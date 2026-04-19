Arne Slot confirme que Giorgi Mamardashvili a été transporté à l’hôpital après une blessure inquiétante survenue lors de la victoire de Liverpool dans le derby face à Everton

Le gardien s’est blessé lors de l’action menant au but égalisateur d’Everton, plongeant Slot dans l’incertitude concernant l’état de santé de son titulaire, alors que le numéro 1 du club, Alisson Becker, poursuit déjà sa convalescence.

Après la rencontre, Slot a fait le point sur l’état de santé du gardien, confirmant que des mesures médicales avaient été prises immédiatement : « Il est parti à l’hôpital, a déclaré le technicien néerlandais. D’après ce que j’ai vu, et c’est aussi ce qu’on m’a dit, il s’agit d’une plaie ouverte. Ce ne sera pas une blessure de longue durée ; nous verrons s’il sera disponible la semaine prochaine. »