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Lionel Scaloni Argentina 2026Getty
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Argentine, Scaloni ouvre la porte à une prolongation : « Il y a une volonté, mais nous venons à peine d’en parler »

Argentine
L. Scaloni

Le sélectionneur de l’Argentine arrive en fin de contrat à la fin de l’année

Après l’incertitude affichée dans les interviews qui ont suivi la défaite en finale de la dernière Coupe du monde contre l’Espagne, le sélectionneur de l’équipe d’Argentine, Lionel Scaloni, a ouvert la porte à une prolongation de son contrat, qui expire à la fin de l’année, confirmant avoir entamé des discussions avec le président de la Fédération argentine de football (AFA), Claudio Tapia. « Nous ne nous étions pas parlé depuis la Coupe du monde, nous nous sommes rencontrés pour voir si nous pouvions continuer et trouver un accord. Il y a une volonté des deux côtés, mais nous venons à peine de commencer à en parler », a-t-il déclaré aujourd’hui lors de la conférence de presse officielle convoquée avant la série de matches amicaux qui débute demain avec la rencontre contre la Bolivie au Mario Alberto Kempes de Cordoba.


« Après la finale, j’ai dit qu’il fallait réfléchir avec attention. Je devais bien évaluer l’aspect sportif — qui est fondamental — sans négliger l’aspect économique. Nous devions analyser notre situation et ce qui nous attend, et j’ai décidé d’essayer de trouver un accord. Si je n’avais pas vu la possibilité de rivaliser ou de construire quelque chose d’important, je n’aurais même pas envisagé l’idée de nous asseoir pour en parler », a-t-il ajouté, comme le rapporte l’Ansa.

  • Le sélectionneur argentin ne s’est pas dérobé au moment d’aborder la question du renouvellement de la sélection nationale et de « l’après-Messi », qui portera pour la dernière fois le maillot de l’Albiceleste (dans une version spéciale préparée pour l’occasion) le 6 octobre au Monumental de Buenos Aires. « Après la Coupe du monde, nous avons analysé la situation poste par poste : combien de joueurs auront atteint un certain âge, où nous en sommes et si nous pouvons continuer à miser sur le style de jeu que nous voulons avec ces joueurs », a-t-il déclaré, avant de conclure que « nous pensons que c’est possible de continuer ». « Il y a des jeunes capables d’apporter leur contribution et nous chercherons aussi différentes façons de jouer sans jamais perdre de vue le fait que notre style de jeu tourne autour de la possession du ballon et de la mise en valeur de joueurs de qualité », a ajouté Scaloni.

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