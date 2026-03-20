Arne Slot confirme la blessure de Mohamed Salah : la star de Liverpool forfait pour le choc contre Brighton

L'entraîneur néerlandais s'est adressé aux médias pour faire le point sur l'état de santé de son ailier vedette. Il a admis que ce type de blessure était inhabituel pour un joueur aussi résistant que Salah, mais a confirmé que l'Égyptien ne ferait pas le déplacement avec l'équipe sur la côte sud.

« En effet, [c'est] inhabituel. Je pense donc que vous pouvez vous attendre à ce qui va suivre. Il ne sera donc pas disponible pour demain », a expliqué Slot. « La bonne nouvelle pour Liverpool et pour nous, c'est que nous entrons dans une trêve internationale. La mauvaise nouvelle pour l'Égypte, c'est qu'il ne pourra pas s'y rendre. »

« Nous espérons également, compte tenu de ce que Mo a montré par le passé, qu’il pourra se remettre plus rapidement que d’autres joueurs dans des situations similaires, car il prend très bien soin de son corps. L’histoire a montré qu’il peut revenir plus tôt que certains autres. Mais il ne reste que deux semaines avant notre prochain match, alors espérons qu’il pourra être de retour d’ici là. »