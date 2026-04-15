Le club a fermement soutenu son entraîneur, rejetant catégoriquement les accusations portées contre lui dans les médias. « Le FC Groningen estime nécessaire de répondre aux allégations formulées par Wilfred Genee à l'encontre de notre collègue Arjen Robben », a écrit le club sur ses réseaux sociaux. « Le club nie qu'Arjen ait eu un comportement inapproprié envers l'arbitre pendant ou autour du match, fait depuis confirmé par l'arbitre lui-même. Ce que nous voyons et savons, c'est qu'Arjen est passionné et enthousiaste en tant qu'entraîneur. »

Le club a par ailleurs indiqué que la source du problème résidait dans une ingérence parentale indésirable, et non dans un comportement agressif de la part de son employé.