Arne Slot confirme le retour de Mohamed Salah, remis de sa blessure, pour le déplacement de Liverpool sur la pelouse d’Aston Villa, mais la présence de Florian Wirtz reste incertaine en raison d’un problème de santé

En conférence de presse ce matin, Slot a fait le point sur l’état de son effectif pour l’avant-dernier déplacement de la saison. Le technicien a précisé : « Mo ne sera disponible que pour quelques minutes demain, mais j’espère qu’il pourra entrer en jeu.

Ibou Konaté est en forme et a pris part à nos séances. Alisson s’est également réintégré au groupe ; nous évaluerons demain s’il est prêt ou s’il lui faut encore une semaine. »