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Arne Slot confirme le retour de Mohamed Salah, remis de sa blessure, pour le déplacement de Liverpool sur la pelouse d’Aston Villa, mais la présence de Florian Wirtz reste incertaine en raison d’un problème de santé
Un triple coup de pouce pour la forme physique
Les options offensives et défensives de Liverpool ont été renforcées par l'annonce selon laquelle Salah est apte à se rendre dans les West Midlands après s'être remis d'une blessure musculaire. Le retour de l’international égyptien coïncide avec des nouvelles encourageantes concernant Ibrahima Konaté, qui a repris l’entraînement à plein temps après une petite frayeur lors de la victoire du week-end dernier contre Chelsea. De plus, le gardien Alisson Becker a également retrouvé le groupe professionnel, même si sa participation reste soumise à une évaluation de dernière minute afin de déterminer s’il est prêt pour la compétition.
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Slot fait le point sur l'effectif
En conférence de presse ce matin, Slot a fait le point sur l’état de son effectif pour l’avant-dernier déplacement de la saison. Le technicien a précisé : « Mo ne sera disponible que pour quelques minutes demain, mais j’espère qu’il pourra entrer en jeu.
Ibou Konaté est en forme et a pris part à nos séances. Alisson s’est également réintégré au groupe ; nous évaluerons demain s’il est prêt ou s’il lui faut encore une semaine. »
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Inquiétude concernant une maladie survenue tardivement
Si le retour de plusieurs cadres est encourageant, la participation de Wirtz, attendu lors du mercato estival 2025, reste en suspens en raison d’un problème de santé qui a perturbé sa préparation. Slot a précisé la situation de l’international allemand : « Il souffre d’une infection intestinale, nous verrons donc s’il est en forme pour demain. Il suit un traitement antibiotique. Nous verrons s’il est prêt à jouer demain. »
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La quatrième place qualificative est en jeu.
En cas d’absence de Wirtz, Liverpool perdrait un atout créatif majeur pour affronter Aston Villa, également en lice pour le top 4. Une victoire contre les Villans, qui comptent actuellement 59 points, comme les Reds, leur assurerait presque la quatrième place et la qualification pour la Ligue des champions. La cinquième position reste aussi qualificative pour la C1, mais Bournemouth pourrait encore, mathématiquement, venir la ravir.