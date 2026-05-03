Malgré la déception liée au résultat final, Slot a admis que cet effondrement après avoir égalisé à 2-2 résumait bien leur saison. « Ça se passe comme ça. Nous étions menés 2-0, nous sommes revenus à 2-2 en deuxième mi-temps, puis nous nous sommes relâchés et avons immédiatement encaissé le but », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que quiconque s’attendait à ce que nous perdions ce match après un 2-2. Ou peut-être que si, vu le déroulement de notre saison. Comme je l’ai montré à maintes reprises cette saison, lorsque nous jouons bien ou que nous pensons pouvoir gagner, nous nous relâchons. Nous avons dominé la possession, mais l’une de leurs forces est la défense. J’ai tenté d’élargir le jeu avec mes ailiers, alors que nous avons trop souvent passé par le centre en première période, ce qui a facilité leurs contres. Ces mêmes problèmes resurgissent sans cesse ; ce qui, hélas, n’étonne personne, car nous manquons de temps pour les corriger durant la saison. »