Allardyce estime qu’Arne Slot doit privilégier les résultats plutôt que sa réputation et approuve la décision audacieuse du coach de laisser Salah sur le banc. Interrogé par BOYLE Sports, Allardyce a déclaré : « Je pense qu’il est plus difficile pour Arne Slot de laisser Mohamed Salah sur le banc maintenant que tout le monde sait qu’il va partir, mais il doit faire ce qu’il juge bon pour l’équipe, car il est lui-même sous pression.

S’il juge que l’attaquant égyptien n’apporte pas suffisamment, alors – comme pour n’importe quel autre joueur – il doit assumer la décision de le laisser sur le banc, car la responsabilité lui incombe. « Le visage de Salah en dit long : il a du mal à croire aux occasions qu’il manque. Celle qu’il a manquée contre Manchester City le week-end dernier, 99 fois sur 100 il l’aurait convertie par le passé. Il a juste hésité une ou deux secondes de trop, et le défenseur a pu bloquer le tir. Il a ensuite raté un penalty en deuxième mi-temps. Quand ça va aussi mal, c'est vraiment un problème pour sa confiance. Ce penalty, c'était comme une passe en retrait vers le gardien. »