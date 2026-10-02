Avant que Xavi Hernandez ne soit nommé nouveau sélectionneur des Pays-Bas, Slot était largement considéré comme le candidat rêvé pour ce prestigieux poste à la tête de la sélection. Il a toutefois rapidement mis fin aux nombreuses rumeurs affirmant qu’il s’était retiré en raison de désaccords financiers.

S’exprimant auprès d’Algemeen Dagblad, Slot a clarifié sa position concernant le poste vacant à la tête de l’équipe nationale. Il a fermement rejeté ces affirmations médiatiques, les qualifiant de totalement fausses.

« Au cours des dernières semaines, et particulièrement ces derniers jours, plusieurs informations ont circulé au sujet du poste vacant chez l’équipe nationale néerlandaise, laissant entendre que je m’étais retiré du processus après de longues négociations sur des sujets tels que le salaire et la durée du contrat, a-t-il expliqué. Ces spéculations sont incorrectes. Nous n’en sommes tout simplement jamais arrivés à ce stade des discussions. »

En expliquant sa récente décision de refuser le poste de sélectionneur des Pays-Bas, il a déclaré : « À ce stade de ma carrière, je préfère être chaque jour sur le terrain d’entraînement avec mes joueurs, ce qui n’est tout simplement pas possible de la même manière avec une sélection nationale. C’était, et cela reste, la seule raison pour laquelle j’ai choisi de ne pas aller plus loin dans les discussions ni d’entamer des négociations sur ce à quoi un éventuel contrat pourrait ressembler. »