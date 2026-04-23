Getty/GOAL
Traduit par
Arme secrète ? Taylor Harwood-Bellis bénéficie des conseils avisés de Roy Keane, légende de Manchester United, à la veille de la demi-finale de la FA Cup que Southampton disputera à Wembley – un homme qui prenait un malin plaisir à battre Manchester City
- Getty
Harwood-Bellis suit les traces de Keane en disputant un nouveau match à Wembley
En course pour une place dans le top 2 du championnat, Southampton se rendra samedi à Wembley. L’ancien capitaine des Red Devils, Keane, connaît parfaitement cette version originelle du stade emblématique, pour y avoir souvent disputé des finales majeures.
Il a aussi croisé City dans des derbies mémorables, prenant souvent le dessus sur ses « voisins bruyants » de l’autre côté de Manchester, et il suivra avec attention les événements dans le nord de Londres ce week-end. En effet, le défenseur des Saints, Harwood-Bellis, est fiancé à sa fille, Leah.
L’icône de Manchester United, Roy Keane, va-t-il transmettre son expérience au jeune Harwood-Bellis ?
Les supporters de Southampton – dont beaucoup feront le voyage jusqu’à Wembley à bord du « Midnite Express », mis à disposition par le partenaire officiel du club pour les tenues d’entraînement – sont prêts à saisir la moindre aide avant d’affronter les prétendants au titre de Premier League.
Quant à savoir si Keane sera un atout, l’ancien attaquant des Saints et international irlandais Long a confié à GOAL : « C’est difficile, cependant. Sa manière de jouer était tellement naturelle. Je me souviens qu’avec l’équipe d’Irlande il nous expliquait comment passer le ballon, et il ne comprenait pas que les autres ne puissent pas faire ce qu’il faisait.
Il sera franc avec lui [Harwood-Bellis], j’en suis sûr, et lui dira les choses comme elles sont. Il a beaucoup de monde qui se bat pour lui, mais il a lui aussi traversé des moments difficiles.
« Il est en train de percer. Ça ne s’est pas vraiment passé comme prévu pour lui. Il a été prêté à Burnley et maintenant il est arrivé aux Saints. Il a vraiment dû puiser dans ses ressources et montrer ce dont il est capable. Il a marqué son but avec l’Angleterre et l’avenir s’annonce radieux pour lui. »
- Midnite
Harwood-Bellis est-il destiné à devenir le prochain capitaine de Southampton ?
Harwood-Bellis a savouré la victoire au Championnat d’Europe des moins de 21 ans avec l’Angleterre en 2023, endossant parfois le brassard de capitaine des Young Lions, et a marqué lors de ses débuts en équipe nationale A contre l’Irlande en novembre 2024, sous les yeux de Keane, alors en tribune commentateur.
Interrogé sur le potentiel de ce défenseur central de 24 ans, formé au célèbre centre de City, à devenir le futur capitaine des Saints – après avoir déjà assumé ce rôle lors de certaines rencontres –, Long a déclaré : « Je connais plusieurs joueurs qui ont évolué à ses côtés. C’est un garçon plein d’entrain. Il dynamise le vestiaire. Il se sent parfaitement à l’aise dans cet environnement. Mais, le jour du match, il passe en mode compétition. Il est entièrement concentré sur le jeu.
Il peut s’appuyer sur Jack Stephens, l’actuel capitaine du club, avec qui j’ai évolué et qui possède le même état d’esprit. Je suis certain que Jack le prendra sous son aile et lui montrera les ficelles du métier.
« Mais on voit bien qu’il a encore un cran à franchir. Jack ne sera pas là éternellement. Je suppose donc que c’est la prochaine étape pour Harwood-Bellis. Mais il a tout le temps pour ça. »
Comment Southampton pourrait-il mettre Haaland et Manchester City en difficulté ?
Pour l’instant, Harwood-Bellis se concentre sur la mission délicate qui consiste à contenir son ancien club. Positionné en défense, il pourrait se retrouver face au redoutable attaquant norvégien Erling Haaland.
Interrogé sur la marche à suivre pour déstabiliser cette équipe de City, Long a ajouté : « C'est la question à un million de dollars. Je suppose qu'il n'y a pas de pression sur les joueurs de Southampton, tout le monde s'attend en quelque sorte à ce qu'ils perdent. C'est en quelque sorte une situation où l'on n'a rien à perdre quand on se rend là-bas et qu'on donne tout ce qu'on a.
« C’est une équipe au sommet de sa forme. Cette confiance sera déterminante dans ce genre de matchs. Southampton aime contrôler la possession, mais face à Man City, ce sera loin d’être aisé – ce sera très, très difficile.
« Mais ils ont enchaîné de bons résultats pour en arriver là. Ils ont battu Arsenal, qui était également en tête du championnat, donc ils en sont capables. Je pense que tout est une question de conviction : il faut simplement aller sur le terrain et tout donner. »
Les Saints ont d’ailleurs déjà éliminé Arsenal en quarts de finale grâce à une réalisation décisive et spectaculaire du jeune milieu prometteur Shea Charles. Le club pourrait donc retrouver Wembley dans les prochaines semaines, tant pour la finale de la FA Cup que pour le match de barrage de Championship.
Interrogé sur la priorité du club, entre la montée en Premier League et les compétitions à élimination directe, Long a répondu : « Bien sûr que la montée est l’objectif principal, mais si vous demandez aux supporters, je suis certain qu’ils ont savouré la course en championnat cette année et qu’ils considèrent la FA Cup comme un événement majeur. La dernière victoire remonte à 1976, un exploit dont on parle encore aujourd’hui. Si Leeds se qualifie dans l’autre demi-finale, ce serait l’occasion idéal de soulever à nouveau le célèbre trophée.
« Évoluer en Premier League est fantastique, mais soulever ce trophée, conserver ces souvenirs et partager cette journée avec ses enfants et sa famille, je suis sûr que les supporters des Saints placeraient cela en tête de leurs priorités. »
- Midnite
Prochain arrêt : Wembley ! Tout le monde à bord du Midnite Express.
Après le match nul 2-2 contre Bristol City en milieu de semaine, qui a porté à 20 le nombre de matchs sans défaite du club toutes compétitions confondues, les supporters des Saints se rendront dans le nord de Londres dans une ambiance festive.
À la demande des fans, Midnite, partenaire officiel des tenues d’entraînement du club, remet donc en service le très prisé Midnite Express : un trajet gratuit en autocar de luxe vers Londres pour la demi-finale de la FA Cup contre Manchester City, le samedi 25 avril. Ce dispositif, déjà déployé lors de la rencontre face à Sheffield United plus tôt dans la saison 2025/26, illustre l’engagement de la marque auprès des supporters.