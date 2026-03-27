Slot a récemment fait part de ses inquiétudes concernant la charge physique imposée à son effectif, exhortant les sélectionneurs nationaux à faire attention à la charge de travail des joueurs. Le Néerlandais tient particulièrement à protéger ses joueurs clés, dont Szoboszlai, contre les blessures évitables pendant la trêve internationale.

S'adressant à Match of the Day, Slot a déclaré : « Je pense que les joueurs ont davantage besoin d'une pause que l'entraîneur, mais malheureusement, ils doivent continuer à jouer. Espérons que les sélectionneurs nationaux comprennent bien qu’à Liverpool, de nombreux joueurs ont accumulé beaucoup de temps de jeu. Mais je pense que d’autres clubs auraient peut-être pu faire davantage de rotation que moi cette saison. Espérons donc que les sélectionneurs nationaux ne les feront pas jouer 180 minutes sur deux matches. »