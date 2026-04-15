Arne Slot admet que la blessure d’Hugo Ekitike « ne s’annonce pas bien » et justifie le remplacement d’Alexander Isak à la mi-temps lors de la défaite de Liverpool contre le PSG en Ligue des champions

La soirée a pris une tournure catastrophique pour Liverpool lorsque Ekitike s’est effondré, sans avoir été touché, alors qu’il sprinterait. L’attaquant, arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort pour 95 millions d’euros l’été dernier, a reçu de longs soins sur la pelouse avant d’être évacué.

« Hugo, nous avons tous vu la vidéo et les extraits, ça n’a pas l’air bon », a déclaré Slot après le match. « Pendant 88 minutes [avant] ce soir, nous avons joué avec Florian [Wirtz], Alex et Hugo. Nous avons ajouté environ 27 minutes à cela ce soir et je serais surpris si nous ajoutions encore des minutes à cela cette saison. La bonne nouvelle, c’est qu’Alex est de retour. »

Le défenseur Ibrahima Konaté a partagé l’inquiétude de son entraîneur, déclarant qu’il priait pour son coéquipier, estimant la situation « très grave ».