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Arne Slot confirme que Giorgi Mamardashvili a été transporté à l’hôpital après une blessure inquiétante survenue lors de la victoire de Liverpool dans le derby face à Everton
Mamardashvili est attendu à l’hôpital.
Le gardien s’est blessé lors de l’action menant au but égalisateur d’Everton, plongeant Slot dans l’incertitude concernant l’état de santé de son titulaire, alors que le numéro 1 du club, Alisson Becker, poursuit déjà sa convalescence.
Après la rencontre, Slot a fait le point sur l’état de santé du gardien, confirmant que des mesures médicales avaient été prises immédiatement : « Il est parti à l’hôpital, a déclaré le technicien néerlandais. D’après ce que j’ai vu, et c’est aussi ce qu’on m’a dit, il s’agit d’une plaie ouverte. Ce ne sera pas une blessure de longue durée ; nous verrons s’il sera disponible la semaine prochaine. »
- AFP
Le chaos règne à Goodison Park
La blessure est survenue lors d’une phase de jeu effrénée en deuxième mi-temps. Alors que Beto s’apprêtait à égaliser pour les Toffees, Mamardashvili a été victime d’un violent choc à un moment crucial, qui l’a contraint à abandonner le terrain. Le Géorgien s’était montré solide en l’absence d’Alisson, mais la collision avec Beto et le défenseur Andrew Robertson l’a visiblement mis à mal.
Après plusieurs minutes de soins sur la pelouse, les soigneurs ont décidé de l’évacuer sur civière, laissant craindre une longue absence à un moment crucial de la saison de Premier League. Malgré ce coup du sort, Liverpool a finalement arraché la victoire grâce à un but de Virgil van Dijk dans les tout derniers instants du temps additionnel.
L’entrée en matière surprise de Woodman
Blessé, Mamardashvili n’a pas pu finir le match, obligeant Slot à lancer le troisième gardien, Freddie Woodman. Arrivé à Anfield cet été, le joueur de 29 ans a donc connu ses grands débuts en Premier League lors du derby du Merseyside. Un véritable baptême du feu pour l’ancien de Preston North End, qui n’avait jusqu’ici joué qu’un seul match, perdu en Carabao Cup.
Malgré la pression des Reds, qui ont jeté toutes leurs forces dans la bataille pour arracher la victoire en fin de match, le gardien a gardé son sang-froid et préservé ses cages inviolées.
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La qualification pour la Ligue des champions est en ligne de mire.
Cette blessure survient au pire moment pour Liverpool, cinquième de Premier League et toujours en course pour une qualification en Ligue des champions. Les Reds ne pointent qu’à trois points de Manchester United et d’Aston Villa, et vont enchaîner des rencontres exigeantes qui mettront à l’épreuve la profondeur de l’effectif de Slot.
Prochain rendez-vous : réception de Crystal Palace à Anfield avant un déplacement chez les Red Devils, deux rendez-vous qui s’annoncent déjà cruciaux.