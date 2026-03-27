Argentine : Panichelli s'est déchiré le ligament croisé du genou : adieu la Coupe du monde, quelles conséquences sur le marché des transferts et pour le Milan ?

D'après les premiers diagnostics posés par le staff médical de la Selecciòn, Panichelli souffre d'une lésion du ligament croisé antérieur du genou droit. Une blessure qui nécessitera une intervention chirurgicale et l'écartera des terrains pendant au moins six mois. Son objectif de figurer sur la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur Lionel Scaloni pour la Coupe du monde, où l'Argentine part en tant que tenante du titre, s'envole bien sûr, mais Strasbourg perd également son meilleur buteur de la saison – auteur de 20 buts en 39 matchs – pour tenter de terminer cette année en beauté. Dans le même temps, Panichelli sort de force du radar des équipes qui l'avaient suivi de près ces derniers mois après son excellent impact dans le championnat français.