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Arne Slot cite la star de Manchester United qui a « fait mal » à Liverpool à plusieurs reprises lors de la défaite à Old Trafford
Les Red Devils ont puni Liverpool en contre-attaque.
Dimanche à Old Trafford, Slot a vu son équipe concéder sa 11^e défaite de la saison en championnat, battue 3-2 par un Manchester United en pleine forme. Les visiteurs ont d’abord comblé un retard de deux buts après les ouvertures précoces de Matheus Cunha et Benjamin Sesko, avant que Dominik Szoboszlai puis Cody Gakpo n’égalisent. Mais Kobbie Mainoo a finalement offert la victoire aux Red Devils d’une réalisation à la 77^e minute. Ce succès assure à United une place en Ligue des champions et le positionne presque certainement devant Liverpool, douze mois seulement après le sacre des Reds en Premier League.
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Slot félicite Fernandes
En analysant le déroulement tactique de la rencontre, Slot a reconnu sans détour l’incapacité de son équipe à contenir le meneur de jeu portugais. « Nous n’avons pas réussi à neutraliser leurs points forts », a déclaré Slot. « Nous étions conscients de leurs atouts : les coups de pied arrêtés et les contre-attaques. Il faut savoir où perdre le ballon quand on affronte United. Ils sont très dangereux dans l’axe. Ils possèdent de nombreux joueurs rapides, à l’image de Bruno Fernandes, capables de vous punir en transition, et c’est exactement ce qui s’est produit sur le deuxième but. »
Un véritable cauchemar récurrent hante les champions.
Malgré la déception liée au résultat final, Slot a admis que cet effondrement après avoir égalisé à 2-2 résumait bien leur saison. « Ça se passe comme ça. Nous étions menés 2-0, nous sommes revenus à 2-2 en deuxième mi-temps, puis nous nous sommes relâchés et avons immédiatement encaissé le but », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que quiconque s’attendait à ce que nous perdions ce match après un 2-2. Ou peut-être que si, vu le déroulement de notre saison. Comme je l’ai montré à maintes reprises cette saison, lorsque nous jouons bien ou que nous pensons pouvoir gagner, nous nous relâchons. Nous avons dominé la possession, mais l’une de leurs forces est la défense. J’ai tenté d’élargir le jeu avec mes ailiers, alors que nous avons trop souvent passé par le centre en première période, ce qui a facilité leurs contres. Ces mêmes problèmes resurgissent sans cesse ; ce qui, hélas, n’étonne personne, car nous manquons de temps pour les corriger durant la saison. »
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À la recherche de solutions pour remédier aux problèmes systémiques
Conscient qu’il n’existe pas de solution miracle aux problèmes structurels de l’équipe, Slot se projette déjà vers l’avenir. Pour assurer sa place en Ligue des champions, Liverpool doit encore négocier trois matchs cruciaux lors des dernières journées de Premier League : réception de Chelsea à Anfield, déplacement chez Aston Villa, puis clôture de la saison contre Brentford. Quatrièmes avec 58 points, les Reds sont à la lutte avec Aston Villa, cinquième et à égalité de total, tandis que Bournemouth, sixième, pointe six unités plus bas et menace leur qualification pour la Ligue des champions. Chaque point sera donc crucial.