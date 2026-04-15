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Arne Slot admet que la blessure d’Hugo Ekitike « ne s’annonce pas bien » et justifie le remplacement d’Alexander Isak à la mi-temps lors de la défaite de Liverpool contre le PSG en Ligue des champions
Slot redoute le pire pour Ekitike
La soirée a pris une tournure catastrophique pour Liverpool lorsque Ekitike s’est effondré, sans avoir été touché, alors qu’il sprinterait. L’attaquant, arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort pour 95 millions d’euros l’été dernier, a reçu de longs soins sur la pelouse avant d’être évacué.
« Hugo, nous avons tous vu la vidéo et les extraits, ça n’a pas l’air bon », a déclaré Slot après le match. « Pendant 88 minutes [avant] ce soir, nous avons joué avec Florian [Wirtz], Alex et Hugo. Nous avons ajouté environ 27 minutes à cela ce soir et je serais surpris si nous ajoutions encore des minutes à cela cette saison. La bonne nouvelle, c’est qu’Alex est de retour. »
Le défenseur Ibrahima Konaté a partagé l’inquiétude de son entraîneur, déclarant qu’il priait pour son coéquipier, estimant la situation « très grave ».
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Slot explique le remplacement d'Isak
Si le départ d’Ekitike était imposé par les circonstances, le remplacement d’Isak à la mi-temps constituait une décision tactique préparée de longue date. L’international suédois, titularisé pour la première fois depuis quatre mois après une longue blessure à la jambe et à la cheville, n’a pas réussi à se montrer influent, ne totalisant que cinq touches de balle avant que Slot ne le sorte au bout de 45 minutes.
« Ce n’était pas réaliste », a expliqué Slot au sujet de la possibilité de laisser Isak sur le terrain plus de 45 minutes. « J’avais annoncé avant la rencontre qu’en cas de prolongation, s’il jouait la seconde période, soit 45 minutes, il ne lui resterait que deux minutes avant les trente minutes supplémentaires. Comme nous avions déjà effectué un changement en première mi-temps, je ne voulais pas en effectuer un deuxième seulement cinq minutes après la reprise. C’est pourquoi j’ai préféré le sortir à la mi-temps. »
Défendre le transfert le plus cher de l’histoire du football britannique
Malgré un impact limité sur la rencontre, Slot a aussitôt défendu la performance de son avant-centre de 125 millions de livres sterling. « Il a failli marquer à deux reprises, et c’est précisément pour cela qu’on aligne un attaquant de son calibre », a insisté l’entraîneur de Liverpool. « C’est positif de l’avoir de retour. Il était prêt, et si je n’en avais pas été convaincu, je ne l’aurais pas aligné. En comparant notre prestation d’aujourd’hui à celle de la semaine dernière, il est juste de dire qu’il était parfaitement prêt ; sinon, nous n’aurions pas réalisé une telle première mi-temps. »
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L’élimination en Ligue des champions accentue la crise.
La défaite 2-0 face aux champions de France a mis fin au parcours européen de Liverpool. Ekitike étant potentiellement forfait pour le reste de la saison, la responsabilité de marquer des buts pèsera désormais lourdement sur les épaules d’Isak et du reste de l’attaque des Reds. Slot garde l’espoir que le retour en forme d’Isak compensera l’absence d’Ekitike, même si la gravité de la blessure du Français reste la principale préoccupation du staff médical. Des examens complémentaires sont prévus pour préciser l’étendue de la lésion, tandis que le club doit digérer tant son élimination continentale que la perte d’un de ses atouts les plus onéreux.