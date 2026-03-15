Arne Slot a expliqué sans détour pourquoi il pourrait devenir le « prochain entraîneur de Tottenham » – l'ancienne star de la Premier League lance un défi à Liverpool

Pour éviter la comparaison avec les « Spurs », Slot doit prouver qu’il est capable de gérer la pression liée aux enjeux importants. Merson estime que la barre a été placée si haut que s’il ne parvient pas à s’imposer de manière régulière, les supporters et les médias finiront par se lasser du projet du Néerlandais.

« Je pense qu’ils ont besoin d’un défenseur central et qu’ils seront de retour au sommet l’année prochaine », a-t-il déclaré. « Ils ont juste été à côté de la plaque cette année, c’était vraiment bizarre, et c’est difficile quand on a remporté le championnat comme eux. Ils ont également dû se battre ces deux ou trois dernières années, avec l’arrivée de nouveaux joueurs. Encore une fois, ils jouent pour Liverpool, l’un des plus grands clubs du monde. Ça leur a pris du temps de s’y faire, et ce sont des joueurs de très haut niveau, mais le club est tout simplement un géant du football. »