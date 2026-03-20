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Arne Slot confirme la blessure de Mohamed Salah : la star de Liverpool forfait pour le choc contre Brighton
Un vide énorme dans l'attaque des Reds
Liverpool a essuyé un revers de taille à la veille de son déplacement à l'Amex Stadium pour le choc de Premier League de samedi contre les Seagulls. Salah a dû quitter le terrain en deuxième mi-temps lors de la victoire 4-0 contre Galatasaray lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, et les premiers examens ont depuis confirmé les craintes du club de Merseyside. Le joueur de 31 ans a été officiellement déclaré forfait pour le match de ce week-end.
- AFP
Slot fait le point sur ses activités sportives
L'entraîneur néerlandais s'est adressé aux médias pour faire le point sur l'état de santé de son ailier vedette. Il a admis que ce type de blessure était inhabituel pour un joueur aussi résistant que Salah, mais a confirmé que l'Égyptien ne ferait pas le déplacement avec l'équipe sur la côte sud.
« En effet, [c'est] inhabituel. Je pense donc que vous pouvez vous attendre à ce qui va suivre. Il ne sera donc pas disponible pour demain », a expliqué Slot. « La bonne nouvelle pour Liverpool et pour nous, c'est que nous entrons dans une trêve internationale. La mauvaise nouvelle pour l'Égypte, c'est qu'il ne pourra pas s'y rendre. »
« Nous espérons également, compte tenu de ce que Mo a montré par le passé, qu’il pourra se remettre plus rapidement que d’autres joueurs dans des situations similaires, car il prend très bien soin de son corps. L’histoire a montré qu’il peut revenir plus tôt que certains autres. Mais il ne reste que deux semaines avant notre prochain match, alors espérons qu’il pourra être de retour d’ici là. »
Gomez est également forfait pour Liverpool
La vague de blessures ne se limite pas à l'attaque, puisque la participation du défenseur Joe Gomez reste très incertaine. Bien qu'il ait été retenu sur le banc lors de la victoire en milieu de semaine contre Galatasaray, il n'était pas suffisamment remis pour entrer en jeu et continue de souffrir d'une blessure.
« Joe était sur le banc, mais il n'a pas pu entrer en jeu. Nous avons essayé de repousser son retour autant que possible », a ajouté l'entraîneur. « Il m'avait déjà dit avant le coup d'envoi qu'il ne se sentait pas bien. Je lui ai dit : "D'accord, attendons la mi-temps [et] un miracle pourrait se produire – nous pourrions avoir besoin de toi en prolongation". Il sera peut-être disponible demain, mais certainement pas pour débuter le match. »
- AFP
Et maintenant ?
En l'absence de Salah, plusieurs joueurs seront en lice pour une place de titulaire contre Brighton. Federico Chiesa, Rio Ngumoha, Cody Gakpo et Florian Wirtz pourraient tous occuper ce poste. Après le match contre les Seagulls, les Reds se prépareront à affronter Manchester City en quarts de finale de la FA Cup.
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