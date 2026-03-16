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Arne Slot aurait-il perdu le soutien du public ? Jamie Carragher affirme au manager de Liverpool qu'il ne regagnera jamais la confiance des supporters des Reds après la réaction « mécontente » suscitée par le match nul contre les Spurs
Un changement notable dans l'ambiance à Anfield
Invité sur Sky Sports, Carragher a analysé les scènes tendues qui se sont déroulées ce week-end. L'ambiance a atteint son paroxysme dimanche, alors que la défense du titre continuait de s'effriter. Après l'égalisation à la 90e minute de l'ancien attaquant d'Everton Richarlison, les supporters locaux ont fait part de leur mécontentement en hantant le terrain et le banc de touche. Ce dernier revers fait suite à une défaite surprise 2-1 face aux Wolves, laissant le club avec un retard considérable de 21 points sur Arsenal, leader du championnat. La frustration exprimée haut et fort contre les Spurs marque un tournant dangereux pour l'entraîneur, qui a supervisé une série de résultats désastreux.
- AFP
La différence entre les supporters en ligne et ceux qui se rendent au stade
L'ancien défenseur estime que cette frustration exprimée haut et fort met en lumière un problème majeur, soulignant à quel point les supporters avaient fait preuve de patience jusqu'à présent. Il a déclaré : « C'est inquiétant, compte tenu des performances de Liverpool cette saison. Mais le plus inquiétant, c'est la situation dans laquelle se trouve l'entraîneur. Je pense qu'il y a une différence entre la plupart des supporters que l'on voit en ligne et ceux qui se rendent au stade. Pendant une grande partie de cette saison, alors que les gens se sont retournés contre Arne Slot, les supporters présents au stade lui sont restés fidèles. Même après ce qui s’est passé avec Mo Salah, le match suivant se déroulait à l’extérieur, au San Siro, et les supporters scandaient le nom d’Arne Slot. »
La perte du lien avec le public d'Anfield
Il a ensuite expliqué à quel point il serait difficile de réparer cette relation brisée après une telle manifestation publique de colère. Il a ajouté : « Ce n’est pas facile pour les supporters de Liverpool de se retourner contre un entraîneur qui a remporté un titre il y a moins d’un an, mais j’ai senti dimanche un changement radical dans la façon dont le public percevait l’équipe et l’entraîneur. Les sifflets à la fin, c'étaient de véritables sifflets provenant d'un public mécontent et déçu. Je pense qu'il va être très difficile maintenant pour Arne Slot de regagner leur confiance. Une fois que l'on a perdu ce public, il est vraiment difficile de le regagner. »
- Getty Images Sport
Quelle sera la prochaine étape pour Liverpool ?
Le calendrier n'offre aucun répit à l'entraîneur sous pression. Actuellement cinquièmes du classement de la Premier League avec 49 points, ils comptent deux points de retard sur Aston Villa, quatrième, et 21 points sur Arsenal. Leur priorité immédiate se tourne désormais vers la scène européenne, puisqu'ils accueillent Galatasaray mercredi, avec l'intention de renverser le score après leur défaite 1-0 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après cela, un déplacement difficile à Brighton les attend samedi en championnat. Malgré les difficultés en championnat, un titre national reste possible, avec un quart de finale de FA Cup à l'extérieur contre Manchester City prévu début avril.
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