Après l’incertitude affichée dans les interviews qui ont suivi la défaite en finale de la dernière Coupe du monde contre l’Espagne, le sélectionneur de l’équipe d’Argentine, Lionel Scaloni, a ouvert la porte à une prolongation de son contrat, qui expire à la fin de l’année, confirmant avoir entamé des discussions avec le président de la Fédération argentine de football (AFA), Claudio Tapia. « Nous ne nous étions pas parlé depuis la Coupe du monde, nous nous sommes rencontrés pour voir si nous pouvions continuer et trouver un accord. Il y a une volonté des deux côtés, mais nous venons à peine de commencer à en parler », a-t-il déclaré aujourd’hui lors de la conférence de presse officielle convoquée avant la série de matches amicaux qui débute demain avec la rencontre contre la Bolivie au Mario Alberto Kempes de Cordoba.





« Après la finale, j’ai dit qu’il fallait réfléchir avec attention. Je devais bien évaluer l’aspect sportif — qui est fondamental — sans négliger l’aspect économique. Nous devions analyser notre situation et ce qui nous attend, et j’ai décidé d’essayer de trouver un accord. Si je n’avais pas vu la possibilité de rivaliser ou de construire quelque chose d’important, je n’aurais même pas envisagé l’idée de nous asseoir pour en parler », a-t-il ajouté, comme le rapporte l’Ansa.