Argentine : Panichelli s'est déchiré le ligament croisé du genou : adieu la Coupe du monde, quelles conséquences sur le marché des transferts et pour le Milan ?

Un coup dur pour Strasbourg, qui se bat pour décrocher une place européenne et est toujours en lice pour remporter la Ligue Europa Conférence, mais aussi pour la sélection argentine. Celle-ci perd ainsi un atout de poids pour son attaque en vue de la prochaine Coupe du monde. Joaquin Panichelli, attaquant né en 2002, s'est en effet gravement blessé lors de la dernière séance d'entraînement avant le match amical entre l'Argentine et la Mauritanie et devra observer une longue période d'arrêt.
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