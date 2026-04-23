Pour l’instant, Harwood-Bellis se concentre sur la mission délicate qui consiste à contenir son ancien club. Positionné en défense, il pourrait se retrouver face au redoutable attaquant norvégien Erling Haaland.

Interrogé sur la marche à suivre pour déstabiliser cette équipe de City, Long a ajouté : « C'est la question à un million de dollars. Je suppose qu'il n'y a pas de pression sur les joueurs de Southampton, tout le monde s'attend en quelque sorte à ce qu'ils perdent. C'est en quelque sorte une situation où l'on n'a rien à perdre quand on se rend là-bas et qu'on donne tout ce qu'on a.

« C’est une équipe au sommet de sa forme. Cette confiance sera déterminante dans ce genre de matchs. Southampton aime contrôler la possession, mais face à Man City, ce sera loin d’être aisé – ce sera très, très difficile.

« Mais ils ont enchaîné de bons résultats pour en arriver là. Ils ont battu Arsenal, qui était également en tête du championnat, donc ils en sont capables. Je pense que tout est une question de conviction : il faut simplement aller sur le terrain et tout donner. »

Les Saints ont d’ailleurs déjà éliminé Arsenal en quarts de finale grâce à une réalisation décisive et spectaculaire du jeune milieu prometteur Shea Charles. Le club pourrait donc retrouver Wembley dans les prochaines semaines, tant pour la finale de la FA Cup que pour le match de barrage de Championship.

Interrogé sur la priorité du club, entre la montée en Premier League et les compétitions à élimination directe, Long a répondu : « Bien sûr que la montée est l’objectif principal, mais si vous demandez aux supporters, je suis certain qu’ils ont savouré la course en championnat cette année et qu’ils considèrent la FA Cup comme un événement majeur. La dernière victoire remonte à 1976, un exploit dont on parle encore aujourd’hui. Si Leeds se qualifie dans l’autre demi-finale, ce serait l’occasion idéal de soulever à nouveau le célèbre trophée.

« Évoluer en Premier League est fantastique, mais soulever ce trophée, conserver ces souvenirs et partager cette journée avec ses enfants et sa famille, je suis sûr que les supporters des Saints placeraient cela en tête de leurs priorités. »