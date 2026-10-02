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Arne Slot à Tottenham ? L’ex-entraîneur de Liverpool pressenti pour un retour CHOC en Premier League
Slot envisage un retour en Premier League
Slot recherche activement un nouveau poste d’entraîneur et serait ouvert à un retour en Premier League. Le Néerlandais est sans club depuis son départ de Liverpool, un an après avoir remporté le titre de champion 2024-2025, et il est en quête d’un nouveau défi.
Selon Soccernews, Slot figure désormais en bonne place sur les tablettes de Tottenham. Le club londonien connaît un début de nouvelle saison nationale catastrophique, laissant son entraîneur actuel mener une lutte désespérée pour sauver sa place.
Malgré plus de 366 millions d’euros dépensés pour des recrues estivales de renom comme Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Savinho, Tottenham reste en pleine crise. Le club pointe actuellement à la dernière place du classement avec seulement deux points pris en cinq matches.
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De Zerbi au bord du gouffre
De Zerbi est sous une immense pression après avoir pris 13 points de retard sur le leader du championnat dès les premières semaines. L’Italien a signé un contrat de longue durée jusqu’en 2031, mais la grogne grandissante a déclenché d’intenses spéculations sur son avenir immédiat.
Licencier De Zerbi coûterait à Tottenham une importante pénalité financière, mais la direction sait que les résultats doivent s’améliorer rapidement. Cette situation désespérée a inévitablement conduit à l’identification de Slot comme l’homme idéal pour sauver une saison qui part à vau-l’eau.
Les raisons du refus des Pays-Bas expliquées
Avant que Xavi Hernandez ne soit nommé nouveau sélectionneur des Pays-Bas, Slot était largement considéré comme le candidat rêvé pour ce prestigieux poste à la tête de la sélection. Il a toutefois rapidement mis fin aux nombreuses rumeurs affirmant qu’il s’était retiré en raison de désaccords financiers.
S’exprimant auprès d’Algemeen Dagblad, Slot a clarifié sa position concernant le poste vacant à la tête de l’équipe nationale. Il a fermement rejeté ces affirmations médiatiques, les qualifiant de totalement fausses.
« Au cours des dernières semaines, et particulièrement ces derniers jours, plusieurs informations ont circulé au sujet du poste vacant chez l’équipe nationale néerlandaise, laissant entendre que je m’étais retiré du processus après de longues négociations sur des sujets tels que le salaire et la durée du contrat, a-t-il expliqué. Ces spéculations sont incorrectes. Nous n’en sommes tout simplement jamais arrivés à ce stade des discussions. »
En expliquant sa récente décision de refuser le poste de sélectionneur des Pays-Bas, il a déclaré : « À ce stade de ma carrière, je préfère être chaque jour sur le terrain d’entraînement avec mes joueurs, ce qui n’est tout simplement pas possible de la même manière avec une sélection nationale. C’était, et cela reste, la seule raison pour laquelle j’ai choisi de ne pas aller plus loin dans les discussions ni d’entamer des négociations sur ce à quoi un éventuel contrat pourrait ressembler. »
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Une tâche monumentale en perspective
Tottenham doit désormais décider s’il soutient publiquement De Zerbi ou s’il limite la casse en approchant officiellement Slot. Le club londonien s’est forgé une réputation sulfureuse ces dernières années, celle d’un environnement difficile pour les entraîneurs qui veulent y réussir.
Si Slot se voit formellement proposer le poste et accepte le défi, une tâche monumentale de reconstruction l’attendra. Il devra rapidement unifier un effectif en sous-performance, intégrer ses coûteuses nouvelles recrues et redonner confiance à des supporters frustrés.
Pour l’instant, Slot continue de prendre son mal en patience en attendant que la bonne opportunité se présente. Reste à savoir si ce défi intimidant se trouvera finalement dans le nord de Londres dans les semaines ou les mois à venir.
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