Getty/GOAL
Traduit par
Arne Slot a donc eu raison d’écarter Mohamed Salah, l’attaquant de Liverpool lui-même admettant « ne pas croire » avoir manqué autant d’occasions franches
Une star égyptienne à la recherche de constance
Figure emblématique de Liverpool, Mohamed Salah a été soumis à des critiques inattendues après plusieurs performances décevantes devant le but. Malgré son statut de légende du club, son manque de productivité – seulement 10 buts en 35 apparitions toutes compétitions confondues cette saison – a ouvert le débat : doit-il encore être un titulaire indiscutable ? Pour le quart de finale aller de la Ligue des champions perdu 2-0 contre le PSG, Jürgen Klopp a ainsi choisi de le laisser sur le banc, posant la question de son rôle, alors que le joueur quittera le club cet été.
- AFP
Allardyce approuve le choix de Slot
Allardyce estime qu’Arne Slot doit privilégier les résultats plutôt que sa réputation et approuve la décision audacieuse du coach de laisser Salah sur le banc. Interrogé par BOYLE Sports, Allardyce a déclaré : « Je pense qu’il est plus difficile pour Arne Slot de laisser Mohamed Salah sur le banc maintenant que tout le monde sait qu’il va partir, mais il doit faire ce qu’il juge bon pour l’équipe, car il est lui-même sous pression.
S’il juge que l’attaquant égyptien n’apporte pas suffisamment, alors – comme pour n’importe quel autre joueur – il doit assumer la décision de le laisser sur le banc, car la responsabilité lui incombe. « Le visage de Salah en dit long : il a du mal à croire aux occasions qu’il manque. Celle qu’il a manquée contre Manchester City le week-end dernier, 99 fois sur 100 il l’aurait convertie par le passé. Il a juste hésité une ou deux secondes de trop, et le défenseur a pu bloquer le tir. Il a ensuite raté un penalty en deuxième mi-temps. Quand ça va aussi mal, c'est vraiment un problème pour sa confiance. Ce penalty, c'était comme une passe en retrait vers le gardien. »
La crise s’installe durablement à Anfield
Ce qui inquiète Liverpool, c’est que ce passage à vide semble dépasser le simple accident de parcours. Allardyce a fait remarquer que les buts caractéristiques auxquels les supporters sont habitués – notamment la capacité de Salah à se recentrer et à trouver la lucarne – se sont largement taris cette saison.
« Il n'est pas dans un état d'esprit de buteur et, malheureusement, cela dure depuis très, très longtemps », a-t-il ajouté. « Ce mouvement où il coupe vers l'intérieur sur son côté gauche et place le ballon dans la lucarne, je crois que je ne l'ai vu qu'une ou deux fois cette saison – on en voyait dix par an auparavant. »
- Getty Images Sport
Et maintenant ?
Battu par le PSG, Liverpool aborde le match retour à Anfield la semaine prochaine avec une marge de manœuvre réduite. Auparavant, les hommes de Klopp recevront Fulham en Premier League ; ils pointent actuellement à la cinquième place, à six longueurs de Manchester United, quatrième. Salah, lui, visera une place dans le onze de départ afin de peser sur les deux rendez-vous à venir.