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Arjen Robben a été défendu par le club de Groningen après un accrochage avec une personnalité télévisée lors d’un match de jeunes ; le club a affirmé que l’entraîneur des moins de 14 ans n’avait rien à se reprocher
Un accrochage sur la ligne de touche suscite la polémique
Le FC Groningen a publié un communiqué ferme à la suite d’une altercation sur la touche impliquant son entraîneur des jeunes, Robben, et la personnalité télévisée Genee. Des images diffusées lundi montrent un échange tendu entre l’ancienne star du Bayern Munich, qui dirige l’équipe des moins de 14 ans, et un arbitre. Genee, dont le fils évoluait dans le camp adverse, s’est alors immiscé dans cette conversation privée et a été bousculé par l’entraîneur. Après l’incident, le présentateur a publiquement critiqué le tempérament de l’ancien ailier, ce qui a poussé le club de l’Eredivisie à réagir officiellement pour rétablir les faits concernant le comportement de son employé.
- SBS6
Le FC Groningen dément formellement avoir insulté l'arbitre.
Le club a fermement soutenu son entraîneur, rejetant catégoriquement les accusations portées contre lui dans les médias. « Le FC Groningen estime nécessaire de répondre aux allégations formulées par Wilfred Genee à l'encontre de notre collègue Arjen Robben », a écrit le club sur ses réseaux sociaux. « Le club nie qu'Arjen ait eu un comportement inapproprié envers l'arbitre pendant ou autour du match, fait depuis confirmé par l'arbitre lui-même. Ce que nous voyons et savons, c'est qu'Arjen est passionné et enthousiaste en tant qu'entraîneur. »
Le club a par ailleurs indiqué que la source du problème résidait dans une ingérence parentale indésirable, et non dans un comportement agressif de la part de son employé.
La Fédération condamne l’ingérence parentale non sollicitée
Le présentateur avait auparavant profité de l’émission « Vandaag Inside » lundi soir pour affirmer que l’entraîneur avait « sévèrement réprimandé l’arbitre » et « n’avait cessé de le harceler jusqu’à ce qu’il annule un de nos buts », qualifiant cela d’exemple « très maladroit ».
Groningue a toutefois formellement démenti cette version. « À la mi-temps, l’entraîneur a échangé avec l’arbitre, puis Wilfred Genee, présent en tant que parent, s’est invité dans la conversation, après être déjà entré sur la pelouse sans autorisation pendant l’échauffement », ont-ils expliqué, rappelant que l’ingérence des parents constitue un problème récurrent et indésirable.
- (C)Getty Images
L'attention se porte désormais sur les prochaines rencontres de l'académie.
L’affaire est désormais close : le club a confirmé qu’aucune faute n’a été commise par son entraîneur. Tous les regards se tournent à nouveau vers le terrain. Ignorant le cirque médiatique, la légende des ailes se consacrera pleinement à sa mission de formateur et préparera son équipe des moins de 14 ans pour les prochaines échéances du centre de formation, sans autre distraction.