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Arne Slot assure aux supporters de Liverpool qu’ils « sous-estiment » son impact à venir sur le mercato, et promet de redresser la barre pour les Reds
Les Reds s'effondrent à Aston Villa
La lourde défaite 4-2 concédée sur la pelouse d’Aston Villa a marqué la 19e défaite de Liverpool toutes compétitions confondues, une saison désastreuse laissant les supporters présents pour soutenir leur équipe visiblement déçus. Malgré une semaine entière pour peaufiner leur préparation, les Merseysiders ont livré une prestation médiocre, entachée par une erreur coûteuse de Dominik Szoboszlai, pourtant élu meilleur joueur de la saison. Les lacunes défensives continuent de peser sur le groupe, qui a déjà concédé 52 buts en championnat, franchissant pour la première fois la barre des 50 en une saison de Premier League à 38 matchs.
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Slot prépare activement la transition estivale.
Interrogé par Sky Sports après la rencontre, Slot a reconnu la défiance des supporters tout en se disant confiant dans le mercato à venir et l’effet d’un nouveau départ.
Il a déclaré : « Je comprends que, pour l’instant, les supporters peinent à croire que les choses s’amélioreront la saison prochaine, mais ils sous-estiment l’impact d’un mercato et d’un nouveau départ.
Nous avons encaissé bien trop de buts, mais nous n’en avons pas non plus marqué suffisamment. Nous étions pourtant dans le match et capables d’obtenir un résultat, mais je reconnais que, après le 2-1, nous avons craqué. »
Les failles tactiques ont été exposées
Les observateurs et les adversaires pointent du doigt le grave manque d’organisation de la défense de Liverpool, surtout sur coups de pied arrêtés, où les Reds ont encaissé 20 buts sur action (hors penalties), un record en championnat. L’ancien défenseur Jamie Carragher a livré un bilan sans concession : « Ils [Liverpool] sont très mauvais en possession du ballon et très mauvais lorsqu’ils ne l’ont pas. »
Un constat partagé par l’attaquant de Villa, Ollie Watkins, qui a su exploiter ces espaces : « Ils sont désorganisés derrière et j’ai l’impression qu’il y a beaucoup d’espaces où je peux m’engouffrer. Je vais avoir des occasions contre eux. »
- AFP
Les espoirs de qualification pour la Ligue des champions sont en jeu
Liverpool aborde la dernière journée, riche en suspense, face à Brentford à Anfield. Cette rencontre marquera aussi l’émouvant adieu des cadres Mohamed Salah et Andy Robertson. La qualification pour la Ligue des champions est encore en jeu : Brighton et Bournemouth, qui doivent encore disputer leurs matchs en retard, peuvent maintenir le suspense jusqu’au bout. Slot doit donc galvaniser son groupe pour assurer une place dans le top 4, avant d’aborder un mercato estival crucial qui s’annonce celui de la refonte de l’effectif.