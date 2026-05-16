Arne Slot assure aux supporters de Liverpool qu’ils « sous-estiment » son impact à venir sur le mercato, et promet de redresser la barre pour les Reds

Interrogé par Sky Sports après la rencontre, Slot a reconnu la défiance des supporters tout en se disant confiant dans le mercato à venir et l’effet d’un nouveau départ.

Il a déclaré : « Je comprends que, pour l’instant, les supporters peinent à croire que les choses s’amélioreront la saison prochaine, mais ils sous-estiment l’impact d’un mercato et d’un nouveau départ.

Nous avons encaissé bien trop de buts, mais nous n’en avons pas non plus marqué suffisamment. Nous étions pourtant dans le match et capables d’obtenir un résultat, mais je reconnais que, après le 2-1, nous avons craqué. »