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Arne Slot confirme que Liverpool va bénéficier d'un renfort après les blessures, Mohamed Salah et Alexander Isak étant sur le point de faire leur retour
Slot fait le point sur la condition physique d'Isak
Isak est enfin sur le point de faire son retour tant attendu sur les terrains après une longue période d'indisponibilité. L'international suédois est sur la touche depuis décembre, après s'être fracturé la jambe lors d'un match de Premier League contre Tottenham, mais sa convalescence a désormais atteint un tournant décisif.
Avant sa blessure, Isak avait disputé 16 matches toutes compétitions confondues avec Liverpool, marquant seulement trois buts et délivrant une seule passe décisive lors de sa première saison. Cependant, le vent semble tourner pour la star suédoise. Évoquant les progrès de l'attaquant, Slot a déclaré : « Je pense qu'Alex est dans une très bonne passe car la Suède s'est qualifiée pour la Coupe du monde hier soir et, en plus de cela, il va s'entraîner à nouveau avec le groupe pour la première fois demain. Quand on a travaillé si dur pendant trois ou quatre mois, voire plus, et qu'on revient à l'entraînement avec l'équipe, c'est très agréable pour tout le monde. Donc, dans ce sens, Alex est dans une bonne passe.
Bien sûr, ce n’est que sa première séance avec l’équipe après trois ou quatre mois d’absence, mais c’est bien de le retrouver car nous savons tous qui nous avons recruté : un attaquant incroyable. Le retrouver dans une équipe qui se crée généralement beaucoup d’occasions – même si ce n’est peut-être pas dès le premier instant où il pourra débuter – mais l’avoir de retour pour les deux derniers mois est, je pense, très utile pour nous. »
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Salah prêt pour le choc contre Manchester City
Alors qu'Isak est absent depuis longtemps, la récente blessure musculaire de Salah avait suscité de nouvelles inquiétudes à Anfield. La star égyptienne a manqué le match contre Brighton et a été dispensée de ses obligations internationales, mais Slot a révélé que la mentalité d'élite de l'attaquant avait accéléré son retour.
« C'est un autre exemple de ce qui le rend spécial, car dès qu'il s'est blessé, on s'est un peu dit : "Je ne pense pas qu'il sera disponible pour le match contre City." Mais Mo m'a regardé et m'a dit : "Je pense que je serai disponible pour City" », a déclaré Slot aux journalistes. « Il prend tellement soin de son corps depuis si longtemps qu'il récupère très vite. Il s'entraînera donc à nouveau avec l'équipe demain et, si tout se passe bien, il sera disponible pour nous rejoindre à City. »
Le point sur les blessures d'Alisson et de Frimpong
Tout n'était pas rose pour les Reds, puisque le gardien Alisson Becker « sera absent un peu plus longtemps » après s'être retiré de la sélection brésilienne, et que des inquiétudes persistent concernant Jérémie Frimpong suite à un contretemps survenu avec les Pays-Bas. Slot a expliqué que le retrait de Frimpong de la sélection était une mesure de précaution, mais a ajouté qu'il « passerait un examen d'imagerie médicale » pour déterminer si le problème était grave.
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Chiesa « de retour dans le coup » pour le match contre City
Du côté positif, Federico Chiesa est de retour dans le groupe après avoir repris l'entraînement aujourd'hui, Slot ayant confirmé qu'il « sera disponible pour le match du week-end ». Malgré les soucis défensifs, le retour de Salah et d'Isak apporte un véritable coup de pouce sur le plan mental et tactique à l'équipe, alors qu'elle aborde la phase décisive de la saison.