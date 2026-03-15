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Arne Slot a expliqué sans détour pourquoi il pourrait devenir le « prochain entraîneur de Tottenham » – l'ancienne star de la Premier League lance un défi à Liverpool
Répondre aux attentes colossales d'Anfield
Cette comparaison nous rappelle que, dans un club de l'envergure de Liverpool, se contenter de pratiquer un football spectaculaire et de se maintenir en haut du classement ne suffit généralement pas à satisfaire des supporters habitués à la domination sous Jürgen Klopp. La transition après l'ère Klopp allait forcément être le sujet principal dans la région de Merseyside. Mais alors que beaucoup s'attendaient à un recul, les Reds ont remporté le titre de Premier League la saison dernière. Cependant, comme le souligne Merson, le véritable test pour un entraîneur de Liverpool ne consiste pas seulement à gagner des matchs, mais à soulever un trophée en mai.
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Le jugement sans concession de Merson
Merson a ensuite émis une prédiction audacieuse quant à la destination finale du Néerlandais s'il venait à quitter Anfield, déclarant à Sky Sports : « Il devra se classer parmi les quatre premiers, je pense, sinon il deviendrait [le prochain] entraîneur de Tottenham. »
« S'il remportait la FA Cup mais ne terminait pas dans les places qualificatives pour la Ligue des champions, cela ne ferait aucune différence. Je pense que Liverpool doit se qualifier pour la Ligue des champions en raison de la règle du fair-play financier. Plus on participe à la Ligue des champions, plus on peut recruter des joueurs de qualité. »
Le défi que représente l'héritage de Jürgen Klopp
Pour éviter la comparaison avec les « Spurs », Slot doit prouver qu’il est capable de gérer la pression liée aux enjeux importants. Merson estime que la barre a été placée si haut que s’il ne parvient pas à s’imposer de manière régulière, les supporters et les médias finiront par se lasser du projet du Néerlandais.
« Je pense qu’ils ont besoin d’un défenseur central et qu’ils seront de retour au sommet l’année prochaine », a-t-il déclaré. « Ils ont juste été à côté de la plaque cette année, c’était vraiment bizarre, et c’est difficile quand on a remporté le championnat comme eux. Ils ont également dû se battre ces deux ou trois dernières années, avec l’arrivée de nouveaux joueurs. Encore une fois, ils jouent pour Liverpool, l’un des plus grands clubs du monde. Ça leur a pris du temps de s’y faire, et ce sont des joueurs de très haut niveau, mais le club est tout simplement un géant du football. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Liverpool ?
Le calendrier de Liverpool reste chargé, et les attentes de la direction sont claires : le club n’est pas en phase de reconstruction, mais en phase de victoire. Liverpool est toujours en lice dans plusieurs compétitions, notamment pour décrocher une place parmi les quatre premiers et aller plus loin en Ligue des champions. Le club accueille Tottenham dimanche, puis tentera de renverser la situation en rattrapant son retard d’un but face à Galatasaray en huitièmes de finale de la Ligue des champions.
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