Arne Slot aurait-il perdu le soutien du public ? Jamie Carragher affirme au manager de Liverpool qu'il ne regagnera jamais la confiance des supporters des Reds après la réaction « mécontente » suscitée par le match nul contre les Spurs

L'ancien défenseur estime que cette frustration exprimée haut et fort met en lumière un problème majeur, soulignant à quel point les supporters avaient fait preuve de patience jusqu'à présent. Il a déclaré : « C'est inquiétant, compte tenu des performances de Liverpool cette saison. Mais le plus inquiétant, c'est la situation dans laquelle se trouve l'entraîneur. Je pense qu'il y a une différence entre la plupart des supporters que l'on voit en ligne et ceux qui se rendent au stade. Pendant une grande partie de cette saison, alors que les gens se sont retournés contre Arne Slot, les supporters présents au stade lui sont restés fidèles. Même après ce qui s’est passé avec Mo Salah, le match suivant se déroulait à l’extérieur, au San Siro, et les supporters scandaient le nom d’Arne Slot. »