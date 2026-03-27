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Argentine : Panichelli s'est déchiré le ligament croisé du genou : adieu la Coupe du monde, quelles conséquences sur le marché des transferts et pour le Milan ?

Argentine
Strasbourg
J. Panichelli
AC Milan

L'attaquant sud-américain s'est blessé lors du dernier entraînement avec l'Argentine

Un coup dur pour Strasbourg, qui se bat pour décrocher une place européenne et est toujours en lice pour remporter la Ligue Europa Conférence, mais aussi pour la sélection argentine. Celle-ci perd ainsi un atout de poids pour son attaque en vue de la prochaine Coupe du monde. Joaquin Panichelli, attaquant né en 2002, s'est en effet gravement blessé lors de la dernière séance d'entraînement avant le match amical entre l'Argentine et la Mauritanie et devra observer une longue période d'arrêt.


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  • Je me suis déchiré le ligament croisé

    D'après les premiers diagnostics posés par le staff médical de la Selecciòn, Panichelli souffre d'une lésion du ligament croisé antérieur du genou droit. Une blessure qui nécessitera une intervention chirurgicale et l'écartera des terrains pendant au moins six mois. Son objectif de figurer sur la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur Lionel Scaloni pour la Coupe du monde, où l'Argentine part en tant que tenante du titre, s'envole bien sûr, mais Strasbourg perd également son meilleur buteur de la saison – auteur de 20 buts en 39 matchs – pour tenter de terminer cette année en beauté. Dans le même temps, Panichelli sort de force du radar des équipes qui l'avaient suivi de près ces derniers mois après son excellent impact dans le championnat français.

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  • SUIVI PAR LE MILAN

    Recruté l'été dernier par Strasbourg pour environ 17 millions d'euros, après avoir fait ses débuts à River Plate et passé par Alvaes et Mirandes (20 buts en deuxième division espagnole), Panichelli avait attiré l'attention de plusieurs clubs européens. De Chelsea, qui entretient d'excellentes relations avec Strasbourg puisqu'ils partagent les mêmes propriétaires, en passant par plusieurs clubs de Premier League et de Serie A. Parmi ceux-ci figure également le Milan, qui a l'intention de réaliser un investissement important pour son attaque l'été prochain et qui avait inscrit le nom du joueur argentin sur la liste des cibles potentielles.