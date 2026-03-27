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Arne Slot a vivement critiqué la manière dont le sélectionneur hongrois a utilisé Dominik Szoboszlai, après que le responsable de Liverpool eut laissé entendre qu'il souhaitait que ses joueurs puissent se reposer pendant les matchs internationaux
L'appel de Slot en faveur de la protection des joueurs
Slot a récemment fait part de ses inquiétudes concernant la charge physique imposée à son effectif, exhortant les sélectionneurs nationaux à faire attention à la charge de travail des joueurs. Le Néerlandais tient particulièrement à protéger ses joueurs clés, dont Szoboszlai, contre les blessures évitables pendant la trêve internationale.
S'adressant à Match of the Day, Slot a déclaré : « Je pense que les joueurs ont davantage besoin d'une pause que l'entraîneur, mais malheureusement, ils doivent continuer à jouer. Espérons que les sélectionneurs nationaux comprennent bien qu’à Liverpool, de nombreux joueurs ont accumulé beaucoup de temps de jeu. Mais je pense que d’autres clubs auraient peut-être pu faire davantage de rotation que moi cette saison. Espérons donc que les sélectionneurs nationaux ne les feront pas jouer 180 minutes sur deux matches. »
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Rossi riposte au patron d'Anfield
Rossi a rejeté les suggestions de Slot, les qualifiant d’ingérence inutile, et a insisté sur le fait que Szoboszlai restait indispensable pour les prochains matchs amicaux contre la Slovénie et la Grèce. Le sélectionneur italien a souligné qu’il ne mettrait pas le milieu de terrain sur la touche pour satisfaire les exigences de Liverpool, précisant qu’il ne commentait jamais les choix de composition de Slot.
« Je n’ai jamais parlé à Slot personnellement », a déclaré Rossi à Blikk. « Par conséquent, je n’ai jamais eu mon mot à dire sur le moment où l’entraîneur de Liverpool, par exemple, alignera Szoboszlai en défense. Mais j’attends également de lui qu’il ne s’immisce pas dans mon travail. Si Dominik souhaite se reposer, je le laisserais bien sûr faire. Mais tout le monde sait à quel point le maillot de l’équipe nationale est important pour lui en tant que capitaine. Ce qui compte pour nous maintenant, c’est de terminer ces deux matches sur un bon résultat. »
Szoboszlai au cœur d'une polémique entre son club et son pays
La tension entre le club et la sélection nationale tient à l'énorme investissement physique de Szoboszlai depuis son arrivée chez les Reds. Sous la houlette de Slot, le joueur de 25 ans s'est imposé comme l'un des joueurs les plus travailleurs de la Premier League. Les statistiques montrent régulièrement que l'ancien joueur du RB Leipzig est en tête de son équipe en termes de distance parcourue et de sprints à haute intensité, ce qui fait de lui un candidat à haut risque de surmenage ou de fatigue musculaire pendant les trêves de mi-saison.
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Une lourde amende pour Szoboszlai
L'importance de Szoboszlai pour les Reds est soulignée par son énorme charge de travail cette saison. Il a disputé 3 848 minutes en 43 matches toutes compétitions confondues avec Liverpool, inscrivant 12 buts et délivrant huit passes décisives. Ce surmenage physique survient à un moment crucial, alors que Liverpool lutte pour décrocher une place parmi les cinq premiers afin de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Le club occupe actuellement la cinquième place, à cinq points d'Aston Villa, quatrième.