occasions – même si ce n’est peut-être pas dès le premier instant où il pourra débuter – mais l’avoir de retour pour les deux derniers mois est, je pense, très utile pour nous. »